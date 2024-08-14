أبوظبي – الإمارات العربية المتحدة- أطلقت شركة الاتحاد للقطارات، المطوّر والمشغل لشبكة السكك الحديدية الوطنية في دولة الإمارات العربية المتحدة، إطار عمل التمويل المستدام الخاص بها، وهو دليل شامل لربط التمويلات المستقبلية للشركة باستراتيجيتها البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، فيما يخص توفير خدمات نقل صديقة للبيئة، ومباني خضراء، والحد من التلوث والسيطرة عليه.

وجرى تطوير إطار عمل التمويل المستدام بالتعاون مع نخبة من الخبراء والمختصين في المجال، بالإضافة إلى بنك أبوظبي الأول، وبنك ستاندرد تشارترد، الذين عملوا كمستشارين مشاركين في مجال المعايير البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، حيث قدموا خبراتهم ورؤيتهم لضمان فعالية إطار العمل وتوافقه مع مبادئ القروض و السندات الخضراء. كما قامت شركة ديت نورسك فيريتاس (DNV) بتأكيد إطار العمل من خلال توفير "رأي الطرف الثاني".

ويضع إطار العمل نهجاً منظماً لشركة الاتحاد للقطارات يمكنها من تقييم المعايير الخاصة بتمويل المشاريع المستدامة، محدداً بأربعة عناصر أساسية تشمل: مبادئ القروض و السندات الخضراء بما يتماشى مع معايير الاستدامة الدولية، واستخدام العائدات لتحديد معايير واضحة لتمويل المشاريع المستدامة، واختيار وتقييم المشاريع بما يضمن مستويات عالية في اختيار المشاريع المؤثرة، وإدارة العائدات وتقديم التقارير لضمان الشفافية في عمليات التمويل واستخدام الأموال.

وبهذا الصدد قال علي طبال، الرئيس المالي في شركة الاتحاد للقطارات، يعكس إطلاق إطار عمل التمويل المستدام التزامنا في الاتحاد للقطارات بدمج وتطبيق الممارسات المستدامة في كافة عملياتنا، إذ أنه ومن خلال تطبيق الممارسات المالية المسؤولة، نواصل حرصنا على تحقيق تأثيرات اجتماعية وبيئية إيجابية في قطاع النقل والبنية التحتية والخدمات اللوجستية في المنطقة. كما يـعد هذا الإطار عنصراً محورياً في استراتيجيتنا بشأن المعايير البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، والتي تأتي بما ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة".

وأضاف: "كما سيوفر إطار عمل التمويل المستدام الخاص بنا خارطة طريق واضحة لدمج المعايير البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في قرارات الاستثمار والتمويل بما يمكن الشركة من تحقيق فوائد مستدامة طويلة الأمد، لتتمكن بذلك من التحول نحو اقتصاد مستدام ومنخفض الكربون، والمساهمة في تحقيق أهداف الدولة بشأن تحقيق "استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050"، ورؤيتها بشأن تحقيق مستقبل مستدام".

وكجزء من استراتيجية المعايير البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات الخاصة بشركة الاتحاد للقطارات، يتضمن إطار العمل آليات لتقييم المخاطر البيئية وتعزيز الشفافية في تنفيذ المبادرات البيئية والاجتماعية ومبادرات حوكمة الشركات، إذ أنه ومن خلال دمج الاعتبارات البيئية في قرارات الاستثمار والتمويل، يمكن للشركة الحد من المخاطر البيئية، والاستفادة من الأسواق الناشئة المستدامة، وترسيخ التزامها بالإشراف البيئي والمسؤولية المجتمعية. وبالإضافة لذلك يسهم إطار عمل التمويل المستدام في تعزيز التعاون وتبادل المعرفة بين رواد القطاع والجهات التنظيمية والمستثمرين، وفي تسريع التحول إلى نظام مالي أكثر استدامة.

نبذة عن الاتحاد للقطارات:

تأسست الاتحاد للقطارات بموجب القانون الاتحادي رقم (2) لتتولى إدارة تطوير وبناء وتشغيل شبكة السكك الحديدية الوطنية الإماراتية لنقل البضائع والركاب. وتعتبر شبكة السكك الحديدية جزء من "مشاريع الخمسين" أكبر مشروع لترسيخ قوة الاتحاد للخمسين عاماً القادمة.

ساهمت الاتحاد للقطارات بترسيخ مكانة شبكة السكك الحديدية الوطنية الإماراتية كوسيلة نقل آمنة ومستدامة وموثوقة، إذ تعمل الشركة منذ العام 2016 على تشغيل مسار لنقل حبيبات الكبريت من مواقع الإنتاج في شاه وحبشان لنقاط التصدير من ميناء الرويس. وفي عام 2023 تم تدشين شبكة السكك الحديدية الوطنية التي تمتد لحوالي 900 كيلومتر لتربط الإمارات السبع، من الغويفات إلى الفجيرة. كما أطلقت الشركة العمليات التشغيلية لقطار البضائع على مستوى الدولة. كما تواصل الاتحاد للقطارات تطوير خدمات نقل الركاب ليتم تشغيلها على متن الشبكة ذاتها في المستقبل.

وتربط شبكة السكك الحديدية الوطنية إمارات الدولة بما فيها المراكز السكنية والصناعية والتجارية بإحدى عشرة محطة للشحن بالسكك الحديدية، تضم أربعة موانئ رئيسية. وتشمل المحطات محطة الرويس الداخلية، وميناء الرويس، ومدينة أبوظبي الصناعية (آيكاد)، وميناء خليفة، و مدينة دبي الصناعية، وميناء جبل علي، وميناء الغيل الجاف، وميناء الفجيرة، والغويفات، وشاه، وحبشان.

-انتهى-

#بياناتشركات

للاشتراك في تقريرنا الأسبوعي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا