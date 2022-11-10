شهد صندوق اللؤلؤة للاستثمار العقاري، أكبر اكتتاب أولي عام في بورصة مسقط في آخر سبع سنوات، إقبالاً كبيراً تجاوز 35 مليون ريال عماني.

فقد حقق الاكتتاب الأولي العام مستويات عالية من الاستجابة من جانب المستثمرين سواء من الأفراد أو المؤسسات. ولأنه فريد من نوعه في السلطنة، حقق صندوق اللؤلؤة للاستثمار العقاري هذه الصفقة التي كانت تمثل تحديًا كبيرًا، ويبشر نجاحه بأن يكون معيارًا رئيسيًا للاكتتابات المستقبلية الشبيهة في سوق المال.

وصرح وهبي الريامي رئيس مجلس إدارة صندوق اللؤلؤة للاستثمار العقاري قائلا: "إن الاستجابة التي تلقاها الاكتتاب الأولي العام وأرقام الاكتتاب التي شهدناها تعكس قوة الاكتتاب المعززة بقوة المؤسسين والبنية الصحيحة للأداة المالية وخبرة فريق إدارة الصندوق. ونتوجه بالشكر لكافة المستثمرين الذين شاركوا في الاكتتاب والهيئة العامة لسوق المال وشركة مسقط للمقاصة والإيداع على دعمهم وتوجيههم المستمر للصندوق."

كما صرح عون عباس البحراني نائب رئيس مجلس إدارة صندوق اللؤلؤة للاستثمار العقاري ومدير الأسواق العامة في جهاز الاستثمار العماني قائلا: "لقد سررنا بأن المستثمرين من مختلف الفئات قدروا الفرصة وتظهر الاستجابة الكبيرة الثقة التي تم وضعها في الاكتتاب. ونتقدم بخالص شكرنا إلى جميع شركائنا على إدارة عملية الاكتتاب الأولي العام بكل كفاءة."

هذا وقد اشتمل الاكتتاب الأولي العام لصندوق اللؤلؤة للاستثمار العقاري على الاكتتاب في 208,137,400 وحدة اكتتاب بسعر 112 بيسة لكل وحدة اكتتاب (بما في ذلك سعر اكتتاب 110 بيسة ومصاريف اكتتاب 2 بيسة لكل وحدة اكتتاب).

وقد تلقى الاكتتاب الأولي العام توصيات إيجابية من كبرى دور الوساطة في سلطنة عمان.

جدير بالذكر أن جهاز الاستثمار العماني وشركة عمانتل التابعة له هما المؤسسين لصندوق اللؤلؤة للاستثمار العقاري. ويتولى بنك صحار الدولي إدارة الاستثمار وإدارة الطرح.

#بياناتشركات

- انتهى -