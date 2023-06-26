بعد إطلاقها خارطة طريق الجوانب البيئية والاجتماعية والحوكمة في أبريل 2022، عززت شركة ألمنيوم البحرين ش.م.ب. (البا) جهودها نحو تحقيق الحياد الكربوني من خلال تشغيل 3 محطات شحن تعمل بالطاقة الشمسية لتزويد المركبات الكهربائية وناقلات الموظفين الصناعية الكهربائية التي تعمل بالطاقة الشمسية والتي يتم استخدامها للتنقل في أرجاء المصهر.

حضر الرئيس التنفيذي لشركة البا علي البقالي، بمرافقة الرئيس التنفيذي للطاقة أمين سلطان وعدد من كبار المسؤولين بالشركة، حفل تدشين هذه المحطات بتاريخ 22 يونيو 2023، والتي توجد في منطقة مواقف السيارات التابعة لمباني التحكم والخدمات بمحطات الطاقة 3 و4 و5.

وسوف تساهم محطات الشحن بالطاقة الشمسية الثلاث مجتمعة في خفض ما يقارب من 110,000 كيلووات ساعة سنويًا، أي ما يعادل خفض حوالي 42 طنًا من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. كما أن كل محطة مجهزة بنظام لتخزين الطاقة في بطاريات منفصلة بحيث يمكن استخدامها لشحن المركبات في الفترة المسائية، إلى جانب احتوائها على خاصية إرسال فائض الطاقة إلى شبكة الكهرباء المحلية في البا، مما يضمن الاستفادة القصوى من مصادر الطاقة المتجددة.

علاوة على ذلك، قامت البا بشراء ثلاث ناقلات صناعية كهربائية جديدة لتنقل الموظفين تعمل بالطاقة الشمسية والتي سيتم استخدامها في مختلف المواقع التشغيلية، إذ من المتوقع أن تتمكن البا بفضل هذه الناقلات من توفير 9.9 لترًا من الوقود يوميًا لكل مركبة، وهو ما يعادل انخفاضًا في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون يبلغ حوالي 25 طنًا سنويًا للمركبات الثلاث.

وبهذه المناسبة، صرح الرئيس التنفيذي لشركة البا علي البقالي قائلاً:

"إن التحول نحو الحياد الكربوني ليس واجبًا أخلاقيًا وحسب، بل هو الهدف الأساسي الذي نسعى إليه من خلال خارطة طريق البا للجوانب البيئية والاجتماعية والحوكمة المتماشية مع أهداف المملكة بتحقيق الحياد الكربوني الصفري بحلول 2060.

ونحن نفخر بأن تكون لنا الريادة على مستوى المملكة في استخدام ناقلات الموظفين الصناعية الكهربائية المشحونة بالطاقة الشمسية لتعزيز جهود التنمية المستدامة على جميع الأصعدة".

#بياناتشركات

- انتهى -

نبذة عن شركة ألمنيوم البحرين ش.م.ب. (البا)

[رمز التداول: ALBH]

تُعد البا أكبر مصهر للألمنيوم في العالم باستثناء الصين وذلك من خلال إنتاجها الذي يتجاوز 1.6 مليون طن متري سنويًا (2022)، وتفخر الشركة بسجل حافل من التميز على مدى أكثر من 50 عامًا في كافة جوانب العمليات التشغيلية والسلامة والبيئة والتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

وتعتبر البا واحدة من كبرى الشركات في مملكة البحرين، حيث تقوم الشركة بتصنيع منتجات الألمنيوم عالية الجودة، في شكل منتجات معيارية وأخرى ذات قيمة مضافة، وتصديرها إلى أكثر من 240 عميلاً حول العالم عبر مكاتب مبيعاتها في أوروبا (زيورخ) وآسيا (هونغ كونغ وسنغافورة) والشركة التابعة لها في الولايات المتحدة الأمريكية. كما أن البا مدرجة في كل من بورصة البحرين وسوق لندن للأوراق المالية، والمساهمون فيها هم كل من شركة ممتلكات البحرين القابضة ش.م.ب. (مقفلة) (69.38%)، وشركة سابك للاستثمارات الصناعية (20.62%)، والجمهور العام (10%). كما تفخر البا بحصولها على شهادات دولية مرموقة مثل اعتماد آيزو 9001، وآيزو 14001، وآيزو 27001، وآيزو 45001، وشهادة معيار IATF 16949:2016 الخاص بنظام إدارة الجودة لصناعة السيارات، وآيزو 22301:2012 لنظام إدارة استمرارية الأعمال، بالإضافة إلى حصولها على شهادة معيار الأداء من مبادرة استدامة الألمنيوم (ASI)، وشهادة إيكوفاديس.

وباعتبارها أول مصهر للألمنيوم في الشرق الأوسط، تعتبر البا القلب النابض لقطاع الألمنيوم المزدهر في البحرين، والذي يمثل حوالي 12% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة. وكونها إحدى كبرى الشركات الوطنية، تحرص البا على توظيف الكفاءات البحرينية (نسبة البحرنة 85% في عام 2022)، بل تتخطى ذلك من خلال ضمان تعزيز كفاءاتهم ومهاراتهم عبر مختلف المبادرات التعليمية والتدريبية والتطويرية خلال جميع مراحل مسيرتهم المهنية بالشركة.

