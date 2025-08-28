في إطار التزامها بتعزيز الشراكات الوطنية في مختلف مجالات التنمية المستدامة، وقّعت شركة ألمنيوم البحرين ش.م.ب. (البا) مذكرة تفاهم مع مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة (دراسات)، تهدف إلى دفع جهود مبادرات الجوانب البيئية والاجتماعية والحوكمة بما يدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة لمملكة البحرين.

وتنص مذكرة التفاهم على التعاون المشترك بين البا ودراسات في مجالات رفع كفاءة توليد الطاقة، والحد من الانبعاثات الكربونية، وتحقيق التوازن الأمثل بين الأولويات الاقتصادية والبيئية. وتشمل المبادرات الرئيسية التي تضمنتها مذكرة التفاهم إجراء دراسة بحثية متخصصة لتحديد المزيج الأمثل من تقنيات توليد الطاقة لتلبية احتياجات عمليات البا التشغيلية، بالإضافة إلى صياغة إطار عمل موحد لمبادرات الجوانب البيئية والاجتماعية والحوكمة بقيادة فريق عمل مشترك من الخبراء من البا ودراسات.

جرت مراسم توقيع الاتفاقية بتاريخ 27 أغسطس 2025 في مقر مركز دراسات في عوالي، حيث وقعها الرئيس التنفيذي لشركة البا، علي البقالي، والرئيس التنفيذي لمركز دراسات، عبدالله محمد الأحمد، بحضور كبار المسؤولين من الجانبين.

وفي هذا الصدد، علق الرئيس التنفيذي لشركة البا، علي البقالي، قائلًا:

"تجسّد مذكرة التفاهم مع مركز دراسات التزامنا الراسخ بالاستدامة والابتكار. ومن خلال دمج خبراتنا الصناعية مع القدرات البحثية للمركز، فإننا نضع الأساس لإطلاق مبادرات رائدة على صعيد الجوانب البيئية والاجتماعية والحوكمة تدعم مسيرة البا، وتعزز تحقيق الأهداف الوطنية لمملكة البحرين. ونطمح من خلال هذه الشراكة إلى ابتكار حلول رائدة في مجال الطاقة المتجددة وتقليل الانبعاثات الكربونية تجمع بين الجدوى الاقتصادية والمسؤولية البيئية".

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لمركز دراسات عبدالله محمد الأحمد:

"تعكس مذكرة التفاهم رؤيتنا المشتركة بأهمية تعزيز الشراكات البحثية في مجالات الطاقة والاستدامة. ومن خلال استخدام النماذج الرياضية المتقدمة لتحليل السيناريوهات التي يجريها مختبر الذكاء الاصطناعي للطاقة المتجددة التابع للمركز، فإننا نسعى إلى تقديم حلول عملية قائمة على البيانات تدعم القدرة التنافسية الاقتصادية والأهداف البيئية لمملكة البحرين على المدى الطويل".

تجدر الإشارة إلى أن هذا التعاون بين شركة البا ومركز دراسات ينسجم مع التزام مملكة البحرين بتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2060، كما يُعد محطة بارزة في مسيرة شركة البا نحو تعزيز الجوانب البيئية والاجتماعية والحوكمة ويؤكد في الوقت ذاته أهمية الشراكات الاستراتيجية في دفع عجلة النمو الصناعي المستدام، وتعزيز البحث العلمي، وتحقيق مكاسب طويلة الأمد للمجتمع المحلي.

انتهى

تعليق الصورة:

حفل توقيع الاتفافية في مقر مركز دراسات، بحضور الرئيس التنفيذي لشركة البا، علي البقالي، والرئيس التنفيذي لمركز دراسات، عبدالله محمد الأحمد.

نبذة عن شركة ألمنيوم البحرين ش.م.ب. (البا)

[رمز التداول: ALBH]

رائدة عالميًا في صناعة الألمنيوم: بإنتاج يتجاوز 1.62 مليون طن متري سنويًا (2024)، تُعد البا أحد مصاهر الألمنيوم الرائدة في العالم، وتفخر الشركة بسجل حافل من التميز على مدى أكثر من 50 عامًا في العمليات التشغيلية، والسلامة، والمسؤولية البيئية، والتنمية المجتمعية.

