الرياض، المملكة العربية السعودية: أبرمت البحري، الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري في المملكة العربية السعودية والرائدة عالمياً في مجال الخدمات اللوجستية والنقل، اتفاقية مرابحة مع مصرف الإنماء لتأمين التمويل لدعم برنامج تحديث الأسطول.

وقّع الاتفاقية كلّ من الأستاذ باسل أبو الحمايل، رئيس المالية في شركة البحري، والأستاذ جميل بن نايف الحمدان، رئيس مجموعة مصرفية الشركات في مصرف الإنماء وذلك بحضور كبار المسؤولين التنفيذيين من الجانبين.

وسيقدم مصرف الإنماء، بموجب بنود الاتفاقية، تسهيلات ائتمانية بقيمة 756 مليون دولار أمريكي (2.835 مليار ريال سعودي) لتمويل جزء من صفقة شراء تسع ناقلات النفط الخام العملاقة، في خطوة تدعم عملية التخلص التدريجي من السفن القديمة في الأسطول الحالي، وتعزّز مكانة البحري كشركة عالمية رائدة في مجال الخدمات اللوجستية والنقل.

وبهذه المناسبة، قال الأستاذ باسل أبو الحمايل، رئيس المالية في شركة البحري: "سعداء بالتعاون مع مصرف الإنماء لتمويل إحدى عملياتنا الهامة لتحديث أسطولنا، إذ ستسهم القدرات المالية الناتجة عن هذا التعاون في تعزيز جهودنا لتحسين القدرة التنافسية الشاملة لأسطولنا، الأمر الذي سيسهم في زيادة إيرادات الشركة وأرباحها بما يتماشى مع أهدافنا الاستراتيجية طويلة الأجل. فإننا على ثقة بقدراتنا على تجسيد مستهدفات رؤية السعودية 2030 لتعزيز مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي".

ومن جانبه، قال الأستاذ جميل بن نايف الحمدان، رئيس مجموعة مصرفية الشركات في مصرف الإنماء: "يسعدنا تمويل إحدى العمليات الاستراتيجية الرئيسية لشركة البحري للاستحواذ على السفن في السنوات الأخيرة، وهو ما يتوافق مع التزامنا المستمر برؤية المملكة 2030 ويدعم مبادراتنا الاستراتيجية لترسيخ مكانة المصرف كشريك مالي مفضّل للقطاعين العام والخاص".

وتعد عملية تحديث الأسطول خطوة محورية وأساسية في إستراتيجية البحري التي تسعى للاستفادة من الموقع الاستراتيجي للمملكة، والتوسّع في قطاعات وأسواق عالمية جديدة.

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