· تهدف الشركة الجديدة إلى تسهيل نقل الغاز المسال للعملاء في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية

الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت شركة البحري، الرائدة عالمياً في مجال الخدمات اللوجستية والنقل، عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة الغاز والتصنيع الأهلية (غازكو)، الموزع الأهلي لغاز البترول المُسال في المملكة العربية السعودية، والتي تشمل نقل وتعبئة غاز البوتان والبروبان.

وسيعمل الطرفان بموجب الاتفاقية الجديدة على بحث سبل التعاون في الدخول في شراكة لإنشاء شركة تعمل في مجال خدمات النقل البري والخدمات اللوجستية، والتي من شأنها تعزيز شبكة توزيع الغاز المسال داخل المملكة.

وبهذه المناسبة، قال م. سرور باسلوم، رئيس قطاع البحري للخدمات اللوجستية: "يمثّل توقيع الاتفاقية مع غازكو خطوة متقدّمة في مسيرتنا نحو تقديم خدمات لوجستية عالمية المستوى لعملائنا وشركائنا. وبالاستفادة من خبرات كلا الطرفين، يسعدنا إنشاء شركة تقدم خدمات رائدة في القطاع وتجسّد التميز التشغيلي. ونستهدف تقديم خدمات متميزة لعملائنا من خلال الشركة الجديدة، بما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي للمملكة العربية السعودية على المدى الطويل والمساهمة في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030".

ويعد صندوق الاستثمارات العامة، وهو أكبر صندوق ثروة سيادية في العالم، مساهماً رئيسياً في مذكرة التفاهم بين شركتي البحري وغازكو، حيث يمتلك في الوقت الحالي 22.55٪ من أسهم الملكية في البحري و 10.91٪ من أسهم شركة غازكو، وذلك في تاريخ مذكرة التفاهم.

تأسست مجموعة البحري عام 1978م، وهي من أبرز الشركات الرائدة عالمياً في مجال الخدمات اللوجستية والنقل، وتلعب دوراً مهماً في نمو صناعة النقل العالمية وتطويرها. وتلتزم البحري بالإسهام بفاعلية في تحقيق رؤية المملكة 2030، عبر تحسين وتطوير خدماتها باستمرار وتوسيع تواجدها حول العالم، وبالتالي، فتح الآفاق لمزيد من خطوط التجارة الجديدة، وتعزيز موقع المملكة باعتبارها البوابة الإقليمية لثلاث قارات في مجال الخدمات اللوجستية.

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