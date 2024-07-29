أعلنت شركة ألمنيوم البحرين ش.م.ب. (البا)، أكبر مصهر للألمنيوم ذي موقع واحد في العالم، بأن شركة كابرال للألمنيوم – شركة سحب الألمنيوم الوحيدة الحاصلة على اعتماد مبادرة استدامة الألمنيوم في إقليم أستراليا وآسيا – قد أصبحت أول عميل لمنتجات قضبان السحب الأولية من خط منتجات "إترنال" منخفض الكربون التابع لشركة البا.

وأطلقت البا خط منتجات "إترنال" المبتكر في مايو 2024 والذي يضم مبدئيًا نوعين من المنتجات: إترنال-30 وإترنال-15، حيث يحتويان على ما نسبته 30% و15% على التوالي من الألمنيوم المعاد تدويره، بما يسهم في خفض البصمة الكربونية لهذا المنتج. علاوة على ذلك، حصلت منتجات "إترنال" على التصديق المستقل من قبل دي إن في، وهي شركة رائدة عالميًا في ضمان مطابقة المنتجات، لتعزز بذلك اعتماديتها في الاستدامة.

وقد استكملت شركة كابرال للألمنيوم تجاربها بنجاح على منتجات إترنال-15 وإترنال-30 والتي ستعزز إمكاناتها في إنتاج منتجات ألمنيوم منخفضة الكربون وتوفيرها لمجموعة واسعة من قطاعات التصنيع في أستراليا، بما في ذلك الصناعات البحرية والدفاع والمواصلات والإنشاء وصناعة اللافتات، إلى جانب مجالات التصنيع العامة.

وعبر الرئيس التنفيذي لشركة البا علي البقالي عن سعادته بهذه الشراكة، قائلاً:

"إننا نؤمن بأن دفع عجلة الإنتاج المستدام للألمنيوم ليس مجرد هدف، بل هو مهمتنا في البا، وتعد التجارب الناجحة مع شركة كابرال لمنتجي إترنال-15 وإترنال-30 خطوة كبيرة للأمام نحو تحقيق هذه المهمة. ونحن فخورون بشراكتنا مع شركة ذات نظرة مستقبلية مثل كابرال، الأمر الذي يتيح لنا الفرصة لتقديم منتجات ألمنيوم عالية الجودة للأسواق الأسترالية باستخدام الألمنيوم المعاد تدويره، وكذلك إحداث ثورة في صناعة الألمنيوم. ومن خلال هذه الشراكة، فإننا نعمل على تمكين شركات التصنيع الأسترالية من تحقيق الريادة في حماية البيئة، وتبني سياسة الاقتصاد الدائري لبناء مستقبل أكثر استدامة.

هذه هي مجرد بداية، وإني متحمس لرؤية الإمكانات الكبيرة التي سوف يتيحها منتج "إترنال" لعملائنا في أستراليا، كتأمين عمليات إنشائية وصناعات بحرية مستدامة وأكثر حفاظًا على البيئة، وقطاع مواصلات أكثر مسؤولية".

ومن جانبه، أوضح لوك هوكينز، المدير العام لسلسلة الصناعات والإمدادات في كابرال للألمنيوم، قائلاً:

"لطالما كانت البا سباقة في تلبية متطلباتنا واحتياجاتنا ودعم رغبتنا المستمرة في إيجاد الحلول المناسبة لإنتاج قضبان الألمنيوم ذات المحتوى المعاد تدويره. وكما هو الحال مع كابرال، فإن البا أيضًا حاصلة على شهادة سلسلة العهدة من مبادرة استدامة الألمنيوم، الأمر الذي يمنحنا الثقة في حرص البا على إمداد كابرال بالمواد المنتجة بطريقة مسؤولة في كل مرحلة من مراحل سلسلة القيمة للألمنيوم، كما أننا نشعر بالثقة الكبيرة في طرح هذا المنتج للأسواق ونحن متأكدون من قدرته على تقديم أفضل الحلول المستدامة وذات الجودة العالية للمصنّعين الأستراليين".

جدير بالذكر أن البا تعتزم زيادة إنتاجها من "إترنال" لتلبية الطلب العالمي على الألمنيوم المستدام، وتمكين عملائها حول العالم من خفض الأثر البيئي لعملياتهم الإنتاجية.

