خلال فعاليات مؤتمر جنرال إلكتريك لموردي طاقة الرياح البرية في فلوريدا

شركة الملاحة البحرية الوحيدة التي حصدت جائزة خلال هذه الفعالية العالمية المرموقة

فلوريدا، الولايات المتحدة الأمريكية: مواصلة لسلسلة نجاحاته المتميزة، وفي تأكيد جديد لريادته في القطاع البحري، حصد قطاع البحري للخطوط الملاحية، أحد قطاعات الأعمال التابعة لشركة "البحري" الرائدة عالمياً في مجال الخدمات اللوجستية والنقل، على جائزة "روح الشراكة للموردين" وذلك خلال مؤتمر وحفل توزيع جوائز جنرال إلكتريك لموردي طاقة الرياح البرية 2023 والذي أقيم مؤخراً في فندق هيلتون بينساكولا بيتش، ولاية فلوريدا، الولايات المتحدة الأمريكية، لتصبح الشركة الملاحية البحرية الوحيدة التي كرّمت بجائزة في هذا الحدث المرموق.

وتسلّم السيد راجيت أيكارا، نائب رئيس قطاع البحري للخطوط الملاحية، الجائزة التي تعكس تميز الشركة في مجال العمليات التشغيلية والكفاءة باعتبارها شريك الشحن الموثوق لشركة جنرال إلكتريك. وخلال الحفل قام السيد فايس أباتي، الرئيس التنفيذي لقسم طاقة الرياح البرية في جنرال إلكتريك بتسليم الجائزة، بحضور السيد ديمتري شنايدر، المدير العام والمدير التنفيذي للمصادر في شركة جنرال إلكتريك للطاقة المتجددة، والسيد جاي لينش، المدير التنفيذي للمصادر العالمية في جنرال إلكتريك. وأثنى أباتي عقب تقديم الجائزة على مكانة قطاع البحري للخطوط الملاحية بصفته شريك الشحن الأفضل لشركة جنرال إلكتريك.

وبهذه المناسبة، قال المهندس سرور باسلوم، رئيس قطاع البحري للخدمات اللوجستية المتكاملة: "نفخر بحصولنا على هذه الجائزة المرموقة من جنرال إلكتريك التي تؤكد على التزامنا باعتماد معايير الخدمة عالية الجودة وتوفير قيمة استثنائية لشركائنا. ويُعد هذا التقدير العالمي شهادة على قدراتنا الرائدة في القطاع، إذ يؤكّد على تميز قطاع البحري للخطوط الملاحية استناداً إلى معايير الجائزة المتنوعة، والتي تشمل الاستدامة، والسلامة، والجودة، وتقديم الخدمات، والقدرة التنافسية من حيث التكلفة، وابتكار الخدمات، والحلول الاستباقية. وبصفتنا شركة الملاحة البحرية الوحيدة التي كّرمت بجائزة خلال الفعالية، يؤكد ذلك على ريادتنا والتزامنا الراسخ بالتميز في قطاع النقل البحري. وأتوجه بالشكر والامتنان لشركة جنرال إلكتريك على هذا التقدير الذي يُعد محفّزاً لنا للارتقاء بخدماتنا ونتطلّع قدماً إلى مزيد من التعاون المثمر في المستقبل."

"وأتوجه بالشكر أيضاً للسيد أوستن سبيكتر، مدير أول للخدمات اللوجستية في جنرال إلكتريك للطاقة المتجددة، وبريان بوتالاز، مدير أوّل للسلع في جنرال إلكتريك للرعاية الصحية،" أضاف المهندس باسالوم.

وباعتباره أحد قطاعات الأعمال التابعة لشركة البحري، يلعب قطاع البحري للخطوط الملاحية دوراً محورياً في تعزيز الوجود اللوجستي للشركة الأم وقاعدة عملائها عبر التوسّع إلى أسواق عالمية جديدة. وتتماشى استراتيجيات قطاع البحري للخطوط الملاحية للتوسع وتعزيز الخدمات، مع المكانة الرائدة للبحري كمُمكّن للاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية في المملكة العربية السعودية ورؤية المملكة 2030 والتي تهدف إلى تعزيز مكانة المملكة كمركزاً لوجستياً عالمياً رائداً يربط بين ثلاث قارات.

#بياناتشركات

- انتهى -

