تماشيًا مع توجهات مملكة البحرين الرامية للحد من الإنبعاثات الكربونية، أعلن الرئيس التنفيذي لشركة ألمنيوم البحرين ش.م.ب. (البا) علي البقالي عن دعم الشركة المالي لمساندة جهود المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي والمجلس الأعلى للبيئة في مشروع تطوير مشتل رأس سند لاستزراع نبات القرم، وذلك خلال اللقاء الذي جمعه بسعادة الشيخة مرام بنت عيسى آل خليفة الأمين العام للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي يوم الخميس الموافق 21 يوليو 2022 بمقر الشركة.

وقام البقالي بتسليم شيك رعاية الشركة بقيمة 134 ألف دينار بحريني للأمين العام للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي، وذلك للمساهمة في دعم الجهود المشتركة التي تبذلها المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي بالتعاون مع المجلس الأعلى للبيئة في حماية التنوع البيولوجي من خلال مشروع تطوير مشتل رأس سند لاستزراع نبات القرم، والذي يأتي في إطار الحملة الوطنية للتشجير "دُمت خضراء".

وتبع اللقاء الذي حضره عدد من كبار المسؤولين في البا والمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي، قيام الوفد الزائر بجولة ميدانية في أرجاء شركة البا شملت زيارة خاصة إلى واحة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بالشركة.

وفي هذا الصدد، علق الرئيس التنفيذي لشركة البا علي البقالي، قائلاً:

" من خلال تضافر الجهود نتمكن من إحداث الفارق، وكل خطوة مهما كانت صغيرة تعتبر مهمة.

باعتبارنا إحدى الشركات الصناعية الرائدة في المنطقة، فإننا ندعم بشكل تام جميع الأهداف التي أعلن عنها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله خلال المؤتمر السادس والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP26)، والتي تشمل زيادة أشجار نبات القرم في مملكة البحرين بأربعة أضعاف، ونحن سعداء للغاية بدعم جهود المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي والمجلس الأعلى للبيئة في تطوير مشتل رأس سند لاستزراع نبات القرم.

ويعود الفضل في دعم الشركة لمختلف المبادرات في مجال الجوانب البيئية والاجتماعية والحوكمة إلى توجيهات رئيس مجلس الإدارة سعادة الشيخ دعيج بن سلمان بن دعيج آل خليفة".

من جهتها قالت سعادة الشيخة مرام بنت عيسى آل خليفة الأمين العام للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي:

"يسعدنا تلقي الدعم من شركة البا لمثل هذا المشروع المهم الذي يهدف إلى تطوير إحدى المحميات الطبيعية في مملكة البحرين، كما نتوجه بالشكر للشركة على دورها الريادي في تحقيق أهداف مملكة البحرين المتعلقة بالحد من انبعاثات الكربون ومكافحة تغير المناخ".

وتجدر الإشارة إلى أن دعم شركة البا لمشروع تطوير مشتل رأس سند لاستزراع نبات القرم يأتي في إطار مبادراتها الرامية لتحقيق أهدافها في إزالة الكربون – وهي إحدى أولويات الشركة ضمن خارطة طريق الجوانب البيئية والاجتماعية والحوكمة التابعة لها.

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- انتهى -

نبذة عن شركة ألمنيوم البحرين ش.م.ب. (البا)

[رمز التداول: ALBH]

تُعد البا أكبر مصهر للألمنيوم في العالم باستثناء الصين وذلك من خلال إنتاجها السنوي الذي يتجاوز 1.561 مليون طن متري (2021)، وتفخر الشركة بسجل حافل من التميز على مدى 50 عامًا في كافة جوانب العمليات التشغيلية والسلامة والبيئة والتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

واحتفلت البا التي تعتبر واحدة من كبرى الشركات في مملكة البحرين في مايو 2021 بمرور خمسة عقود على انطلاق عملياتها التجارية. وأعقب احتفال الشركة باليوبيل الذهبي تحقيقها لإنجاز غير مسبوق على مستوى السلامة تمثل في تجاوز حاجز الـ 25 مليون ساعة عمل آمنة دون أي إصابات مضيعة للوقت بتاريخ 30 أبريل 2022، وتزامن هذا الإنجاز أيضًا مع تحقيق البا لإجمالي إنتاج يفوق الـ 25 مليون طن متري منذ انطلاق عملياتها التجارية في عام 1971.

