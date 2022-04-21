سيشمل التعاون بين الطرفين حزمة شاملة من الحلول اللوجستية، ومنها مراقبة الجودة، والنقل الدولي، والتخليص الجمركي، وتأمين مساحات التخزين للمشاريع، وخدمات التوصيل والتسليم

الرياض: أعلنت شركة البحري، الرائدة عالمياً في مجال الخدمات اللوجستية والنقل، عن توقيع البحري للخدمات اللوجستية التابعة لها، اتفاقية شراكة مع شركة تي كيه إتش إس (TKHS)، الرائدة عالمياً في مجال الخدمات اللوجستية المتخصصة والمصممة خصيصاً لقطاع الضيافة الفاخرة. وتهدف الاتفاقية إلى تقديم خدمات فريدة وشاملة لقطاع الضيافة المتنامي في المملكة العربية السعودية.

وتمهد الاتفاقية لشراكةٍ حصريةٍ بين "البحري للخدمات اللوجستية" وشركة "تي كيه إتش إس" لتقديم الدعم اللوجستي الشامل لمطوري الفنادق في المملكة خلال فترة ما قبل الافتتاح. وتنص الاتفاقية على تقديم خدمات متنوعة تشمل الرقابة على جودة المواد والمعدات والتجهيزات، وخدمات النقل الدولي، والتخليص الجمركي، وتوفير مساحات التخزين للمشاريع، وخدمات توصيل الأثاث ومعدات أخرى. كما ستقوم البحري للخدمات اللوجستية، بتوفير الدعم اللوجستي بشكل مستمر لبرامج توزيع المرافق الترفيهية ضمن سوق الضيافة على صعيد المملكة.

ومن المنتظر أن تسهم الشركتان معاً في تعزيز قطاع السياحة السعودي تماشياً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 المتمثلة في رفع أعداد زوار المملكة وزيادة نسبة إسهام القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى 15% بحلول نهاية العقد الحالي.

وتعليقاً على توقيع الاتفاقية، قال المهندس أحمد بن علي السبيعي، الرئيس التنفيذي لشركة البحري: "يسرنا توقيع اتفاقية الشراكة مع شركة تي كيه إتش إس والتي من شأنها أن تسهم في توفير حزمة خدمات فريدة لقطاع الضيافة السعودي، إذ تؤكد الاتفاقية على التزام شركة البحري المستمر بتطوير خدماتٍ وحلولٍ مبتكرة تسهم في رسم ملامح مستقبل قطاع الخدمات اللوجستية وتعزيز الاقتصاد الوطني. ونتطلع قدماً للعمل عن كثب مع تي كيه إتش إس للإسهام في تمكين قطاع الضيافة وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030."

ومن جهة قال سامويل ويلسون، الرئيس التنفيذي لشركة تي كيه إتش إس: "نحن مسرورون جداّ بالشراكة مع شركة البحري للخدمات اللوجستية نظراً لمكانتها الرائدة على صعيد السوق السعودي وإمكاناتها المعتبرة في مجال الشحن وتوصيل البضائع من جهة، وخبرات شركة تي كيه إتش إس الرائدة في إدارة المشاريع متعددة الاستخدامات المعقدة وسريعة الإنجاز، وكلنا ثقة بأن تكاتف الجهود بين الشركتين سيسهم في تسطير نجاحاتٍ كبرى لما فيه صالح الطرفين. وستمكننا هذه الشراكة من العمل معاً نحو توفير خدمة فريدة من نوعها لمطوري مرافق الضيافة في المملكة العربية السعودية."

وتأتي شركة البحري للخدمات اللوجستية التي تأسست عام 1978، ضمن قائمة أكبر 10 شركات لنقل البضائع العامة في العالم. وتفخر الشركة بامتلاكها أسطولاً متعدد المهام مجهز بأحدث التقنيات وبمتوسط أعمار يبلغ أقل من خمس سنوات وقادر على التعامل مع البضائع السائبة، والحمولات الثقيلة وزائدة الحجم، والبضائع المخصصة للمشاريع. وتقدم الشركة خدمات الشحن البحري المنتظمة لنقل الحاويات والبضائع السائبة بين المملكة العربية السعودية وأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية.

وتقدم شركة تي كيه إتش إس الرائدة عالمياً، خدمات لوجستية شاملة أسهمت في إنجاح مشاريع الضيافة الفاخرة ومتعددة الاستخدامات حول العالم، ومنها فندق كراون سيدني بأستراليا، ومجمع مدينة الأحلام المتوسطية في قبرص، وفندق الريتز كارلتون في جزر المالديف، وفندق ومنتجع أوكادا مانيلا في الفلبين. وتم تأسيس الشركة من قبل الرئيس التنفيذي الحالي سامويل ويلسون، الذي يتمتع بخبرة تزيد عن 20 عاماً في مجال الخدمات اللوجستية قبل فترة الافتتاح لبعض أكبر مشاريع الضيافة في العالم وأكثرها تعقيدًا، بما في ذلك مارينا باي ساندز في سنغافورة وذا فينيتيان ماكاو.

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