نبذة عن شركة ألمنيوم البحرين ش.م.ب. (البا)

رائدة عالميًا في صناعة الألمنيوم: بإنتاج يتجاوز 1.62 مليون طن متري سنويًا (2023)، تُعد البا أحد مصاهر الألمنيوم الرائدة في العالم، وتفخر الشركة بسجل حافل من التميز على مدى أكثر من 50 عامًا في العمليات التشغيلية، والسلامة، والمسؤولية البيئية، والتنمية المجتمعية.

شريك موثوق: تعتبر البا أحد أركان اقتصاد مملكة البحرين، وتقوم الشركة بإنتاج الألمنيوم عالي الجودة في شكل منتجات معيارية وأخرى ذات قيمة مضافة يتم تصديرها إلى أكثر من 270 عميلاً حول العالم. ومن خلال مكاتب مبيعاتها في أوروبا (زيورخ) وآسيا (سنغافورة) والشركة التابعة لها في الولايات المتحدة الأمريكية، فإن البا شريك موثوق على الصعيد العالمي. كما أن البا مدرجة في كل من بورصة البحرين وسوق لندن للأوراق المالية، والمساهمون فيها هم كل من شركة ممتلكات البحرين القابضة ش.م.ب. (مقفلة) (69.38%)، وشركة سابك للاستثمارات الصناعية (20.62%)، والجمهور العام (10%). وتلتزم البا بأعلى المعايير الدولية مما أهلها للحصول على شهادات دولية مرموقة مثل اعتماد آيزو 9001، وآيزو 14001، وآيزو 27001، وآيزو 45001، وآيزو 18788، وآيزو 45001، وشهادة معيار IATF 16949:2016 الخاص بنظام إدارة الجودة لصناعة السيارات، وآيزو 22301:2012 لنظام إدارة استمرارية الأعمال، بالإضافة إلى حصولها على شهادتي معياري الأداء وسلسلة العهدة من مبادرة استدامة الألمنيوم (ASI)، وكذلك شهادة إيكوفاديس.

الريادة في الاستدامة: باعتبارها أول مصهر للألمنيوم في الشرق الأوسط، تعتبر البا القلب النابض لقطاع صناعات الألمنيوم التحويلية المزدهر في مملكة البحرين، وتساهم بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة. وفي إطار التزامها بالمسؤولية الاجتماعية، تبلغ نسبة البحرنة في البا 86% (2023) من إجمالي القوى العاملة، كما تستثمر الشركة بكثافة في تدريب وتطوير موظفيها. ومن جانب آخر، تضطلع البا بدور مهم ورئيسي في دعم منطقة الصناعات التحويلية للألمنيوم، وبالتالي تعزيز مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي لمملكة البحرين. ونظير مبادراتها في إنتاج الألمنيوم بطريقة مسؤولة، حصلت البا على التقدير والتكريم من خلال العديد من الجوائز، منها جائزة أفضل شركة في البحرين من حيث تقييم الجوانب البيئية والاجتماعية والحوكمة من ESG Invest، وشهادة SafeGuard للتميز في النظافة والصحة العامة والسلامة من شركة ﺑﻴﺮو ﻓﻴﺮﻳﺘﺎس (Bureau Veritas)، وجائزة حوكمة الشركات من مجلة Ethical Boardroom.

وتتويجًا لتميزها في الممارسات البيئية والمساهمات الاجتماعية وحوكمة الشركات، أطلقت البا خارطة طريق شاملة للجوانب البيئية والاجتماعية والحوكمة في عام 2022 تركز على ست أولويات استراتيجية، وهي: 1) إزالة الكربون، 2) الطاقة النظيفة والألمنيوم الأخضر، 3) الاقتصاد الدائري وصناعة الألمنيوم التحويلية، 4) تعزيز رفاهية الموظفين، 5) التعاون والشراكات، 6) الشفافية والاتصالات واستيفاء المتطلبات. ومنذ تأسيسها، استثمرت البا في العديد من المشاريع على صعيد البيئة والاستدامة والتنمية الاجتماعية والاقتصادية، والتي كان لها أثر إيجابي بالغ على المجتمع. ويمثل مصنع معالجة بقايا بطانة خلايا الصهر دون ترك أي مخلفات – الأول من نوعه – والبالغة تكلفته 37.5 مليون دولار أمريكي، وكذلك مشروع حديقة الطاقة الشمسية المرتقب لتوليد أكثر من 6 ميغاوات من الطاقة النظيفة، إلى جانب مشروع مجمع الطاقة الرابع بمحطة الطاقة الخامسة، بعضًا من مبادرات الشركة الملموسة لتحقيق أهداف الحياد الكربوني الصفري بحلول عام 2060 وذلك تحت قيادة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.

