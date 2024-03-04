وقعت شركة ألمنيوم البحرين ش.م.ب. (البا)، أحد أكبر مصاهر الألمنيوم في العالم، اتفاقية شراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي (WEF) بهدف التعاون مع مركز التصنيع المتقدم التابع للمنتدى، وذلك خلال حفل توقيع ترأسه كل من الرئيس التنفيذي لشركة البا علي البقالي ورئيس تطوير الشركاء العالميين وعضو اللجنة التنفيذية بالمنتدى الاقتصادي العالمي ألكسندر رافول، بتاريخ 04 مارس 2024 في مقر شركة البا.

أقيم حفل التوقيع بحضور كبار المسؤولين من الجانبين، ومنهم الرئيس التنفيذي للإمدادات وليد التميمي ومدير التميز التشغيلي أحمد بحر من شركة البا، بالإضافة إلى المدير الإقليمي للعلاقات التجارية في الشرق الأوسط وإفريقيا جوانا لحام، ومنسق مركز التصنيع المتقدم وسلاسل التوريد إيان كرونين، من المنتدى الاقتصادي العالمي.

وتوفر هذه الشراكة التي تمتد على مدى ثلاث سنوات فرصًا عديدة لشركة البا للتعاون مع قادة الصناعة والمشرّعين والخبراء ضمن منظومة التصنيع المتقدم، كما تسهل الوصول إلى أفضل الممارسات والرؤى من القادة العالميين في مجال الاستدامة والتكنولوجيا والاتجاهات الصناعية، فضلاً عن توفير بيئة لخلق حلول مبتكرة لمواجهة التحديات التي تشهدها الصناعة، علاوة على اكتساب المعرفة والرؤى للمساعدة في اتخاذ القرارات الاستراتيجية المتعلقة بالاستدامة والتكنولوجيا والاتجاهات العالمية.

وتعليقًا على هذه الشراكة، أكد الرئيس التنفيذي لشركة البا علي البقالي التزام الشركة بإحداث التغيير الإيجابي من خلال القيادة الفعالة والتعاون المشترك.

وأضاف قائلا: "باعتبارنا شركة عالمية، فإننا نلتزم في البا بدفع التغيير الإيجابي من خلال القيادة والتعاون مع مختلف المؤسسات العالمية. نحن مسرورون بهذه الشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي، والتي توفر منصة لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في عدد من المجالات الهامة مثل الذكاء الاصطناعي والاستدامة وسلاسل التوريد.

وستعمل هذه الشراكة على تعزيز مكانتنا كشركة رائدة عالميًا وتسريع مسيرة التحول الرقمي لدينا، مما قد يجعلنا مؤهلين للانضمام إلى شبكة غلوبل لايتهاوس التابعة للمنتدى، وهي منصة رائدة للتعاون واكتساب المعرفة فيما يتعلق بالتقنيات المتقدمة المتعلقة بالثورة الصناعية الرابعة".

من جانبه، قال رئيس تطوير الشركاء العالميين وعضو اللجنة التنفيذية بالمنتدى الاقتصادي العالمي ألكسندر رافول:

"يسعدنا أن نرحب بشركة البا كشريك للمنتدى الاقتصادي العالمي، حيث نهدف من خلال هذا التعاون إلى دعم البا ومملكة البحرين في رصد وتوقع الاتجاهات العالمية وتسريع وتيرة التحول الرقمي.

وتتوافق هذه الشراكة مع مهمة المنتدى المتمثلة في تشكيل مستقبل التصنيع المتقدم وسلاسل التوريد، مع التركيز على تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة وتعزيز تحقيق الصناعات لأهدافها المتعلقة بالانبعاثات الصفرية، ودفع عجلة النمو المسؤول."

تجدر الإشارة إلى أن شبكة غلوبل لايتهاوس التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي تمثل منصة للمصنعين لاستخدام تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في تحويل المصانع وسلاسل القيمة ونماذج الأعمال بما يضمن تحقيق نتائج أفضل على مستوى الإنتاجية والاستدامة.

