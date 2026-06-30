جدة، احتفلت "البحر الأحمر الدولية"، الشركة المطوّرة لأكثر الوجهات السياحية المتجددة طموحاً في العالم، بتخريج الدفعة الرابعة من برنامج "البحر الأحمر للتدريب المهني"، والتي ضمت 386 خريجاً وخريجة التحقوا بالبرنامج في عام 2024، وذلك برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة مكة المكرمة، ونيابةً عن سموه، شرّف صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، محافظ جدة، الحفلَ في مركز الملك عبدالله الدولي للمؤتمرات بفندق الريتز كارلتون، بحضور عدد من قيادات الشركة وممثلي الجهات الشريكة وأسر الخريجين.

وأكمل الخريجون مساراتهم التعليمية والتدريبية بنجاح في خدمات المطارات، والضيافة الفاخرة، وعمليات السياحة الصحية والاستشفائية، من أصل 400 طالب وطالبة التحقوا بالبرنامج. وبلغت نسبة الخريجات في الدفعة 56.5%، فيما شكّل أبناء وبنات أهالي مناطق البحر الأحمر أكثر من 35% من المقبولين.

وانطلقت هذه الدفعة بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية، وبالشراكة مع أكاديمية بنيان، وكليات البترجي، وأكاديمية المطارات، حيث أكمل الخريجون رحلة تدريبية امتدت 27 شهراً، شملت التدريب على اللغة الإنجليزية، والتأهيل المهني المتخصص، والتدريب العملي على رأس العمل.

ويأتي البرنامج في مقدّمة مبادرات الشركة لتنمية رأس المال البشري، حيث أطلقته "البحر الأحمر الدولية" عام 2021 بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية بهدف إعداد الكفاءات الوطنية لشغل الوظائف النوعية في قطاعي السياحة والضيافة، وهو الأكبر من نوعه ضمن مشاريع السياحة الكبرى.

وقال أحمد غازي درويش، كبير الإداريين والمتحدث الرسمي لشركة "البحر الأحمر الدولية": "نحتفي اليوم بتخريج دفعة جديدة من أبناء وبنات الوطن الذين أثبتوا التزامهم وطموحهم طوال رحلتهم التعليمية والتدريبية. وفي هؤلاء الخريجين نموذج للقدرات الوطنية التي نعوّل عليها لقيادة مستقبل قطاع السياحة في السعودية، وتجسيد لنجاح الشراكات الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص في بناء الكفاءات الوطنية وتأهيلها للفرص الواعدة".

وأضاف درويش: "منذ إطلاق برامج التعليم وبناء القدرات في "البحر الأحمر الدولية"، استفاد منها أكثر من 2400 شاب وشابة، فيما تجاوز عدد الخريجين اليوم 1500 خريج وخريجة. وتواصل هذه البرامج دورها في تمكين الكفاءات الوطنية وفتح مسارات مهنية جديدة أمامهم، بما يواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030 ويعزز مساهمة السعوديين في نمو القطاع السياحي".

ومن جهته، قال تركي بن عبدالله الجعويني، مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية: "نفخر بشراكتنا الاستراتيجية مع "البحر الأحمر الدولية" في برنامج "البحر الأحمر للتدريب المهني"، بوصفه نموذجاً وطنياً ناجحاً لربط التدريب بالتوظيف. وما نشهده اليوم من تخريج دفعة جديدة من الكفاءات الوطنية يؤكد أهمية الاستثمار في رأس المال البشري، وتمكين الشباب والشابات السعوديين من اكتساب المهارات والخبرات التي تؤهلهم للمساهمة في نمو القطاعات الواعدة، وفي مقدمتها قطاع السياحة، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030".

وتشمل برامج التعليم وبناء القدرات في "البحر الأحمر الدولية" برنامج "البحر الأحمر للتدريب المهني"، وبرنامج "رواد ضيافة البحر الأحمر"، وبرنامج "منح البحر الأحمر"، حيث يواصل أكثر من 900 طالب وطالبة دراستهم حالياً ضمن هذه البرامج المختلفة، فيما يسجّل برنامج "البحر الأحمر للتدريب المهني" أحد أدنى معدلات التسرب مقارنة ببرامج التدريب المهني الأخرى في السعودية.