السلامة أولاً ودائمًا: يؤكد شعار البا "السلامة أولاً... السلامة دائمًا" على أن سلامة وصحة الموظفين وعمال المقاولين هي أولوية قصوى. وتمكنت الشركة من تسجيل رقم قياسي في السلامة بلغ 30 مليون ساعة عمل آمنة دون أي إصابة مضيعة للوقت في سبتمبر 2022 وذلك لأول مرة في تاريخها. وتتمتع الشركة بسجل حافل على المستوى الدولي في مجالات السلامة والصحة، حيث استحقت الحصول على جوائز مرموقة عديدة مثل جائزة الرئيس من الجمعية الملكية لمكافحة الحوادث (RoSPA) نظير فوزها بالجائزة الذهبية لعشر سنوات على التوالي، وجائزة السلامة الدولية مع الاستحقاق إلى جانب تصنيف 4 نجوم من قبل مجلس السلامة البريطاني، فضلاً عن العديد من الجوائز من مجلس السلامة الوطني الأمريكي.

مشروع مجمع الطاقة الرابع بمحطة الطاقة 5

يهدف مشروع مجمع الطاقة الرابع إلى توسعة محطة الطاقة الخامسة، ويتميز بقدرة إنتاجية تبلغ 680.9 ميغاوات من الطاقة باستخدام تقنية الدورة المركبة. ويتميز التوربين الغازي من الفئة J – وهو جزء من هذه التوسعة – بكفاءة عالية مقارنة بالتوربينات المستخدمة في محطتي الطاقة الثالثة والرابعة. وسيعزز مجمع الطاقة الرابع القدرة الإجمالية لمحطة الطاقة الخامسة إلى 2,481 ميغاوات مع استكماله المقرر في الربع الرابع من عام 2024، إلى جانب تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة بمقدار 0.5 طن من ثاني أكسيد الكربون لكل طن من الألومنيوم يتم إنتاجه.

وتتولي مجموعة ميتسوبيشي باور وسيبكوIII مسؤولية أعمال التصميم والهندسة والمشتريات والبناء والتشغيل عبر مختلف مراحل المشروع.

خطة البا لإشراك أصحاب المصلحة / الأطراف المعنية

تعطي البا الأولوية للتواصل المفتوح مع جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك مختلف فئات المجتمع البحريني والجهات المعنية بالجوانب البيئية والاجتماعية. ومن خلال خطتها لإشراك أصحاب المصلحة، تعمل الشركة على معالجة الأثر البيئي والاجتماعي لعملياتها، ووضع الضوابط اللازمة للحد من تأثير عملياتها التشغيلية. كما تمتلك البا آلية للتظلم الخارجي عبر "دليل سلوك العمل"، مما يتيح للأطراف المعنية والجمهور العام التعبير عن مخاوفهم وتقديم ملاحظاتهم إزاء أي موضوع متعلق بعمليات الشركة.

آلية التظلم الخارجي

تعطي البا الأولوية للسلوك الأخلاقي والمسؤولية البيئية. وبإمكان جميع الأطراف المعنية من الموظفين وعمال المقاولين والجمهور العام الإبلاغ بشكل سري عن أي مخالفات محتملة لدليل سلوك العمل في البا، أو التعبير عن مخاوفهم المتعلقة بالآثار البيئية والاجتماعية لعمليات الشركة عن طريق خط النزاهة في البا، حيث يعمل هذا الخط الساخن والمستقل متعدد اللغات على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، إما عبر رقم الهاتف المجاني أو من خلال الشبكة الداخلية للشركة أو موقعها الإلكتروني الرسمي www.albasmelter.com.

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