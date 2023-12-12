ستسهم الخطوة في تعزيز قدرات الشركة على اتخاذ القرارات استناداً للحقائق من خلال تقييم الجدارة الائتمانية لعملائها المحتملين

الرياض، المملكة العربية السعودية: وقعت البحري، الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري، والرائدة عالمياً في مجال الخدمات اللوجستية والنقل، اتفاقية عضوية مع شركة بيان للمعلومات الائتمانية (بيان)، الرائدة في تقديم التقارير الائتمانية المحلية والعالمية في أكثر من 180 دولة.

ستوفر الشراكة الجديدة للبحري إمكانية الاستفادة من محفظة واسعة من الخدمات الاستشارية الائتمانية التي تقدمها "بيان"، وتمكينها من تعزيز سياسة اتخاذ القرارات المسؤولة استناداً إلى الحقائق والأرقام، وذلك من خلال تقييم الجدارة الائتمانية لعملائها المحتملين.

بحضور الرئيس التنفيذي لشركة البحري المهندس أحمد بن علي السبيعي، والرئيس التنفيذي لشركة بيان المهندس محمد بامقدم، وقّع اتفاقية العضوية الأستاذ عبدالعزيز العود، الرئيس المالي المكلّف في البحري، والأستاذ طلال فهد الشهري، الرئيس التنفيذي للأعمال في شركة بيان للمعلومات الائتمانية في مقر شركة البحري في الرياض. وبموجب الاتفاقية، سيتم تقديم الخدمات والمنتجات التي تساعد في اتخاذ القرار الائتماني والمالي للعملاء عبر آلية واضحة لتبادل المعلومات الائتمانية، والتي تتماشى مع اللوائح والأنظمة والقيود المنصوص عليها في قانون المعلومات الائتمانية.

وتعد بيان للمعلومات الائتمانية شركة رائدة متخصصة في إعداد التقارير الائتمانية والتقارير النافية للجهالة وتحليل البيانات وتقديم حلول تقييم المخاطر والاستشارات الائتمانية. وقد تأسست بيان للمعلومات الائتمانية بترخيص من البنك المركزي السعودي "ساما" بهدف تمكين الجهات والشركات من اتخاذ قرارات مستنيرة. وتحتضن بيان للمعلومات الائتمانية سجلات ائتمانية لجميع المنشآت التجارية المتعاملة في القطاع البنكي بالإضافة إلى معلومات عن أكثر من مليون سجل تجاري بالمملكة وأكثر من 300,000 قائمة مالية مدققة ومعلومات عن أكثر من 200 مليون شركة حول العالم.

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