شريك موثوق: تعتبر البا أحد أركان اقتصاد مملكة البحرين، وتقوم الشركة بإنتاج الألمنيوم عالي الجودة في شكل منتجات معيارية وأخرى ذات قيمة مضافة يتم تصديرها إلى أكثر من 280 عميلاً حول العالم. ومن خلال مكاتب مبيعاتها في أوروبا (زيورخ) وآسيا (سنغافورة) والشركة التابعة لها في الولايات المتحدة الأمريكية، فإن البا شريك موثوق على الصعيد العالمي. كما أن البا مدرجة في كل من بورصة البحرين وسوق لندن للأوراق المالية، والمساهمون فيها هم كل من شركة ممتلكات البحرين القابضة ش.م.ب. (مقفلة) (69.38%)، وشركة التعدين العربية السعودية (معادن) (20.62%)، والجمهور العام (10%). وتلتزم البا بأعلى المعايير الدولية مما أهلها للحصول على شهادات دولية مرموقة مثل اعتماد آيزو 9001 (الجودة)، وآيزو 14001 (البيئة)، وآيزو 27001 (أمن المعلومات)، وآيزو 45001 (الصحة والسلامة المهنية)، وآيزو 18788 (إدارة العمليات الأمنية). كما تظهر البا التزامها بالتصنيع المسؤول عبر شهادات مرموقة مثل شهادة معيار IATF 16949 (إدارة الجودة لصناعة السيارات)، وآيزو 22301 (إدارة استمرارية الأعمال)، بالإضافة إلى شهادتي معياري الأداء وسلسلة العهدة من مبادرة استدامة الألمنيوم (ASI)، وشهادة التصنيف البلاتيني للاستدامة من منظمة إيكوفاديس والتي تضع البا ضمن قائمة النخبة والتي تمثل 1% من الشركات التي شملها التقييم على مستوى العالم.

الريادة في الاستدامة: باعتبارها أول مصهر للألمنيوم في الشرق الأوسط، تعتبر البا القلب النابض لقطاع صناعات الألمنيوم التحويلية المزدهر في مملكة البحرين، وتساهم بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة. وفي إطار التزامها بالمسؤولية الاجتماعية، تبلغ نسبة البحرنة في البا 87% (2024) من إجمالي القوى العاملة، كما تستثمر الشركة بكثافة في تدريب وتطوير موظفيها. ومن جانب آخر، تضطلع البا بدور مهم ورئيسي في دعم منطقة الصناعات التحويلية للألمنيوم، وبالتالي تعزيز مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي لمملكة البحرين. ونظير مبادراتها في إنتاج الألمنيوم بطريقة مسؤولة، حصلت البا على التقدير والتكريم من خلال العديد من الجوائز، منها جائزة أفضل شركة في البحرين من حيث تقييم الجوانب البيئية والاجتماعية والحوكمة من ESG Invest، وشهادة SafeGuard للتميز في النظافة والصحة العامة والسلامة من شركة ﺑﻴﺮو ﻓﻴﺮﻳﺘﺎس (Bureau Veritas)، وجائزة حوكمة الشركات من مجلة Ethical Boardroom.

وتتويجًا لتميزها في الممارسات البيئية والمساهمات الاجتماعية وحوكمة الشركات، أطلقت البا خارطة طريق شاملة للجوانب البيئية والاجتماعية والحوكمة في عام 2022 تركز على ست أولويات استراتيجية، وهي: 1) إزالة الكربون، 2) الطاقة النظيفة والألمنيوم الأخضر، 3) الاقتصاد الدائري وصناعة الألمنيوم التحويلية، 4) تعزيز رفاهية الموظفين، 5) التعاون والشراكات، 6) الشفافية والاتصالات واستيفاء المتطلبات. ومنذ تأسيسها، استثمرت البا في العديد من المشاريع على صعيد البيئة والاستدامة والتنمية الاجتماعية والاقتصادية، والتي كان لها أثر إيجابي بالغ على المجتمع. ويمثل مصنع معالجة بقايا بطانة خلايا الصهر دون أي مخلفات الأول من نوعه والبالغة تكلفته 37.5 مليون دولار أمريكي، وكذلك مجمع الطاقة الرابع بمحطة الطاقة الخامسة، إلى جانب مشروع حديقة الطاقة الشمسية المرتقب لتوليد أكثر من 6 ميغاوات من الطاقة النظيفة، بعضًا من مبادرات الشركة الملموسة لتحقيق أهداف الحياد الكربوني الصفري للمملكة بحلول عام 2060 وذلك تحت قيادة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. وعلى وجه الخصوص، يمثل مجمع الطاقة الرابع بمحطة الطاقة الخامسة محطة تبلغ طاقتها الإنتاجية 680.9 ميغاوات تعمل بنظام الدورة المركبة. وساهمت هذه التوسعة في رفع الطاقة الإنتاجية الإجمالية لمحطة الطاقة الخامسة من 1,800 ميغاوات إلى 2,481 ميغاوات، وكذلك في خفض معدل تركيز انبعاثات الغازات الدفيئة بواقع 0.5 طن من ثاني أكسيد الكربون لكل طن من الألمنيوم يتم إنتاجه.

وفي خطوة مهمة نحو تحقيق أهدافها المتعلقة بالجوانب البيئية والاجتماعية والحوكمة، لا سيما التزامها بالاقتصاد الدائري والألمنيوم الثانوي، طرحت البا في مايو 2024 خط منتجاتها الجديد من الألمنيوم منخفض الكربون EternAlTM، والذي يشمل سلسلتي منتجات بفئات متنوعة لتلبية مختلف احتياجات العملاء، حيث تضم السلسلة الأولى محتوى من الألمنيوم المعاد تدويره، فيما توظف السلسلة الثانية تعويضات الكربون المعتمدة والتي تم تحقيقها مباشرة من خلال مبادرات تحسين الكفاءة التشغيلية بالشركة.

