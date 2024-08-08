الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت البحري، الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري والرائدة عالميًا في مجال الخدمات اللوجستية والشحن، عن توقيع خطاب نوايا استراتيجي مع شركة التعدين العربية السعودية (معادن)، الرائدة في قطاع التعدين على مستوى الشرق الأوسط، بحضور ممثلين عن وزارة الاستثمار في المملكة. ويهدف التعاون إلى تطوير فرص التكامل بين العملاقيْن الوطنييْن للإسهام في توطين الصناعات البحرية وتطوير سلاسل إمداد موثوقة.

وبهذه المناسبة، قال المهندس أحمد بن علي السبيعي، الرئيس التنفيذي لشركة البحري: "يسعدنا العمل سويا ً مع شركة معادن، التي تعد إحدى أسرع شركات التعدين نمواً في العالم وأكبر شركة تعدين ومعادن متعددة السلع في الشرق الأوسط. ويؤكد هذا التعاون على موثوقية وفعالية الخدمات الرائدة التي تقدمها شركة البحري بصفتها الناقل البحري الوطني بما يعزّز مكانتنا الرائدة على الصعيد العالمي في هذه القطاع الحيوي".

ومن جانبه، قال روبرت ويلت، الرئيس التنفيذي لشركة معادن: "باعتبار معادن شركة مصدرة عالمية، فإن الوصول إلى قدرات الشحن الواسعة التي تتمتع بها شركة البحري يضمن قدرة شركة معادن على دعم توطين الصناعة البحرية في المملكة العربية السعودية. وبعد العمل مع فريق البحري في أعمال الأسمدة لدينا في السنوات الأخيرة، نحن على ثقة من أن هذا التعاون سيفتح فرص نمو جديدة في مجالات أخرى من أعمالنا مع الاستمرار في دعم الاقتصاد الوطني".

نبذة عن شركة معادن

"معادن" هي أكبر شركة تعدين في الشرق الأوسط وإحدى أسرع شركات التعدين نموا في العالم، حيث بلغت إيراداتها 29.3 مليار ريال سعودي (7.8 مليار دولار أمريكي) للسنة المالية 2023. نعمل على تطوير قطاع التعدين ليصبح الركيزة الثالثة لاقتصاد المملكة انطلاقا من رؤية 2030، وأن نكون نموذجا يحتذى به في المسؤولية والاستدامة.

تشغّل معادن 17 منجما وموقعا من خلال أكثر من 7,000موظف مباشر، ونصدّر منتجاتنا إلى أكثر من 30 دولة، كما نعمل بخطة طموحة لزيادة حجم أعمالنا بشكل غير مسبوق عبر استراتيجيتنا لعام 2040 من خلال الفوسفات والألمنيوم والذهب والنحاس، بالإضافة إلى استكشاف معادن جديدة، بهدف تفعيل الثروة المعدنية الكامنة في أراضي المملكة والتي تقدر ب 2.5 تريليون دولار.

لمزيد من المعلومات، يرجي زيارة موقعنا الإلكتروني: https://www.maaden.com.sa

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