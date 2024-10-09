يوسف أحمد آل علي:

المشاركون والزوار تعرفوا عن قرب على إمكانيات الشركة ومدى قدرتها على تنويع عملياتها في ظل الحفاظ على جودة الخدمة ومعدلات الإنتاجية

ألقينا الضوء على مشاريع استراتيجية طويلة الأمد مثل إطلاق شركة الإمارات لمحطات شحن المركبات الكهربائية ( UAEV ) ومبادرة الطاقة الشمسية الموزعة ( DSS )

دبي، الإمارات العربية المتحدة: استعرضت شركة الاتحاد للماء والكهرباء أحدث تقنياتها وأبرز مشاريعها الرائدة بمعرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة "ويتيكس"، أكبر معرض لتكنولوجيا الاستدامة والطاقة النظيفة في المنطقة، والذي اختتمت فعالياته بمركز دبي التجاري العالمي قبل أيام، وشاركت فيه الشركة ضمن فئة الرعاة التيتانيوم.

وتعليقاً على هذه المشاركة، قال المهندس يوسف أحمد آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للماء والكهرباء: "سعدنا بالتواجد في "ويتيكس"، المعرض الرائد على مستوى المنطقة، حيث أمكننا التواصل وإرساء أسس التعاون مع العديد من شركائنا والجهات المعنية بحلول الطاقة والمياه على مستوى المنطقة والعالم"، مؤكدًا أن المشاركين والزوار من مختلف الفئات، تسنى لهم التعرف عن قرب على أبرز مشاريع الشركة ذات التوجه الاستراتيجي طويل الأمد، والتي تدعم رؤية القيادة الرشيدة وتدفع الاستراتيجيات الوطنية على مستويات عدة، كما استكشفوا مدى قدرتها على تنويع عملياتها، مع الحفاظ على جودة وكفاءة الخدمة المقدمة للمتعامل".

واستقطب "ويتيكس" على مدار ثلاثة أيام، ممثلي الشركات العالمية المتخصّصة في مجالات الطاقة والمياه والاستدامة، إلى جانب المستثمرين وصنّاع القرار الرئيسيين. وعرضت الاتحاد للماء والكهرباء خلال مشاركتها في المعرض العديد من الحلول المبتكرة في قطاعي الطاقة الكهربائية وإنتاج وتوزيع المياه، مثل محطة "نقاء" لتحلية المياه بنظام التناضح العكسي عالي الكفاءة، ومركز "الخريجة" لتوزيع المياه، وهي المشاريع التي تدعم بقوة جهود الدولة لتحقيق أهداف استراتيجية الأمن المائي 2036، كما تتماشى مع مبادرة صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله، "مبادرة محمد بن زايد للماء"، والتي تهدف إلى بناء الوعي بأزمة ندرة المياه وخطورتها على المستوى العالمي، وتسريع تطوير حلول تكنولوجية مبتكرة لمعالجتها.

كما عرضت الشركة مشروعها الرائد للعدادات الذكية التي توفر بيانات آنية عن معدلات استهلاك الماء والكهرباء، ما يتيح للمتعاملين إمكانية إدارة معدلات استهلاكهم بطريقة أكثر كفاءة. ويتم تركيب هذا النوع من العدادات لجميع المشتركين الجدد، في حين يتم العمل على إحلال العدادات الموجودة بطريقة مرحلية وصولًا إلى عام 2026، لتعتمد كامل شبكة الشركة على هذا النوع من العدادات المتطورة بنسبة 100%.

وسلّطت الشركة خلال المعرض الضوء على شراكتين بارزتين أبرمتهما مع وزارة الطاقة والبنية التحتية هذا العام، حيث أعلنت في مايو، عن إطلاق (UAEV)، أوّل شبكة شحن للسيارات الكهربائية في دولة الإمارات العربية المتحدة مملوكة بالكامل للحكومة، مع خطط لنشر 100 شاحن للسيارات الكهربائية بحلول نهاية العام الجاري، وأكثر من 1000 شاحن بحلول عام 2030.

كما عرضت الشركة أحدث مشاريعها التي أطلقت بالتعاون مع الوزارة، وهو مشروع أنظمة الطاقة الشمسية الموزعة (DSS)، والذي سيتيح لبعض متعاملي الشركة في شمال الإمارات، تركيب الألواح الشمسية على أسطح منازلهم ومبانيهم. وتمكّن هذه المبادرة السكان وأصحاب المصانع والمزارع والشركات، من الإسهام في جهود توليد الطاقة المتجددة، حيث تعود الطاقة المنتجة مباشرة إلى الشبكة، ويحصل المتعاملون في المقابل على أرصدة طاقة نظير مساهماتهم.

وأعلنت الاتحاد للماء والكهرباء، في اليوم الثاني من المعرض، عن إتمام المرحلة الأولى من مشروع التحول الرقمي للشركة، وذلك بالتعاون مع "إس إيه بي" العالمية، حيث تعمل الشركتان على تطوير خارطة طريق طويلة الأجل، تهدف إلى توفير الحلول المعززة بالذكاء الاصطناعي، من أجل تحسين تجربة المتعاملين وتعزيز الكفاءة التشغيلية وتحقيق أهداف الاستدامة. وشملت المرحلة الأولى نقل الوظائف الأساسية لشركة الاتحاد للماء والكهرباء إلى السحابة الإلكترونية.

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