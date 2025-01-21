أعلنت شركة ألمنيوم البحرين ش.م.ب. (البا)، أكبر مصهر للألمنيوم ذي موقع واحد في العالم، انضمامها إلى برنامج الابتكار المفتوح الذي يدعمه صندوق العمل (تمكين) وتديره شركة برينك الشرق الأوسط.

يعمل هذا البرنامج على ربط الشركات الرائدة بالشركات البحرينية الناشئة والصغيرة والمتوسطة لتطوير حلول مبتكرة من شأنها التصدي لمختلف التحديات التي تواجهها الشركات، وتلبية متطلباتها، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، ودفع عجلة الاستدامة، وتعزيز النمو الاقتصادي، حيث تعد البا أول شركة في البحرين تشارك في هذا البرنامج.

تم توقيع الاتفاقية من قبل الرئيس التنفيذي لصندوق العمل (تمكين)، سعادة السيدة مها عبدالحميد مفيز، والرئيس التنفيذي لشركة البا، السيد علي البقالي، والرئيس التنفيذي لشركة برينك، السيد حسين حاجي، بمقر الصندوق. وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز تعاون البا مع الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة التي يتم اختيارها لتطوير حلول تقنية مبتكرة، حيث ستشارك البا في تمويل هذه الحلول بهدف دعم التطبيق الناجح لمشاريع إثبات المفهوم Proof of Concepts)). وسيساهم البرنامج في تعزيز الابتكار في شركة البا، بالإضافة لتنمية وتطوير منظومة ريادة الأعمال في البحرين.

ويتماشى هذا التعاون مع أولويات تمكين الاستراتيجية للعام 2025 التي تتمثل في تعزيز مكانة وتنافسية المواطن البحريني في القطاع الخاص، وتزويد البحرينيين بالمهارات المناسبة للتطور الوظيفي في القطاع الخاص، إلى جانب منح الأولوية لنمو ورقمنة واستدامة المؤسسات ودعم النظام البيئي لتعزيز فعالية سوق العمل والقطاع الخاص.

تعليقًاً على هذه المبادرة، صرحت سعادة السيدة مها عبد الحميد مفيز، الرئيس التنفيذي لصندوق العمل (تمكين)، قائلة: "يعكس هذا التعاون التزامنا بتعزيز منظومة الشركات الناشئة في المملكة، ورؤيتنا لدعم القطاع الصناعي في البحرين من خلال تعزيز الابتكار وبناء حلول مستدامة تساهم في تعزيز النمو الاقتصادي. حيث سيساهم البرنامج في تقديم فرص للشركات الناشئة المؤهلة للعمل مع الشركات الصناعية الكبرى من خلال إطار عمل متكامل،. وسينتج عن ذلك تطوير حلول مبتكرة يتم العمل عليها بشكل قريب مع هذه الشركات".

ومن جانبه، صرح الرئيس التنفيذي لشركة البا السيد علي البقالي قائلاً: "باعتبارها إحدى الدعائم الرئيسية لاقتصاد مملكة البحرين وتماشيًا مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030، تحرص البا دائمًا على إعطاء الأولوية للابتكار في جميع جوانب عملياتها التشغيلية. يؤكد انضمامنا إلى برنامج الابتكار المفتوح التزام البا بدعم ريادة الأعمال وتحقيق النمو الاقتصادي في المملكة، ومن خلال التعاون مع الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة البحرينية فإننا نقوم بتعزيز مختلف جوانب التميز التشغيلي والاستدامة والسلامة بالشركة، إلى جانب تمكين الجيل القادم من القادة البحرينيين للإسهام بشكل فعّال في دفع عجلة النمو الاقتصادي في المملكة".

