منحت “البحر الأحمر الدولية” عقدين جديدين لشركة “الخطوط السعودية للتموين” لتقديم خدمات التموين وتنظيف الملابس في وجهة البحر الأحمر

تشمل هذه الشراكة توفير أكثر من 500 فرصة وظيفة جديدة للكفاءات الوطنية حول المملكة

الرياض: أعلنت "البحر الأحمر الدولية"، المطورة لأكثر المشاريع المتجددة طموحا في العالم، عن منح عقدين رئيسيين لشركة "الخطوط السعودية للتموين".

وستقوم شركة "الخطوط السعودية للتموين" من خلال هذه الشراكة، بتصميم وبناء وتشغيل وحدة إنتاج مركزية لتقديم خدمات التموين للوجبات الغذائية لموظفين، بالإضافة إلى خدمات تنظيف الملابس الرسمية للموظفين، والأغطية والمنسوجات الفندقية في وجهة "البحر الأحمر".

وقال جون باغانو، الرئيس التنفيذي لـ "البحر الأحمر الدولية" بهذه المناسبة: "نحن ملتزمون بضمان حصول شركائنا وموظفينا الذين يعيشون ويعملون في وجهة "البحر الأحمر" على خدمات سلسة؛ وتشاركنا شركة "الخطوط السعودية للتموين" نفس الالتزام. وبخبرتها الواسعة التي تصل إلى أكثر من 40 عاما في مجال التموين، وفهمها العميق للسوق السعودي، يمكن لموظفينا في الفنادق والمنتجعات توقع خدمات بأعلى معايير ممكنة".

وأضاف باغانو: "من أهم أهدافنا أن تتاح للمجتمعات المحيطة بمشاريعنا الفرصة للاستفادة منها، وبما أن شركة "الخطوط السعودية للتموين" تشاطرنا القيم ذاتها؛ سنعمل معا على تطوير سلاسل التوريد المحلية من خلال التطلع إلى العمل مع الشركات المجاورة والمزارعين والمنتجين الحرفيين حيثما أمكن ذلك".

وتم توقيع الاتفاقيات في الرياض بحضور جون باغانو الرئيس التنفيذي لـ "البحر الأحمر الدولية" ووجدي محمد الغبّان الرئيس التنفيذي لشركة "الخطوط السعودية للتموين". كما حضر التوقيع عدد من كبار المسؤولين التنفيذيين من "البحر الأحمر الدولية" ورئيس مجلس إدارة "شركة الخطوط السعودية للتموين" وأعضاء آخرين من مجلس الإدارة والمدراء التنفيذيين.

من جهته، أعرب محمد السرحان، رئيس مجلس إدارة شركة "الخطوط السعودية للتموين"، عن فخره إلى جانب مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وجميع الموظفين، بهذا الإنجاز المهم للشركة. وأكد أن هذين العقدين يمثلان

بداية شراكة استراتيجية قوية مع "البحر الأحمر الدولية"، التي تهدف إلى تعزيز الجهود المشتركة لتعزيز قطاع السياحة في المملكة، وترسيخ مكانتها على خريطة السياحة العالمية. كما تتوافق هذه الشراكة مع أهداف رؤية السعودية 2030، ما يعكس مجتمعا طموحا نابضا بالحياة، واقتصادا مزدهرا.

وقال وجدي الغبان، الرئيس التنفيذي لـ "الخطوط السعودية للتموين: "مع تصميم "البحر الأحمر الدولية" على توفير تجارب عمل ومعيشة رائعة للموظفين، فإن شركة "الخطوط السعودية للتموين" مجهزة تجهيزا جيدا لدعم الشركة في تحقيق هذه الطموحات. كما نكرر تصميمنا على إشراك الشركات المحلية السعودية كلما أمكننا ذلك، ونتطلع إلى أن نكون جزءا من مجتمع وجهة البحر الأحمر المتنامي".