السلامة أولاً ودائمًا: يؤكد شعار البا "السلامة أولاً... السلامة دائمًا" على أن سلامة وصحة الموظفين وعمال المقاولين هي أولوية قصوى. وتمكنت الشركة من تسجيل رقم قياسي في السلامة بلغ 38 مليون ساعة عمل آمنة دون أي إصابة مضيعة للوقت في يوليو 2025 وذلك لأول مرة في تاريخها. وتتمتع الشركة بسجل حافل على المستوى الدولي في مجالات السلامة والصحة، حيث استحقت الحصول على جوائز مرموقة عديدة مثل جائزة الرئيس الدائم للجمعية الملكية لمكافحة الحوادث (روسبا) وجائزة الرئيس من الجمعية ذاتها (نظير فوزها بالجائزة الذهبية لأكثر من عشر مرات على التوالي)، وجائزة السلامة الدولية مع الاستحقاق إلى جانب تصنيف 4 نجوم من قبل مجلس السلامة البريطاني، فضلاً عن العديد من الجوائز من مجلس السلامة الوطني.

خطة البا لإشراك أصحاب المصلحة / الأطراف المعنية

تعطي البا الأولوية للتواصل المفتوح مع جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك مختلف فئات المجتمع البحريني والجهات المعنية بالجوانب البيئية والاجتماعية. ومن خلال خطتها لإشراك أصحاب المصلحة، تعمل الشركة على معالجة الأثر البيئي والاجتماعي لعملياتها، ووضع الضوابط اللازمة للحد من تأثير عملياتها التشغيلية. كما تمتلك البا آلية للتظلم الخارجي عبر "دليل سلوك العمل"، مما يتيح للأطراف المعنية والجمهور العام التعبير عن مخاوفهم وتقديم ملاحظاتهم إزاء أي موضوع متعلق بعمليات الشركة.

آلية التظلم الخارجي

تعطي البا الأولوية للسلوك الأخلاقي والمسؤولية البيئية. وبإمكان جميع الأطراف المعنية من الموظفين وعمال المقاولين والجمهور العام الإبلاغ بشكل سري عن أي مخالفات محتملة لدليل سلوك العمل في البا، أو التعبير عن مخاوفهم المتعلقة بالآثار البيئية والاجتماعية لعمليات الشركة عن طريق خط النزاهة في البا، حيث يعمل هذا الخط الساخن والمستقل متعدد اللغات على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، إما عبر رقم الهاتف المجاني أو من خلال الشبكة الداخلية للشركة أو موقعها الإلكتروني الرسمي www.albasmelter.com.

نبذة عن مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة (دراسات)

تأسس مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة (دراسات) في عام 2009 كمركز فكري مستقل ومتخصص، يُعنى بإجراء البحوث والتحليلات رفيعة المستوى حول القضايا الاستراتيجية والدولية والاقتصادية وقضايا الطاقة ذات الأهمية لمملكة البحرين ومنطقة الخليج العربي والمجتمع الدولي الأوسع، وتتمثل رسالة المركز في تقديم رؤى تحليلية داعمة لصنّاع القرار، وتعزيز الحوار المستنير، والمساهمة في خدمة الجهود الوطنية لتحقيق الازدهار الوطني والاستقرار الإقليمي والتنمية المستدامة، بما يتوافق مع الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين 2030 وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

يرأس مجلس أمناء المركز معالي الدكتور الشيخ عبد الله بن أحمد آل خليفة، وزير المواصلات والاتصالات، ويضم هيكل المركز برامج بحثية متخصصة تشمل الدراسات الاستراتيجية والدولية، والطاقة والبيئة، والاقتصاد، وتشكّل هذه البرامج القاعدة العلمية لإصدارات المركز، بما في ذلك "دورية دراسات"، والموجزات السياساتية، والكتب، والتحليلات الاستراتيجية، والمقالات.

وفي سبيل تحقيق أهدافه، أسس "دراسات" شراكات متينة وأبرم مذكرات تفاهم مع منظمات دولية ومراكز أبحاث بارزة حول العالم، ومن خلال تنظيم المنتديات رفيعة المستوى، والندوات المتخصصة، وسلسلة محاضرات "حوارات فكرية"، ويوفّر المركز منصة للحوار تجمع نخبة من الخبراء الإقليميين والدوليين لمناقشة أبرز التحديات والفرص الناشئة، بدءءاً من التحول الرقمي وانتقال الطاقة، وصولاً إلى الأمن الإقليمي والعلاقات الدولية.

لقد رسّخ المركز، من خلال إسهاماته المتواصلة في التميز البحثي والابتكار السياساتي والتعاون الدولي، مكانته كمنارة للفكر الاستراتيجي والتبادل المعرفي، مما يعزز موقع مملكة البحرين كمشارك فاعل في صياغة الخطاب الإقليمي والعالمي.

-انتهى-

#بياناتشركات