دبي، الإمارات العربية المتحدة، أعلنت البطحاء للرعاية الصحية، المجموعة الرائدة والراسخة المتكاملة في تقديم حلول الرعاية الصحية المتكاملة في دولة الإمارات والتابعة لمجموعة البطحاء، اليوم استحواذها على سلسلة صيدليات هيلث فيرست فارماسي في دولة الإمارات، التي كانت مملوكة سابقاً لشركة بلانت فارماسيز وجزءاً من شركة الخليج للصناعات الدوائية (جلفار).

وتسهم عملية الاستحواذ في تعزيز حضور البطحاء للرعاية الصحية في مجال التجزئة على مستوى الإمارات، إذ توسع شبكتها لتضم 121 صيدلية تقدم خدمات لما يزيد على 15,000 عميل يومياً. كما تُرسي هذه الخطوة مكانة المجموعة في مصاف أبرز مشغّلي الصيدليات في الإمارات العربية المتحدة، وتسهّل الوصول إلى خدمات رعاية صحية موثوقة وقريبة من أفراد المجتمع.

ويأتي هذا الإنجاز استكمالاً لنجاح دمج شبكة صيدليات البطحاء للرعاية الصحية، ويُسلط الضوء على الاستراتيجية التي تعتمدها المجموعة لتوسيع منصتها في مجال التجزئة، وتعزيز نطاق عمليات التوزيع، وتقديم تجربة رعاية صحية متسقة تتمحور حول احتياجات المرضى عبر مختلف مواقعها.

وسعياً منها لتوسيع حضورها، تعمل البطحاء للرعاية الصحية أيضاً على تطوير قدراتها الرقمية، من خلال إطلاق نسخة مطوّرة من الموقع الإلكتروني لـ مودرن فارماسي وتطبيق جديد للهواتف الذكية، صُمِّما لتحسين سهولة الوصول إلى الخدمات وتبسيطها والارتقاء بتجربة العملاء ككل.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال هشام عبد الله، المدير التنفيذي لشركة البطحاء للرعاية الصحية: "يعزز الاستحواذ على هيلث فيرست فارماسي حضور البطحاء للرعاية الصحية على مستوى دولة الإمارات، ويوسّع نطاق قدرتنا على تقديم رعاية صحية موثوقة تتمحور حول احتياجات المرضى في مزيد من المناطق والمجتمعات المحلية. ويعكس هذا الإنجاز التزامنا ببناء شبكة صيدليات رائدة، إلى جانب المساهمة في دعم رؤية دولة الإمارات الهادفة إلى توفير رعاية صحية عالية الجودة ومتاحة للجميع".

وبهذا الصدد، قال باسل زيادة، الرئيس التنفيذي لشركة جلفار: "يأتي التخارج من عمليات الصيدليات التابعة لنا في دولة الإمارات ضمن استراتيجية جلفار للتخارج من الأصول غير الأساسية والتركيز على أنشطتها الأساسية في تصنيع وتسويق الأدوية. نعمل حالياً على تنفيذ برنامجنا الاستثماري لتعزيز محفظتنا من المنتجات الحيوية وإدخال تقنيات تصنيع متقدمة إلى منشآتنا الحديثة في دولة الإمارات.

ومع استمرار تنفيذ استراتيجيتنا، نواصل دعم وتعزيز القاعدة الصناعية الدوائية والتقنيات الحيوية في دولة الإمارات، بما يسهم في توفير حلول رعاية صحية عالية الجودة وبأسعار ميسّرة للمرضى في مختلف أنحاء المنطقة."

وتشكل هذه الصفقة ثالث عملية استحواذ تجريها البطحاء للرعاية الصحية خلال العام الماضي، مما يعكس التزام المجموعة المستمر بتعزيز عروضها وتوسيع شبكتها من الصيدليات عبر دولة الإمارات.

ومع تزايد الطلب على الخدمات الدوائية والرعاية الصحية، والتوقعات بأن يتضاعف حجم السوق تقريباً خلال السنوات العشر المقبلة، أصبحت شبكة التجزئة الموسعة التابعة للبطحاء للرعاية الصحية في موقع يؤهلها لتلبية الاحتياجات المتطورة للمرضى والمساهمة في دعم تطور منظومة الرعاية الصحية في دولة الإمارات.

وتنسجم هذه الخطوة مع أولويات الرعاية الصحية في إطار رؤية "نحن الإمارات 2031"، التي تركز على تعزيز الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية، والرعاية الوقائية، وتقديم خدمات عالية الجودة تتمحور حول احتياجات المرضى.

وتؤكد البطحاء للرعاية الصحية تركيزها على تحقيق نمو مستدام، وتوفير حلول رعاية صحية موثوقة ومتاحة للمجتمعات في دولة الإمارات، وإحداث فرق ملموس في حياة الناس.

نبذة عن مجموعة البطحاء للرعاية الصحية

تُعد مجموعة البطحاء للرعاية الصحية (ABHCG)، التي تأسست عام 1969، من أبرز مزوّدي حلول الرعاية الصحية في دولة الإمارات العربية المتحدة، إذ تقدم خدمات متكاملة تشمل الأدوية، وحلول الصحة والعافية، والتشخيص الطبي، والأجهزة الطبية، والرعاية السريرية. ومن خلال محفظتها المتنوعة التي تضم شركة الأدوية الحديثة (Modern Pharmaceutical)، وشركة فيينا للتجارة (Vienna Trading)، وميلاب ساينتيفيك (Milab Scientific)، ومركز إسحاق بن عمران الطبي (IBO Medical Center)، وعيادة إنسايتس سايكولوجي (Insights Psychology)، ومطعم هيلثي فارم (HealthyFarm Eatery)، إلى جانب شبكة متنامية من الصيدليات تضم أكثر من 100 صيدلية في دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان، تلتزم المجموعة بتعزيز إتاحة خدمات الرعاية الصحية عالية الجودة والمساهمة في تحسين النتائج الصحية على مستوى المنطقة.

لمحة عن هيلث فيرست فارماسي

تُعد هيلث فيرست فارماسي، التي تأسست عام 2007، إحدى سلاسل الصيدليات الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث توفر مجموعة واسعة من منتجات الرعاية الصحية والعافية والجمال. وكانت هيلث فيرست فارماسي مملوكة لشركة الخليج للصناعات الدوائية (جلفار)، قبل استحواذ البطحاء للرعاية الصحية عليها بهدف إنشاء منصة متكاملة تعزز إمكانية الوصول وترتقي بتجربة العملاء في دولة الإمارات وسلطنة عُمان.

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