ستنقل "فلاي رد سي" زوار الوجهة من مطارنا الدولي إلى جزرنا الساحرة، بالإضافة لمنحهم تجربة رؤية الطبيعة الخلابة لمنطقة البحر الأحمر

دبي: أطلقت "البحر الأحمر الدولية"، الشركة المطورة لأكثر المشاريع السياحية المتجددة طموحاً في العالم - وجهتي "البحر الأحمر" و "أمالا" - شركتها الجديدة Fly Red Sea كأول شركة طيران مائي في السعودية.

تم تأسيس الشركة - كأول شركة طائرات مائية في السعودية - بهدف نقل الزوار عبر الجو والمياه الصافية إلى المنتجعات المتفرقة بين جزر وجهة "البحر الأحمر"، بما في ذلك منتجع "سانت ريجيس البحر الأحمر" ومنتجع "نجومه، ريتز-كارلتون ريزيرف"

وأضاف باغانو بهذا الخصوص: "بصفتي طياراً مرخصاً، فقد حظيت بمشاركة واسعة في الجهود المبذولة لبناء شركة "فلاي رد سي"، حيث كنا نهدف لإنشاء شركة تمكننا من الحفاظ على معايير عالية عبر كل نقطة نخدم فيها زورانا، مما يتيح لنا منصة انطلاق لاستكشاف التقنيات بغرض الحد من الأثر البيئي لصناعة الطيران، وإعطاء الأولوية لتوفير فرص وظيفية واعدة وطموحة للشباب السعودي، وبالتأكيد سيحقق "فلاي رد سي" هذه الغاية في كل الأصعدة".

ويتكون الأسطول الأولي لـ شركة "فلاي رد سي"، والذي يدار من قبل فريق مختص بشؤون الطيران، من 4 طائرات مائية من طراز Cessna Caravan208 مزودة بتصاميم داخلية فاخرة وخدمات مميزة. فيما سيتوسع الأسطول تماشياً مع مراحل تطوير الوجهة، ليصل لـ 9 طائرات مائية بحلول عام 2028، ثم 20 طائرة بحلول عام 2030.

يعتبر "مطار البحر الأحمر الدولي" المحطة الرئيسية لشركة "فلاي رد سي"، بالإضافة لوجود مدرج خاص بالطائرات المائية، متصل بشكل مباشر مع المطار، ويحتوي على صالة خاصة للزوار. وتستوعب كل طائرة طياراً وما يصل إلى 6 ركاب بأمتعتهم، لإيصالهم إلى المنتجعات الموجودة على الجزر المتفرقة، كما أنها تتسع أيضاً لما يصل إلى 9 ركاب لأخذهم في جولات جوية لمشاهدة المناظر الخلابة في الوجهة.

وتنفيذاً لالتزامنا بالعمليات المستدامة، اخترنا في "البحر الأحمر الدولية" أن يتم تزويد أسطول الطائرات المائية بوقود الطيران المستدام منذ بداية التشغيل، كما نبحث إمكانية تصنيع طائرات مائية كهربائية بالكامل، ونواصل العمل عن كثب مع الشركة المصنعة للطائرات الكهربائية ZeroAvia لتجربة تعديل الطائرات المائية من طراز Cessna Caravan وتزويدها بتقنية الدفع الهيدروجيني الكهربائي.

وتأكيداً على الاستثمار في المواهب السعودية الذي نتبناه في "البحر الأحمر الدولية"، تم بالفعل إصدار أول ترخيص لكابتن سعودي لقيادة طائرة مائية تابعة لـ شركة "فلاي رد سي"، وتوظيف أول مهندسين متخصصين بالطائرات المائية في الوجهة.

يذكر أن وجهة "البحر الأحمر" ستتألف عند اكتمالها بحلول عام 2030 من 50 منتجعاً توفر ما يصل مجموعه إلى 8,000 وحدة فندقية، إضافةً إلى أكثر من 1,000 وحدة أخرى موزعة على 22 جزيرة وستة مواقع داخلية، بالإضافة إلى مراسٍ فاخرة، وملاعب غولف، ومطاعم ومقاهي، ومرافق للترفيه والاستجمام.

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عن "البحر الأحمر الدولية"

البحر الأحمر الدولية (www.redseaglobal.com) هي شركة مساهمة مقفلة مملوكة بالكامل من قبل صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية.

البحر الأحمر الدولية مطور عالمي لمحفظة مشاريع متعددة، تسعى إلى ريادة التطوير المسؤول على الصعيد العالمي نحو مستقبل أكثر استدامة، لتكون مثالاً حياً على إمكانية نهوض التنمية المسؤولة والمتجددة بالمجتمعات ودفع الاقتصاد وتعزيز البيئة. وتنطلق جميع قرارات الشركة من مبدأ حماية الموارد الطبيعية بهدف خلق مستقبل أفضل للجميع.

تمثل البحر الأحمر الدولية جزءاً هاماً من رؤية السعودية 2030 والتي تهدف للمساهمة في تنويع اقتصاد المملكة وتطوير قطاعات جديدة وخلق فرص واعدة للكفاءات السعودية الشابة ودعم الاقتصاد المحلي، حيث تقوم بتطوير الأصول والوجهات السياحية والتي تتقاطع مع العديد من القطاعات بهدف خلق تأثير إيجابي على الإنسان والطبيعة.

للبحر الأحمر الدولية رؤية طموحة تتجسد في تطوير مشاريع تعتبر الأكثر طموحاً في العالم، بما في ذلك الوجهات السياحية المتجددة الفاخرة مثل وجهتي البحر الأحمر وأمالا.

عبر محفظة مشاريعها، تبنّت الشركة المفاهيم والاستراتيجيات والتقنيات الأكثر ابتكاراً لتنفيذ المشاريع التي تعزز بشكل فعال رفاهية العملاء والمجتمعات والبيئات.