#بياناتشركات

-انتهى-

نبذة عن شركة ألمنيوم البحرين ش.م.ب. (البا)

[رمز التداول: ALBH]

تُعد البا أحد أكبر مصاهر الألمنيوم في العالم وذلك من خلال إنتاجها الذي يتجاوز 1.62 مليون طن متري سنويًا (2023)، وتفخر الشركة بسجل حافل من التميز على مدى أكثر من 50 عامًا في كافة جوانب العمليات التشغيلية والسلامة والبيئة والتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

وتعتبر البا واحدة من كبرى الشركات في مملكة البحرين، حيث تقوم الشركة بتصنيع منتجات الألمنيوم عالية الجودة، في شكل منتجات معيارية وأخرى ذات قيمة مضافة، وتصديرها إلى أكثر من 240 عميلاً حول العالم عبر مكاتب مبيعاتها في أوروبا (زيورخ) وآسيا (سنغافورة) والشركة التابعة لها في الولايات المتحدة الأمريكية. كما أن البا مدرجة في كل من بورصة البحرين وسوق لندن للأوراق المالية، والمساهمون فيها هم كل من شركة ممتلكات البحرين القابضة ش.م.ب. (مقفلة) (69.38%)، وشركة سابك للاستثمارات الصناعية (20.62%)، والجمهور العام (10%). كما تفخر البا بحصولها على شهادات دولية مرموقة مثل اعتماد آيزو 9001، وآيزو 14001، وآيزو 27001، وآيزو 45001، وشهادة معيار IATF 16949:2016 الخاص بنظام إدارة الجودة لصناعة السيارات، وآيزو 22301:2012 لنظام إدارة استمرارية الأعمال، بالإضافة إلى حصولها على شهادة معيار الأداء من مبادرة استدامة الألمنيوم (ASI)، وشهادة إيكوفاديس.

وباعتبارها أول مصهر للألمنيوم في الشرق الأوسط، تعتبر البا القلب النابض لقطاع الألمنيوم المزدهر في البحرين، والذي يمثل حوالي 12% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة. وكونها إحدى كبرى الشركات الوطنية، تحرص البا على توظيف الكفاءات البحرينية (نسبة البحرنة 85% في عام 2022)، بل تتخطى ذلك من خلال ضمان تعزيز كفاءاتهم ومهاراتهم عبر مختلف المبادرات التعليمية والتدريبية والتطويرية خلال جميع مراحل مسيرتهم المهنية بالشركة.

تعتبر البا واحدة من أبرز الشركات الصناعية في العالم، حيث تلتزم بأعلى المعايير في الممارسات البيئية والمسؤولية الاجتماعية وحوكمة الشركات. وتركز خارطة طريق الجوانب البيئية والاجتماعية والحوكمة التي أطلقتها الشركة في فبراير 2022 على 6 أولويات استراتيجية، وهي: 1) إزالة الكربون، 2) الطاقة النظيفة والألمنيوم الأخضر، 3) الاقتصاد الدائري وصناعة الألمنيوم التحويلية، 4) تعزيز رفاهية الموظفين، 5) التعاون والشراكات، 6) الشفافية والاتصالات واستيفاء المتطلبات. ومنذ تأسيسها، استثمرت البا في العديد من المشاريع التطويرية على صعيد البيئة، الاستدامة، والجوانب الاجتماعية والاقتصادية، التي كان لها أثر إيجابي بالغ على المجتمع. ويمثل مصنع معالجة بقايا بطانة خلايا الصهر دون أي مخلفات الأول من نوعه والبالغة تكلفته 37.5 مليون دولار، وكذلك مشروع حديقة الطاقة الشمسية المرتقب لتوليد ما بين 5 إلى 7 ميغاوات من الطاقة النظيفة، إلى جانب مشروع مجمع الطاقة الرابع بمحطة الطاقة الخامسة، بعضًا من جهود الشركة الملموسة لتحقيق أهداف الحياد الكربوني الصفري بحلول عام 2060 وذلك تحت قيادة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. وعلاوة على ذلك، فمن المقرر أن تضطلع البا بدورها الاستراتيجي في منطقة صناعات الألمنيوم التحويلية والتي من شأنها تعزيز مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي لمملكة البحرين.