وتقوم البا بتصنيع منتجات ألمنيوم عالية الجودة، في شكل منتجات معيارية وأخرى ذات قيمة مضافة، وتصديرها إلى أكثر من 240 عميلاً حول العالم عبر مكاتب مبيعاتها في أوروبا (زيورخ) وآسيا (هونغ كونغ وسنغافورة) والشركة التابعة لها في الولايات المتحدة الأمريكية. كما أن البا مدرجة في كل من بورصة البحرين وسوق لندن للأوراق المالية، والمساهمون فيها هم كل من شركة ممتلكات البحرين القابضة ش.م.ب. (مقفلة) (69.38%)، وشركة سابك للاستثمارات الصناعية (20.62%)، والجمهور العام (10%). كما تفخر البا بحصولها على شهادات دولية مرموقة مثل اعتماد آيزو 9001، وآيزو 14001، وآيزو 27001، وآيزو 45001، وشهادة معيار IATF 16949:2016 الخاص بنظام إدارة الجودة لصناعة السيارات، وشهادتي مبادرة استدامة الألمنيوم (ASI)، وإيكوفاديس.

وباعتبارها أول مصهر للألمنيوم في منطقة الشرق الأوسط، ساهمت البا بشكل رئيسي في التنمية الاجتماعية والصناعية والاقتصادية بمملكة البحرين، وتعتبر القلب النابض لقطاع الألمنيوم المزدهر في البحرين، والذي يمثل حوالي 12% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة. وكونها إحدى كبرى الشركات في مملكة البحرين، تحرص البا على توظيف الكفاءات الوطنية (نسبة البحرنة تبلغ 84%) بل تتخطى ذلك من خلال ضمان تعزيز كفاءاتهم ومهاراتهم عبر مختلف المبادرات التعليمية والتدريبية والتطويرية خلال جميع مراحل مسيرتهم المهنية لدى الشركة.

تعتبر البا واحدة من أبرز الشركات الصناعية في العالم، حيث تلتزم بأعلى المعايير في الممارسات البيئية والمسؤولية الاجتماعية وحوكمة الشركات. وتركز خارطة طريق الجوانب البيئية والاجتماعية والحوكمة التي أطلقتها الشركة في فبراير 2022 على 6 أولويات استراتيجية، وهي: 1) إزالة الكربون، 2) الطاقة النظيفة والألمنيوم الأخضر، 3) الاقتصاد الدائري وصناعة الألمنيوم التحويلية، 4) تعزيز رفاهية الموظفين، 5) التعاون والشراكات، 6) الشفافية والاتصالات واستيفاء المتطلبات. ومنذ تأسيسها، استثمرت البا في العديد

من المشاريع التي كان لها أثر إيجابي بالغ على المجتمع، ويمثل مصنع معالجة بقايا بطانة خلايا الصهر (دون أي مخلفات) البالغة تكلفته 37.5 مليون دولار ومشروع حديقة الطاقة الشمسية المرتقب لتوليد ما بين 5 إلى 7 ميغاوات من الطاقة النظيفة بعضًا من جهود الشركة الملموسة لتحقيق أهداف الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين 2030 وأهداف الحياد الكربوني الصفري بقيادة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. وعلاوة على ذلك، فمن المقرر أن تضطلع البا بدورها الاستراتيجي في منطقة صناعات الألمنيوم التحويلية والتي من شأنها تعزيز مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي لمملكة البحرين.

