بداية شراكة قوية:

أقامت أبتار، الشركة العالمية الرائدة في مجال تقنيات جرعات الأدوية والمنتجات الاستهلاكية وصرفها وحمايتها، احتفالية خاصة بمناسبة استحواذها على حصة في شركة اغطية الخليج، الشركة المصنعة لأغطية منتجات المشروبات في مملكة البحرين، وضمها إلى الشركات التابعة لمجموعة شركاتها، وذلك بتاريخ 7 ديسمبر 2023، بحضور سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو، وزير الصناعة والتجارة بمملكة البحرين، حيث جاء الحفل بعد استحواذ أبتار على غالبية أسهم أغطية الخليج في شهر مارس الماضي.هذا وتعد هذه الخطوة مهمة بالنسبة لأبتار، حيث ستتمكن الشركة

الاستفادة من قدراتها التجارية العالمية وخبرة التصنيع لدى شركة أغطية الخليج وشبكتها الإقليمية الواسعة وفريقها ذو الخبرةالطويلة لتقديم خدمة أفضل لعملاء الشركة الحاليين في منطقة الشرق الأوسط، مع فتح فرص جديدة في السوق وتعزيز حضور أبتار في المنطقة.

نموذجًا للشراكة القوية

جاء هذا الإعلان ليقدم نموذجًا على الشراكة القوية بين مجموعة أبتار و صناعات الزياني لإنجاح هذا المشروع الجديد. وأقيم حفل وضع حجر الأساس بحضور سعادة السيد عبد الله بن عادل فخرو، وزير الصناعة والتجارة في مملكة البحرين، إيذانًا بأهمية هذه الشراكة والإعلان عن بدء الأعمال الإنشائية لتوسعة الموقع الذي سيكون جاهزاً في شهر ديسمبر من العام القادم 2024.

وقدم السيد ستيفان تاندا، الرئيس التنفيذي ورئيس شركة أبتار، خلال الاحتفالية نبذة حول رؤية واستراتيجية الشركة في منطقة الشرق الأوسط، وأعقبه السيد هيدي تليلي، رئيس قسم أبتار للأغطية في الشركة، بكلمة تناول فيها توسعات أعمال أبتار المستقبلية والتنمية الاقتصادية الإقليمية، في حين شارك السيد راشد حامد الزياني، عضو منتدب صناعات الزياني ، بكلمة أشار فيها إلى أهمية هذه الشراكة وآثارها الإيجابية.

نقطة انطلاق لتوسيع القدرة التصنيعية لشركة أبتار في المنطقة

يشار إلى أن هذه المناسبة تمثل نقطة انطلاق لخطة ستقود شركة أغطية الخليج، إحدى شركات أبتار، إلى إضافة 10 خطوط إنتاج في المبنى الجديد، مما يتيح قدرة تصنيعية أوسع ومحفظة منتجات للمساهمة بشكل أكبر في التنمية الاقتصادية المحلية في المنطقة.

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