تعتبر البا واحدة من أبرز الشركات الصناعية في العالم، حيث تلتزم بأعلى المعايير في الممارسات البيئية والمسؤولية الاجتماعية وحوكمة الشركات. وتركز خارطة طريق الجوانب البيئية والاجتماعية والحوكمة التي أطلقتها الشركة في فبراير 2022 على 6 أولويات استراتيجية، وهي: 1) إزالة الكربون، 2) الطاقة النظيفة والألمنيوم الأخضر، 3) الاقتصاد الدائري وصناعة الألمنيوم التحويلية، 4) تعزيز رفاهية الموظفين، 5) التعاون والشراكات، 6) الشفافية والاتصالات واستيفاء المتطلبات. ومنذ تأسيسها، استثمرت البا في العديد من المشاريع التطويرية على صعيد البيئة، الاستدامة، والجوانب الاجتماعية والاقتصادية، التي كان لها أثر إيجابي بالغ على المجتمع. ويمثل مصنع معالجة بقايا بطانة خلايا الصهر دون أي مخلفات الأول من نوعه والبالغة تكلفته 37.5 مليون دولار، وكذلك مشروع حديقة الطاقة الشمسية المرتقب لتوليد ما بين 5 إلى 7 ميغاوات من الطاقة النظيفة، إلى جانب مشروع مجمع الطاقة الرابع بمحطة الطاقة الخامسة، بعضًا من جهود الشركة الملموسة لتحقيق أهداف الحياد الكربوني الصفري بحلول عام 2060 وذلك تحت قيادة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. وعلاوة على ذلك، فمن المقرر أن تضطلع البا بدورها الاستراتيجي في منطقة صناعات الألمنيوم التحويلية والتي من شأنها تعزيز مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي لمملكة البحرين.

ويؤكد شعار البا الدائم "السلامة أولاً .. السلامة دائمًا" على أن سلامة وصحة الموظفين وعمال المقاولين هي أولويتها القصوى. وتمكنت الشركة من تحطيم جميع الأرقام القياسية السابقة في السلامة حيث تجاوزت 30 مليون ساعة عمل آمنة دون أي إصابة مضيعة للوقت بتاريخ 1 سبتمبر 2022 وذلك لأول مرة في تاريخها. وتتمتع الشركة بسجل حافل على المستوى الدولي في مجالات السلامة والصحة، حيث استحقت الحصول على جوائز مرموقة عديدة مثل جائزة الميدالية الذهبية من الجمعية الملكية لمكافحة الحوادث (RoSPA) (للسنة التاسعة على التوالي) وجائزة السلامة الدولية مع الاستحقاق من قبل مجلس السلامة البريطاني، فضلاً عن ست جوائز رئيسية من مجلس السلامة الوطني الأمريكي لعام 2021. كما تم تكريم البا لمبادراتها في الإنتاج المسؤول للألمنيوم من خلال حصولها على جائزة أفضل شركة في مجال الجوانب البيئية والاجتماعية والحوكمة في البحرين من ESG Invest، وشهادة SafeGuard من شركة بيرو فيريتاس، فضلاً عن جائزة أفضل مؤسسة في حوكمة الشركات من Ethical Boardroom.

مشروع مجمع الطاقة الرابع بمحطة الطاقة 5

يهدف مشروع مجمع الطاقة الرابع بمحطة الطاقة 5 بالشركة إلى توسعة هذه المحطة التي تقوم بتوليد الطاقة من خلال تقنية الدورة المركبة.

ويماثل هذا المجمع الإضافي إعدادات المجمعات الأخرى بالمحطة (1:1:1) من خلال وجود تقنية التوربينات الغازية من الفئة J وبالحد الأدنى من تصنيف آيزو الاسمي البالغ 680.9 ميغاوات، حيث يضم المشروع ربطًا بالمحطة الفرعية الحالية ذات سعة 220 كيلوفولت. وتتمتع محطة الطاقة ذات الدورة المركبة بكفاءة أعلى بكثير من محطتي توليد الطاقة ذات الدورة المركبة 3 و4 بالشركة. وعند الانتهاء من مشروع توسعة مجمع الطاقة الرابع في محطة الطاقة 5، ليرتفع إجمالي الطاقة الإنتاجية لمحطة الطاقة 5 من 1,800 ميغاوات إلى 2,481 ميغاوات.

ومن المقرر أن تتولي مجموعة ميتسوبيشي باور وسيبكو 3 مسؤولية أعمال التصميم والهندسة والمشتريات والبناء والتشغيل بمجمع الطاقة الرابع في محطة الطاقة 5، والذي من المتوقع أن تبدأ عملياته التشغيلية التجارية خلال الربع الرابع من عام 2024.

آلية التظلم الخارجي

يمكن إرسال التظلمات الخارجية المتعلقة بالأداء البيئي والاجتماعي لشركة البا على رابط خط البا للنزاهة – وهو خط إبلاغ سري متعدد اللغات ويدار بشكل مستقل، سواءً باستخدام خط الهاتف المجاني أو الإنترنت وذلك على مدار الساعة يومياً.

لمزيد من التفاصيل، يرجى الاتصال بـ:

إيلين هلال

مدير إداري لعلاقات المستثمرين والتأمين وسكرتارية الشركة

بريد إلكتروني: eline.hilal@alba.com.bh

الموقع الإلكتروني: www.albasmelter.com

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