ويؤكد شعار البا الدائم "السلامة أولاً .. السلامة دائمًا" على أن تظل سلامة ورفاهية موظفيها وعمال المقاولين أولويتها القصوى. وتتمتع الشركة بسجل حافل على المستوى الدولي في مجالات السلامة والصحة، حيث حصلت على جوائز مرموقة عديدة مثل جائزة الميدالية الذهبية من الجمعية الملكية لمكافحة الحوادث (RoSPA) (للسنة التاسعة على التوالي) وجائزة السلامة الدولية مع الاستحقاق من قبل مجلس السلامة البريطاني فضلاً عن ست جوائز هامة من مجلس السلامة الوطني الأمريكي لعام 2021. كما تم تكريم البا لمبادراتها المسؤولة خلال عملية إنتاج الألمنيوم بحصولها على جائزة أفضل شركة في مجال الجوانب البيئية والاجتماعية والحوكمة في البحرين من ESG Invest، وشهادة SafeGuard من شركة بيرو فيريتاس، فضلاً عن جائزة أفضل مؤسسة في حوكمة الشركات من Ethical Boardroom.

مشروع مجمع الطاقة الرابع بمحطة الطاقة 5

يهدف مشروع مجمع الطاقة الرابع بمحطة الطاقة 5 بالشركة إلى توسعة هذه المحطة التي تقوم بتوليد الطاقة من خلال تقنية الدورة المركبة.

ويماثل هذا المجمع الإضافي إعدادات المجمعات الأخرى بالمحطة (1:1:1) من خلال وجود تقنية التوربينات الغازية من الفئة J وبالحد الأدنى من تصنيف آيزو الاسمي البالغ 680.9 ميغاوات، حيث يضم المشروع ربطًا بالمحطة الفرعية الحالية ذات سعة 220 كيلوفولت. وتتمتع محطة الطاقة ذات الدورة المركبة بكفاءة أعلى بكثير من محطتي توليد الطاقة ذات الدورة المركبة 3 و4 بالشركة. وعند الانتهاء من مشروع توسعة مجمع الطاقة الرابع في محطة الطاقة 5، ستزداد الطاقة الإنتاجية لمحطة الطاقة 5 من 1,800 ميغاوات إلى 2,481 ميغاوات.

ومن المقرر أن تتولي مجموعة ميتسوبيشي باور وسيبكو 3 مسؤولية أعمال التصميم والهندسة والمشتريات والبناء والتشغيل بمجمع الطاقة الرابع في محطة الطاقة 5، والذي من المتوقع أن تبدأ عملياته التشغيلية التجارية خلال الربع الرابع من عام 2024.

آلية التظلم الخارجي

يمكن إرسال التظلمات الخارجية المتعلقة بالأداء البيئي والاجتماعي لشركة البا على رابط خط البا للنزاهة – وهو خط إبلاغ سري متعدد اللغات ويدار بشكل مستقل، سواءً باستخدام خط الهاتف المجاني أو الإنترنت وذلك على مدار الساعة يومياً.

استجابة البا لجائحة كوفيد-19

جاءت استراتيجية الاستجابة لشركة البا في وقت مبكر منذ يناير 2020 مع بدء انتشار الجائحة بما يتماشى وإرشادات الفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا (كوفيد-19). وتمكنت الشركة من الحفاظ على سير عملياتها التشغيلية خلال العام 2021 بفضل مرونة القوى العاملة لديها من موظفين وعمال المقاولين.

لمزيد من التفاصيل، يرجى الاتصال بـ:

إيلين هلال

مدير إداري لعلاقات المستثمرين والتأمين وسكرتارية الشركة

هاتف: 5100 1783 (973+)

بريد إلكتروني: eline.hilal@alba.com.bh

الموقع الإلكتروني: www.albasmelter.com

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يرجى مسح رمز الاستجابة السريعة أعلاه لزيارة موقع البا الإلكتروني.