يُشار إلى أن "البحر الأحمر الدولية"، باعتبارها أحد ركائز رؤية السعودية 2030، تلعب دورا جوهريا في تنويع اقتصاد المملكة وخلق الفرص للكفاءات الوطنية في قطاع السياحة، وسيوفر هذا التعاون أكثر من 500 وظيفة جديدة للكفاءات والمواهب في المملكة ضمن الـ 70,000 فرصة وظيفية التي ستخلقها وجهة "البحر الأحمر" عند تشغيلها بالكامل.

وتأتي هذه الشراكة في الوقت الذي تستعد فيه "البحر الأحمر الدولية" لاستقبال أولى ضيوفها في وجهتها الرئيسية "البحر الأحمر"، هذا العام. وعند الانتهاء من المشروع بالكامل في عام 2030، ستضم الوجهة أكثر من 8,000 غرفة فندقية في 50 فندقًا، إلى جانب العقارات والفلل السكنية.

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عن البحر الأحمر الدولية

البحر الأحمر الدولية (www.theredsea.sa) هي شركة مساهمة مقفلة مملوكة بالكامل من قبل صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية.

البحر الأحمر الدولية مطور عالمي لمحفظة مشاريع متعددة، تسعى إلى ريادة التطوير المسؤول على الصعيد العالمي نحو مستقبل أكثر استدامة، لتكون مثالا حيا على أن إمكانية نهوض التنمية المسؤولة والمتجددة بالمجتمعات ودفع الاقتصاد وتعزيز البيئة. وتنطلق جميع قرارات الشركة من مبدأ حماية الموارد الطبيعية بهدف خلق مستقبل أفضل للجميع.

تمثل البحر الأحمر الدولية جزءا هاما من رؤية السعودية 2030 والتي تهدف للمساهمة في تنويع اقتصاد المملكة وتطوير قطاعات جديدة وخلق فرص واعدة للكفاءات السعودية الشابة ولدعم الاقتصاد المحلي، حيث تقوم الشركة بتطوير الأصول والوجهات السياحية والتي تتقاطع مع العديد من القطاعات بهدف خلق تأثير إيجابي على الإنسان والطبيعة.

للبحر الأحمر الدولية رؤية طموحة تتجسد في تطوير مشاريع تعتبر الأكثر طموحا في العالم، بما في ذلك الوجهات السياحية المتجددة الفاخرة مثل وجهتي البحر الأحمر وأمالا.

عبر محفظة مشاريعها تبنّت الشركة المفاهيم والاستراتيجيات والتقنيات الأكثر ابتكارًا لتقديم المشاريع التي تعزز بشكل فعال رفاهية العملاء والمجتمعات والبيئات.

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ريم الجبرين: مدير للعلاقات العامة – reem.aljbreen@redseaglobal.com

نبذة عن شركة الخطوط السعودية للتموين

(SACC) شركة الخطوط السعودية للتموين (SACC) (WWW.SAUDIACATERING.COM) تأسست عام 1981 لتقديم خدمات التموين على متن رحلات المملكة. منذ عام 2012 ، تم إدراج شركة الخطوط السعودية للطيران المدني في البورصة السعودية وازدهرت لتصبح مؤسسة واسعة ومتنوعة تقدم مجموعة كاملة من تموين شركات الطيران ، وصالات الأعمال والتموين غير الجوي مثل إدارة المرافق ، وتجارة التجزئة ، وكذلك خدمات تموين السكك الحديدية وغسيل الملابس. تلتزم شركة الخطوط السعودية للتموين بالتحسين المستمر لمنتجاتها وخدماتها، فضلاً عن تعزيز مكانتها بين الشركات المماثلة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي. تحتل شركة الخطوط الجوية السعودية للتموين مكانة مرموقة بين أكبر عشر شركات لتموين وخدمات الطيران في جميع أنحاء العالم. تركز استراتيجيتها المتكاملة على تنويع الاستثمارات وتقديم منتجات وخدمات مبتكرة تلبي متطلبات السوق والعملاء.

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نجلاء الحربي (مدير أول علاقات المستثمرين) - najlah@saudiacatering.com