وبدوره صرح الرئيس التنفيذي لشركة برينك الشرق الأوسط، السيد حسين حاجي، قائلاً:" مشاركة البا في برنامج الابتكار المفتوح دليل على رؤيتها الاستراتيجية وحرصها على بناء شراكات فعّالة بين الشركات الكبرى والشركات الناشئة. معًا، نسعى إلى تطوير حلول مبتكرة تعزز عمليات البا، وتوفر للشركات الناشئة منصة للنمو، وتتصدى للتحديات الصناعية الحقيقية."

ستتولى لجنة مشتركة، تضم ممثلين عن تمكين وبرينك والبا، الإشراف على اختيار الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة لتنفيذ حلول مبتكرة واستباقية تساهم في إدارة مصادر البيانات المتنوعة، وزيادة اعتمادية الأصول عبر مختلف عمليات الشركة، وذلك من خلال تطبيق تقنيات متقدمة كالصيانة الاستباقية باستخدام الذكاء الاصطناعي، والمراقبة الفورية باستخدام مستشعرات إنترنت الأشياء، وغيرها.

يمكن للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، التي تمتلك حلولاً تقنية مبتكرة موجهة لقطاع الصناعة، التقديم للمشاركة في البرنامج من خلال زيارة موقع البرنامج (https://openinnovation.bh) وملء استمارة التقديم. وستشارك الشركات التي يتم اختيارها في برنامج الابتكار المفتوح لمدة ستة أشهر، حيث ستتلقى دعمًا مخصصًا وإرشادًا لتطوير وتنفيذ حلولها بشكل فعال.

نبذة حول صندوق العمل "تمكين"

صندوق العمل "تمكين" هيئة وطنية تأسست في عام 2006، بهدف الدفع قدمًا بعجلة النمو الاقتصادي في مملكة البحرين من خلال تعزيز مكانة القطاع الخاص كمحرك رئيس للنمو الاقتصادي في مملكة البحرين وذلك عبر دعم نمو وتطور المؤسسات، إلى جانب تطوير مهارات الأفراد البحرينيين وتعزيز فرصهم في التوظيف والتطور الوظيفي ليكونوا الخيار الأول والأمثل للتوظيف في سوق العمل.

ولتحقيق ذلك، تقدم تمكين مجموعة من البرامج والمبادرات التي تم تصميمها بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل، وبالاستناد إلى أولوياتها الإستراتيجية، ومبادرات الدعم الرئيسية التي تتضمن مبادرات دعم التوظيف، ودعم التطور الوظيفي، إلى جانب دعم المؤسسات.

نبذة عن شركة ألمنيوم البحرين ش.م.ب. (البا)

[رمز التداول: ALBH]

رائدة عالميًا في صناعة الألمنيوم: بإنتاج يتجاوز 1.622 مليون طن متري سنويًا (2024)، تُعد البا أحد مصاهر الألمنيوم الرائدة في العالم، وتفخر الشركة بسجل حافل من التميز على مدى أكثر من 50 عامًا في العمليات التشغيلية، والسلامة، والمسؤولية البيئية، والتنمية المجتمعية.

شريك موثوق: تعتبر البا أحد أركان اقتصاد مملكة البحرين، وتقوم الشركة بإنتاج الألمنيوم عالي الجودة في شكل منتجات معيارية وأخرى ذات قيمة مضافة يتم تصديرها إلى أكثر من 270 عميلاً حول العالم. ومن خلال مكاتب مبيعاتها في أوروبا (زيورخ) وآسيا (سنغافورة) والشركة التابعة لها في الولايات المتحدة الأمريكية، فإن البا شريك موثوق على الصعيد العالمي. كما أن البا مدرجة في كل من بورصة البحرين وسوق لندن للأوراق المالية، والمساهمون فيها هم كل من شركة ممتلكات البحرين القابضة ش.م.ب. (مقفلة) (69.38%)، وشركة سابك للاستثمارات الصناعية (20.62%)، والجمهور العام (10%). وتلتزم البا بأعلى المعايير الدولية مما أهلها للحصول على شهادات دولية مرموقة مثل اعتماد آيزو 9001 (الجودة)، وآيزو 14001 (البيئة)، وآيزو 27001 (أمن المعلومات)، وآيزو 45001 (الصحة والسلامة المهنية)، وآيزو 18788 (إدارة العمليات الأمنية). كما تظهر البا التزامها بالتصنيع المسؤول عبر شهادات مرموقة مثل شهادة معيار IATF 16949 (إدارة الجودة لصناعة السيارات)، وآيزو 22301 (نظام إدارة استمرارية الأعمال)، بالإضافة إلى شهادتي معياري الأداء وسلسلة العهدة من مبادرة استدامة الألمنيوم (ASI). ويتعزز هذا الالتزام بحصول الشركة على شهادة التصنيف البلاتيني للاستدامة من منظمة إيكوفاديس والتي تضع البا ضمن قائمة النخبة والتي تمثل 1% من الشركات التي شملها التقييم على مستوى العالم.

