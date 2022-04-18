ليكون ضمن منظومتها التكنولوجية وأحد شركاء النجاح

استقبلت الدكتورة هند الشربيني الرئيس التنفيذى لشركة التشخيص المتكاملة IDH في مكتبها بمقر الشركة بالقرية الذكية مساء الأمس وفد رفيع المستوى من شركة فيليبس العالمية لتوقيع العقود الخاصة بتوريد شركة فيليبس مراكز البرج سكان الجديدة بأحدث ما وصلت إليه تكنولوجيا صناعة أجهزة الأشعة التشخيصية .

وحضر مراسم التوقيع كلا من الأستاذ عمر بديوي المدير المالي لشركة IDH والدكتور أحمد وفائي مدير مراكز البرج سكان والسيد وينفريد ياسين الرئيس التنفيذي لقطاع الرعاية الصحية بأفريقيا والمهندس إياد الطيب مدير عام فيليبس لمنطقة شمال إفريقيا والمهندس ماجد عينو مدير مبيعات الجهات الاستراتيجية فيليبس إيجيبت وكلا من السيد بونيت صراف مدير فيليبس كابيتال للشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا والسيد خورشيد تيرزي مدير فيليبس كابيتال لأفريقيا والسيد إيهاب نعوم المدير المالي لفيليبس شمال أفريقيا.

وفى البداية اعرب الدكتور أحمد وفائي، أستاذ الأشعة بالقصر العيني، جامعة القاهرة وزميل الكلية البريطانية لأطباء الأشعة مدير مراكز البرج سكان، عن سعادته بتوقيع العقود مع مجموعة فيليبس العالمية والتى تمثل شراكة قوية تشمل تزويد البرج سكان بأحدث أجهزة الأشعة والرنين من الاجيال المتقدمة التى لم يسبق دخولها للسوق المصرى والتى تخفف عن المرضى عناء الوقت والإجهاد عند عمل الفحوصات والأشعات ، موضحا أن شركة البرج سكان تحرص دائما على التعامل مع الكيانات والشركات الكبري

للإستفادة ايضا من خبرات التدريب والتأهيل للعاملين فى البرج سكان مما يكون له الأثر الكبير فى دقة وسرعة وجودة التشخيص .

وأوضح أن الشركة تعتز دائما بالشراكة الناجحة مع جميع مورديها والتي منها شركة فيليبس العالمية.

وتابع وفائي ، إنه عقد الشراكة مع فيليبس يهدف لتوريد البرج سكان بعدد 4 أجهزة أشعة تعد هي الأحدث من نوعها بالعالم وذلك لفرع الشركة الجديد المزمع إفتتاحه بالتجمع الخامس خلال الشهور المقبلة.

ولفت إلي أن الفرع الجديد سيستفيد من القدرات التكنولوجية والرقمية التي تتمتع بها الشركة وذلك عبر توفير إمكانية حصول العملاء على النتائج خلال 24 ساعة من إجراء الإختبار عن طريق رسالة نصية على الهاتف أو زيارة الموقع الإلكتروني أو الحساب المخصص على تطبيق الواتساب.

وصرح الاستاذ عمر بديوى المدير المالى لشركة IDH أن شركة البرج سكان تمتلك خمس فروع على مستوى الجمهورية بتكلفة استثمارية تقترب من 250 مليون جنيه مشيرا إلى أن الشركة تستهدف افتتاح ثلاث فروع جديدة خلال الفترة المقبلة لتصبح إجمالي التكلفة الاستثمارية للشركة نحو 400 مليون جنيه .

وقد أكد السيد وينفريد يانسين عن سعادته بتوقيع هذا العقد وعن دعمه للتعاون مع شركة التشخيص المتكاملة لما وجد من توافق بين رؤى الشركتين لتقديم أفضل الخدمات والوصول لأكبر عدد من المرضى.

ومن جانبه أعرب المهندس إياد الطيب مدير عام فيليبس عن سعادته بالتعاون مع شركة التشخيص المتكاملة IDH وشركتها التابعة البرج سكان وأن الشركة سوف تعمل على توريد أحدث أجهزة الأشعة الطبية والمزودة بأحدث التكنولوجيا شركة البرج سكان.

وأضاف أن الشراكة مع IDH ، جاء ليتوافق مع رؤية كلا من الشركتين والتي تهدف إلى تقديم خدمة طبية مرضية للمرضى وتشخيصهم على أجهزة تعد الأكثر حداثة، والتي تهدف لمساعدة الأطباء علي التشخيص الدقيق لحالة المريض وتساعده علي اتخاذ القرار المناسب للعلاج وأضاف أن مجموعة فيليبس العالمية تعد من أفضل الشركات العالمية المتخصصة في المجال الطبي وتعمل في العديد من الدول العربية والأجنبية ويمتد عملها في مصر منذ سنوات طويلة .

وتابع أن توقيع العقد يعتبر بداية للتعاون مع شركة IDH لسنوات مقبلة وفى جميع الدول التي تعمل بها المجموعة مثل مصر و السودان والأردن ونيجيريا .

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