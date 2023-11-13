ضمن التحضيرات الاولية للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية لعام 2024 بإيطاليا

دبي، الإمارات العربية المتحدة: استضاف اتحاد الإمارات للرياضات الشتوية، بالتعاون مع سكي دبي ومجلس دبي الرياضي، بطولة الإمارات الدولية للتزلج المتعرج وبطولات الإمارات الدولية البارالمبية للتزلج المتعرج بين 6-9 نوفمبر وللعام الثالث على التوالي، حيث جمعت البطولتان، التي استمرتا لأربعة ايام، أكثر من 48 متسابقاً من 18 دولة، من بينهم خمسة رياضيين إماراتيين من المنتخب الوطني لدولة الإمارات.

وتشكل بطولة الإمارات الدولية للتزلج المتعرج، وبطولة الإمارات الدولية البارالمبية للتزلج المتعرج التي أُقيمت بين 6-7 نوفمبر، فعاليتان عالميتان للرياضين لاستعراض مهاراتهم المميزة في التزلج على المنحدرات ضمن فئة التزلج المتعرج.

وأُقيمت بطولة الإمارات الدولية للتزلج المتعرج بين 6-9 نوفمبر بموافقة الاتحاد الدولي للتزلج على الثلوج، الجهة المسؤولة عن مسابقات التزلج الدولية. وتُعقد هذه السباقات حصرياً لرياضيي المنتخبات الوطنية، إذ تتطلب مهارات فنية عالية لتجاوز البوابات أو الأقطاب المتقاربة على مضمار السباق، وذلك من خلال اداء انعطافات دقيقة بسرعة كبيرة.

واستضافت سكي دبي في نهاية كل يوم من البطولتين مراسم تكريم الفائزين الثلاثة الأوائل من الذكور والإناث.

وبهذا الصدد، قال هامل القبيسي، نائب رئيس اتحاد الإمارات للرياضات الشتوية: "تفتخر دولة الإمارات بأبطالها، الذين يُثبتون باستمرار كفاءتهم في الرياضات الشتوية، حيث دخلوا قائمة أفضل 10 رياضيين من بين 48 مشاركاً. وسنواصل دعمنا الفني والاداري لهم باستمرار طوال هذه المسيرة الرياضية الوطنية ، فقد نجحنا منذ عام 2021 بترسيخ مكانة الرياضات الشتوية وغيرها في دولة الإمارات ونفتخر بجميع الإنجازات التي حققناها ونتطلع إلى تحقيق المزيد".

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال محمد العتري، نائب رئيس المشاريع الثلجية العالمية – ماجد الفطيم للترفيه: "استضفنا بطولة الإمارات الدولية للتزلج المتعرج لأول مرة في عام 2021، وحينها لم يكن هناك سوى عدد قليل من المشاركين الإماراتيين. فيما يشارك في منافسات هذا العام ست مواهب رياضية مميزة تمثل دولة الإمارات العربية المتحدة. وبالنيابة عن سكي دبي، نفتخر بالتعاون مع اتحاد الإمارات للرياضات الشتوية ومجلس دبي الرياضي، اللذين تربطنا معهما علاقة طويلة الأمد، للترحيب بالرياضيين من مختلف أنحاء العالم وإنشاء وجهة عالمية للرياضات الثلجية في قلب الصحراء. ويشكل هذا النوع من الفعاليات منصة مهمة لتطوير مهارات المواهب الناشئة، كما تتماشى مع التزام سكي دبي لدعم الرياضيين الشباب في الرياضات الشتوية".

والجدير بالذكر انه وبعد أن صادق الاتحاد الدولي للتزلج على العضوية الدائمة لدولة الإمارات العربية المتحدة خلال المؤتمر الدولي لرياضة التزلج في عام 2022، ساهم فريق سكي دبي مع الاتحاد الدولي للتزلج واتحاد الإمارات للرياضات الشتوية ومجلس دبي الرياضي واللجنة البارالمبية الإماراتية، لاستضافة 12 فعالية منافسة وبطولة شتوية في العام الحالي، وهذا بحد ذاته استحقاق لدولة الامارات على خارطة المعسكرات والبطولات الدولية للتزلج.

واحتفظت سكي دبي بلقب أفضل منتجع تزلج داخلي في العالم، الذي تمنحه جوائز التزلج العالمية، لسبعة أعوام على التوالي.

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عن "ماجد الفطيم"

تأسست شركة "ماجد الفطيم" عام 1992، وهي شركة رائدة في مجال تطوير وإدارة مراكز التسوق، والمدن المتكاملة ومنشآت التجزئة والترفيه وتتواجد في 16 دولة في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا. ويعمل لدى الشركة 46 ألف موظف، يمثلون 114 جنسية، وتستقبل 600 مليون عميل سنويًا في مراكز التسوق التابعة لها ومجتمعاتها ووجهاتها الترفيهية.

تمتلك الشركة أصولًا بقيمة 66 مليار درهم، وتملك أيضا أعلى تصنيف ائتماني (BBB) للمؤسسات الخاصة في منطقة الشرق الأوسط. وأعلنت الشركة التزامها بالوصول إلى هدف "المحصلة الإيجابية" في مجال المياه والطاقة بحلول العام 2040.

عن ماجد الفطيم للترفيه

تدير ماجد الفطيم للترفيه فوكس سينما المشغّل الأكبر لدور السينما في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تمتلك أكثر من 600 شاشة. كما تقدم مجموعة من التجارب الترفيهية والوجهات العائلية ذات المستوى العالمي في جميع أنحاء المنطقة، حيث تشمل سكي دبي، وسكي مصر، وسنو عمان، ودريم سكيب، وماجيك بلانيت، والمستكشفون الصغار، وآي فلاي دبي.

بالإضافة إلى كونها أكبر مشغل لدور السينما في الشرق الأوسط، تنتج ماجد الفطيم للترفيه أيضًا محتوى عربيًا متميزًا وتعمل باعتبارها موزعاً رئيسياً للأفلام لكل من الاستوديوهات الكبرى والمستقلة.