ويؤكد شعار البا الدائم "السلامة أولاً .. السلامة دائمًا" على أن سلامة وصحة الموظفين وعمال المقاولين هي أولويتها القصوى. وتمكنت الشركة من تحطيم جميع الأرقام القياسية السابقة في السلامة حيث تجاوزت 30 مليون ساعة عمل آمنة دون أي إصابة مضيعة للوقت بتاريخ 1 سبتمبر 2022 وذلك لأول مرة في تاريخها. وتتمتع الشركة بسجل حافل على المستوى الدولي في مجالات السلامة والصحة، حيث استحقت الحصول على جوائز مرموقة عديدة مثل جائزة الميدالية الذهبية من الجمعية الملكية لمكافحة الحوادث (RoSPA) (للسنة التاسعة على التوالي) وجائزة السلامة الدولية مع الاستحقاق من قبل مجلس السلامة البريطاني، فضلاً عن ست جوائز رئيسية من مجلس السلامة الوطني الأمريكي لعام 2021. كما تم تكريم البا لمبادراتها في الإنتاج المسؤول للألمنيوم من خلال حصولها على جائزة أفضل شركة في مجال الجوانب البيئية والاجتماعية والحوكمة في البحرين من ESG Invest، وشهادة SafeGuard من شركة بيرو فيريتاس، فضلاً عن جائزة أفضل مؤسسة في حوكمة الشركات من Ethical Boardroom.

مشروع مجمع الطاقة الرابع بمحطة الطاقة 5

يهدف مشروع مجمع الطاقة الرابع بمحطة الطاقة 5 بالشركة إلى توسعة هذه المحطة التي تقوم بتوليد الطاقة من خلال تقنية الدورة المركبة.

ويماثل هذا المجمع الإضافي إعدادات المجمعات الأخرى بالمحطة (1:1:1) من خلال وجود تقنية التوربينات الغازية من الفئة J وبالحد الأدنى من تصنيف آيزو الاسمي البالغ 680.9 ميغاوات، حيث يضم المشروع ربطًا بالمحطة الفرعية الحالية ذات سعة 220 كيلوفولت. وتتمتع محطة الطاقة ذات الدورة المركبة بكفاءة أعلى بكثير من محطتي توليد الطاقة ذات الدورة المركبة 3 و4 بالشركة. وعند الانتهاء من مشروع توسعة مجمع الطاقة الرابع في محطة الطاقة 5، ليرتفع إجمالي الطاقة الإنتاجية لمحطة الطاقة 5 من 1,800 ميغاوات إلى 2,481 ميغاوات.

ومن المقرر أن تتولي مجموعة ميتسوبيشي باور وسيبكو 3 مسؤولية أعمال التصميم والهندسة والمشتريات والبناء والتشغيل بمجمع الطاقة الرابع في محطة الطاقة 5، والذي من المتوقع أن تبدأ عملياته التشغيلية التجارية خلال الربع الرابع من عام 2024.

خطة البا لإشراك أصحاب المصلحة / الأطراف المعنية

تلخص خطة البا لإشراك أصحاب المصلحة تواصل الشركة مع جميع أصحاب المصلحة بما فيها المجتمع البحريني، والأثر البيئي والاجتماعي، وكذلك الضوابط الموضوعة للحد من تأثير عملياتها التشغيلية إلى جانب آلية التظلم الخارجي في البا المقدمة من خلال "دليل سلوك العمل"، وتتيح هذه الخطة لأي من أصحاب المصلحة أو أي فرد من الجمهور العام التعبير عن مخاوفهم إزاء أي موضوع متعلق بالشركة.

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يُعد خط النزاهة في البا خطًا ساخنًا مستقلاً وسريًا لجميع الأطراف المعنية من الموظفين والمقاولين والشركاء التجاريين والجمهور العام للإبلاغ بشكل سري عن أي مخالفات محتملة لدليل سلوك العمل في البا أو تلك المتعلقة بالآثار البيئية والاجتماعية.

خط النزاهة متاح بعدة لغات وبشكل مجاني إما عبر الهاتف أو الشبكة الداخلية للشركة، وكذلك الموقع الإلكتروني الرسمي للشركة www.albasmelter.com على مدار الساعة طوال الأسبوع.

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امسح رمز الاستجابة السريعة أعلاه للاطلاع على آلية التظلم الخارجي

لمزيد من التفاصيل، يرجى الاتصال بـ:

إيلين هلال

مدير إداري لعلاقات المستثمرين والتأمين وسكرتارية الشركة

بريد إلكتروني: eline.hilal@alba.com.bh

الموقع الإلكتروني: www.albasmelter.com

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