الريادة في الاستدامة: باعتبارها أول مصهر للألمنيوم في الشرق الأوسط، تعتبر البا القلب النابض لقطاع صناعات الألمنيوم التحويلية المزدهر في مملكة البحرين، وتساهم بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة. وفي إطار التزامها بالمسؤولية الاجتماعية، تبلغ نسبة البحرنة في البا 86% (2023) من إجمالي القوى العاملة، كما تستثمر الشركة بكثافة في تدريب وتطوير موظفيها. ومن جانب آخر، تضطلع البا بدور مهم ورئيسي في دعم منطقة الصناعات التحويلية للألمنيوم، وبالتالي تعزيز مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي لمملكة البحرين. ونظير مبادراتها في إنتاج الألمنيوم بطريقة مسؤولة، حصلت البا على التقدير والتكريم من خلال العديد من الجوائز، منها جائزة أفضل شركة في البحرين من حيث تقييم الجوانب البيئية والاجتماعية والحوكمة من ESG Invest، وشهادة SafeGuard للتميز في النظافة والصحة العامة والسلامة من شركة ﺑﻴﺮو ﻓﻴﺮﻳﺘﺎس (Bureau Veritas)، وجائزة حوكمة الشركات من مجلة Ethical Boardroom.

وتتويجًا لتميزها في الممارسات البيئية والمساهمات الاجتماعية وحوكمة الشركات، أطلقت البا خارطة طريق شاملة للجوانب البيئية والاجتماعية والحوكمة في عام 2022 تركز على ست أولويات استراتيجية، وهي: 1) إزالة الكربون، 2) الطاقة النظيفة والألمنيوم الأخضر، 3) الاقتصاد الدائري وصناعة الألمنيوم التحويلية، 4) تعزيز رفاهية الموظفين، 5) التعاون والشراكات، 6) الشفافية والاتصالات واستيفاء المتطلبات. ومنذ تأسيسها، استثمرت البا في العديد من المشاريع على صعيد البيئة والاستدامة والتنمية الاجتماعية والاقتصادية، والتي كان لها أثر إيجابي بالغ على المجتمع. ويمثل مصنع معالجة بقايا بطانة خلايا الصهر دون ترك أي مخلفات – الأول من نوعه – والبالغة تكلفته 37.5 مليون دولار أمريكي، وكذلك مشروع حديقة الطاقة الشمسية المرتقب لتوليد أكثر من 6 ميغاوات من الطاقة النظيفة، إلى جانب مشروع مجمع الطاقة الرابع بمحطة الطاقة الخامسة، بعضًا من مبادرات الشركة الملموسة لتحقيق أهداف الحياد الكربوني الصفري بحلول عام 2060 وذلك تحت قيادة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.

وفي خطوة مهمة نحو تحقيق أهدافها المتعلقة بالجوانب البيئية والاجتماعية والحوكمة، لا سيما التزامها بالاقتصاد الدائري والألمنيوم الثانوي، طرحت البا في مايو 2024 خط الإنتاج EternAl الجديد لمنتجات الألمنيوم منخفض الكربون، والذي يشمل منتجي: EternAl-30 وEternAl-15، اللذين يحتويان على 30% و15% من المحتوى المعاد تدويره على التوالي.

