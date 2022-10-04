افتتاح 3 أ فرع جديدة خلال عام بكلفة تلامس الـ 020 مليون جنيه

وفائي: زيادة استثمارات المجموعة لـ 400 مليون جنيه.. والفروع الجديدة تساهم في تحقيق رؤية المجموعة الهادفة للتوسع وتوفير خدمات فائقة الجودة

أعلنت مراكز البرج سكان للأشعة أول وأكبر مركز تشخيصي متخصص في مجال التحاليل الطبية والتشخيصية والأشعة في منطقة الشرق الأوسط، والحائزة على اعتماد الكلية الأمريكية للأشعة (ACR) لوحدة الطب النووي (أعلى هيئة إشعاعية واعتماد في جميع أنحاء العالم)، افتتاحها الفرع السادس من سلسلة فروع "البرج سكان" في المعادي، وهو ما يساهم في الانتشار الجغرافي لخدمات الأشعة التشخيصية للمرضى والتيسير عليهم.

وتم تجهيز الفرع الجديد لـ "البرج سكان" بأحدث تقنيات الأشعة التشخيصية في مصر، بكلفة بلغت 50 مليون جنيه، حيث ستشمل الخدمات المقدمة علي أشعة الرنين المغناطيسي (MRI)، والأشعة السينية والفحص باستخدام مواد التباين (X-ray)، ورسم المخ الكهربائي (EEG) ، ورسم العضلات (EMG)، والأشعة المقطعية متعددة المقاطع(ct ultrasound).

و تعليقًا على افتتاح الفرع الجديد أعرب الدكتور أحمد وفائي، أستاذ الأشعة بالقصر العيني، جامعة القاهرة وزميل الكلية البريطانية لأطباء الأشعة، ومدير مركز البرج سكان، عن سعادته بافتتاح الفرع السادس لمركز البرج سكان، والذي سيساهم في تحقيق رؤية الشركة الهادفة إلى التوسع ببصمتها الجغرافية من أجل توفير خدماتها فائقة الجودة لقاعدة أكبر من العملاء، مشيرَا إلى أن المجموعة بصدد افتتاح 3 أفرع جديدة من"البرج سكان" خلال الفترة المقبلة بكلفة تلامس الـ 200 مليون جنيه.

وأوضح وفائي أنه منذ انطلاق أول فرع لمركز البرج سكان عام 2018، قامت المجموعة بضخ استثمارات حوالى 400 مليون جنيه، وقد أثمر ذلك عن نجاح المركز في تنمية نتائجه المالية والتشغيلية بشكل ملحوظ، لافتًا إلى أنه خلال عام 2021، حققت إيرادات مركز البرج سكان نمو بلغ 80% عن العام الماضي، وزيادة في معدل أعداد المرضى وبالتساوي مع الزيادة في عدد الفحوصات بنسبة بلغت 70% عن العام الماضي، حيث استقبلت الفروع أكثر من 60 ألف مريض وبإجمالي فحوصات بلغ حوالي 80ألف فحص خلال العام الماضي، مؤكدًا أن الفروع الجديدة ستساهم في تعزيز علامة "البرج سكان" بالسوق المصرية، وتغطية أكبر عدد من الاحتياجات .

ويوفر الفرع الجديد لسكان المعادي والمناطق المحيطة بها، باقة متكاملة من خدمات الأشعة التشخيصية، كما يضم الفرع الجديد نخبة من الاستشاريين الخبراء في مختلف تخصصات الأشعة التشخيصية، مما يثمر عن تزويد العملاء بتقارير أشعة تشخيصية على أعلى مستويات الدقة بما يلائم السمعة والمكانة القوية التي ينفرد بها البرج سكان في الاسواق المصرية.

بالإضافة إلى ذلك، سوف يستفيد الفرع من القدرات التكنولوجية والرقمية التي تتمتع بها المجموعة، وذلك عبر توفير إمكانية حصول العملاء على النتائج خلال 24 ساعة من إجراء

الاختبار عن طريق رسالة نصية على الهاتف، أو زيارة الموقع الإلكتروني، أو الحساب المخصص على تطبيق الواتساب.

جدير بالذكر أن "البرج سكان" لديها حاليًا 6 فروع تغطي كلا من شرق وغرب القاهرة في مناطق (المهندسين وفيصل وشبرا ومصر الجديدة والشيخ زايد، بالإضافة إلى الفرع الجديد في المعادي)، وتتميز فروع "البرج سكان" أنها تقدم خدمات التصوير والفحوصات، تحت إشراف أطباء محترفين وذوي خبرة في مكان واحد للتسهيل على عملائها.

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حول معامل البرج ومركز البرج سكان للأشعة

معامل البرج ومركز البرج سكان للأشعة" أول وأكبر مركز طبي متخصص في مجال التحاليل الطبية، التشخيصية والأشعة في منطقة الشرق الأوسط، وهى معامل متكاملة معدة بأحدث التقنيات والتكنولوجيا المستخدمة في التحاليل الطبية والأشعة من كبرى الشركات العالمية، وهى من الشركات المرموقة في المجال وتستحوذ على نسبة كبيرة من الحصة السوقية بسبب ثقة العملاء في نتائجها.

وتضم المجموعة ذات الخبرة التي تزيد عن الـ 30 عامًا، معامل تحاليل طبية معتمدة دوليَا، وسلسة البرج سكان، والتي بدأت العمل الفعلي في أوائل التسعينات، وتعتمد على أفضل التكنولوجيا الحديثة في المجال، وهى معتمدة دوليًا، حيث حصلت في العام 2010 على شهادة الأيزو 15189، لتصبح بذلك أول سلسلة معامل تعتمد دوليًا، كما أن جميع أجهزتها، والتكنولوجيا المستخدمة في معاملها معتمدة دوليًا من إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية FDA.