ويحصل المتدربون الذين يكملون البرنامج بنجاح على درجة الدبلوم، إلى جانب فرص التوظيف لدى مشغلي ومنشآت وجهات "البحر الأحمر الدولية"، بما يضمن مواءمة مخرجات التدريب مع احتياجات سوق العمل الفعلية.

وكانت وجهة "البحر الأحمر" قد استقبلت ضيوفها الأوائل في عام 2023، وتضم اليوم مجموعة من المنتجعات الفاخرة ومطار "البحر الأحمر الدولي"، فيما استقبلت وجهة "أمالا" ضيوفها الأوائل مؤخراً بوصفها وجهة عالمية متخصصة في الاستشفاء والرفاهية. والوجهتان جزء من محفظة "البحر الأحمر الدولية" الرامية إلى تطوير وجهات سياحية متجددة تضع السعودية على خارطة السياحة العالمية، وتدعم مستهدفات رؤية السعودية 2030 لتنويع الاقتصاد وخلق فرص العمل وتمكين الكفاءات الوطنية.

عن "البحر الأحمر الدولية"

"البحر الأحمر الدولية" (www.redseaglobal.com) هي شركة تطوير عقاري متكاملة رأسياً، تمتلك محفظة متنوعة تشمل قطاعات السياحة، والمشاريع السكنية، والتجارب، والبنية التحتية، والنقل، والرعاية الصحية، والخدمات. وتتضمن هذه المحفظة وجهات سياحية فاخرة تعتمد على السياحة المتجددة، مثل وجهة "البحر الأحمر" التي بدأت في استقبال الضيوف عام 2023، ووجهة "أمالا" التي استقبلت أوائل ضيوفها في مايو 2026.

أما الوجهة الثالثة، منتجع "ثول الخاص"، فقد افتُتح عام 2024. ولم تقتصر جهود الشركة على تطوير الوجهات السياحية فحسب، بل عُهد إليها أيضاً بأعمال تجديد مطار الوجه، التي شملت تحديث مبنى المطار والبنية التحتية القائمة وبناء مبنى دولي جديد، ليُعاد افتتاحه رسمياً في مايو 2026.

و"البحر الأحمر الدولية"، بوصفها إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، ركيزة أساسية في رؤية السعودية لتنويع اقتصادها. ومن خلال محفظتها المتنامية من الوجهات والشركات التابعة والأعمال التجارية، تسعى "البحر الأحمر الدولية" إلى قيادة العالم نحو مستقبل أكثر استدامة، مؤكدةً كيف يمكن للتنمية المسؤولة أن ترتقي بالمجتمعات، وتدفع عجلة الاقتصادات، وتحسّن البيئة.

عن برنامج "البحر الأحمر للتدريب المهني"

أطلقت "البحر الأحمر الدولية" برنامج "البحر الأحمر للتدريب المهني" عام 2021 بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية، بهدف تأهيل الشباب السعودي لوظائف المستقبل في قطاعات السياحة والضيافة والخدمات المرتبطة بها. ويمتد البرنامج لمدة 27 شهراً، يبدأ بثلاثة أشهر من التدريب المكثف على اللغة الإنجليزية، يليها 18 شهراً من التدريب الفني والمهني، ثم ستة أشهر من التدريب العملي في مواقع العمل.

وهو الأول من نوعه على مستوى المشاريع الكبرى في السعودية الذي يلتزم بتوظيف جميع خريجيه، سواء داخل الشركة أو لدى شركائها ومشغّلي الوجهات. ويغطي البرنامج مسارات متعددة تشمل الضيافة، وخدمات المطارات، وتقنية المعلومات، والأمن السياحي، والسياحة الصحية والاستشفائية، ويُقدَّم بالشراكة مع مؤسسات تدريبية متخصصة مثل أكاديمية بنيان، وأكاديمية المطارات، وكليات البترجي.

وقد شهد البرنامج منذ انطلاقه تسجيل أكثر من 1,500 طالب وطالبة في مختلف الدفعات، وتخرّج المئات منهم ليشكّلوا نواة القوى العاملة الوطنية في وجهات "البحر الأحمر الدولية".

للتواصل الإعلامي:

ريم الجبرين

مدير أول العلاقات العامة

‎Reem.Aljbreen@RedSeaGlobal.com

-انتهى-

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