السلامة أولاً ودائمًا: يؤكد شعار البا "السلامة أولاً... السلامة دائمًا" على أن سلامة وصحة الموظفين وعمال المقاولين هي أولوية قصوى. وتمكنت الشركة من تسجيل رقم قياسي في السلامة بلغ 30 مليون ساعة عمل آمنة دون أي إصابة مضيعة للوقت في سبتمبر 2022 وذلك لأول مرة في تاريخها. وتتمتع الشركة بسجل حافل على المستوى الدولي في مجالات السلامة والصحة، حيث استحقت الحصول على جوائز مرموقة عديدة مثل جائزة الرئيس من الجمعية الملكية لمكافحة الحوادث (RoSPA) نظير فوزها بالجائزة الذهبية لعشر سنوات على التوالي، وجائزة السلامة الدولية مع الاستحقاق إلى جانب تصنيف 4 نجوم من قبل مجلس السلامة البريطاني، فضلاً عن العديد من الجوائز من مجلس السلامة الوطني الأمريكي.

مشروع مجمع الطاقة الرابع بمحطة الطاقة 5

يهدف مشروع مجمع الطاقة الرابع إلى توسعة محطة الطاقة الخامسة، ويتميز بقدرة إنتاجية تبلغ 680.9 ميغاوات من الطاقة باستخدام تقنية الدورة المركبة. ويتميز التوربين الغازي من الفئة J – وهو جزء من هذه التوسعة – بكفاءة عالية مقارنة بالتوربينات المستخدمة في محطتي الطاقة الثالثة والرابعة. وسيعزز مجمع الطاقة الرابع القدرة الإجمالية لمحطة الطاقة الخامسة إلى 2,481 ميغاوات مع استكماله المقرر في الربع الرابع من عام 2024، إلى جانب تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة بمقدار 0.5 طن من ثاني أكسيد الكربون لكل طن من الألومنيوم يتم إنتاجه.

وتتولي مجموعة ميتسوبيشي باور وسيبكوIII مسؤولية أعمال التصميم والهندسة والمشتريات والبناء والتشغيل عبر مختلف مراحل المشروع. وكانت البا قد حققت في شهر أبريل الماضي أول إشعال لأحدث توربين غازي في المشروع.

خطة البا لإشراك أصحاب المصلحة / الأطراف المعنية

تعطي البا الأولوية للتواصل المفتوح مع جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك مختلف فئات المجتمع البحريني والجهات المعنية بالجوانب البيئية والاجتماعية. ومن خلال خطتها لإشراك أصحاب المصلحة، تعمل الشركة على معالجة الأثر البيئي والاجتماعي لعملياتها، ووضع الضوابط اللازمة للحد من تأثير عملياتها التشغيلية. كما تمتلك البا آلية للتظلم الخارجي عبر "دليل سلوك العمل"، مما يتيح للأطراف المعنية والجمهور العام التعبير عن مخاوفهم وتقديم ملاحظاتهم إزاء أي موضوع متعلق بعمليات الشركة.

آلية التظلم الخارجي

تعطي البا الأولوية للسلوك الأخلاقي والمسؤولية البيئية. وبإمكان جميع الأطراف المعنية من الموظفين وعمال المقاولين والجمهور العام الإبلاغ بشكل سري عن أي مخالفات محتملة لدليل سلوك العمل في البا، أو التعبير عن مخاوفهم المتعلقة بالآثار البيئية والاجتماعية لعمليات الشركة عن طريق خط النزاهة في البا، حيث يعمل هذا الخط الساخن والمستقل متعدد اللغات على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، إما عبر رقم الهاتف المجاني أو من خلال الشبكة الداخلية للشركة أو موقعها الإلكتروني الرسمي www.albasmelter.com.

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