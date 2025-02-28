ستفتح هذه الخطوة الباب أمام طيران أوروبا لتوسيع نطاق عملياته في منطقة الشرق الأوسط وآسيا

ستخلق الشراكة فرصًا جديدة للنمو والتواصل الفعّال، مما يمهد الطريق أمام الاتحاد للطيران للانطلاق نحو أسواق أمريكا اللاتينية الرئيسية

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة– أعلنت الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، وشركة طيران أوروبا الإسبانية الرائدة، عن عزمهما تعزيز شراكتهما الاستراتيجية، مع التركيز على تحسين الروابط التجارية والتشغيلية لتوفير خيارات أوسع، وخدمات ذات جودة أعلى، وقيمة مضافة للمسافرين.

ومن المقرر أن تقوم الاتحاد للطيران بزيادة عدد رحلاتها إلى مرتين يومياً إلى مركز طيران أوروبا في مدريد اعتبارًا من صيف 2025، مما يوفر وصولاً سلسًا بين أبوظبي وإسبانيا. وستساهم هذه الشراكة في تعزيز الاتصال للمسافرين بين أوروبا، وأمريكا اللاتينية، ومنطقة الشرق الأوسط، وآسيا.

و قال آريك دي، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية والإيرادات في الاتحاد للطيران: "نحن بصدد محادثات لتأسيس شراكة استراتيجية موسعة تشمل مجموعة من الأنشطة، بما في ذلك تعميق التعاون في مجالات المشاركة بالرمز وبرامج المسافرين الدائمين، مما يمكّن كلا الناقلتين من التوسع إلى أسواق جديدة، بالإضافة إلى إمكانية اتفاقية تأجير طائرات مع الطاقم من طيران أوروبا لتشغيل الرحلات بين مدريد وأبوظبي."

وأضاف: "أي شراكة سنقيمها ستعمل على تقديم الفائدة لعملاء كلا الناقلتين، مما يبرز التزامنا بتوفير تجربة سفر سلسة لضيوفنا الكرام وإتاحة الوصول إلى شبكة أوسع، بما في ذلك شبكة طيران أوروبا الرائدة في أمريكا اللاتينية."

من جهته صرّح ريتشارد كلارك، المدير العام لطيران أوروبا: "يسعدنا توسيع شراكتنا مع الاتحاد للطيران بما يتيح لعملائنا المزيد من الفوائد. من خلال بدء عملياتنا بين مدريد-باراخاس وأبوظبي، سنتمكن من توسيع نطاقنا نحو الشرق الأوسط وآسيا، مما يفتح المزيد من الفرص لربط كلا المنطقتين بالأمريكتين عبر أوروبا، مع تقديم أعلى معايير الجودة."

تتمتع الاتحاد للطيران و طيران أوروبا بشراكة قائمة تشمل المشاركة الثنائية بالرمز، مما يتيح لأعضاء برامج المسافرين الدائمين في كلا الناقلتين كسب واستبدال الأميال على رحلات بعضهما البعض. كما ستعزز هذه الشراكة الموسعة من وجود طيران أوروبا في منطقة الشرق الأوسط وآسيا، من خلال الاستفادة من مركز الاتحاد في أبوظبي لفتح آفاق جديدة من الاتصال لمسافريها.

عن طيران أوروبا:

تأسست شركة "طيران أوروبا" في عام 1986 وهي شركة طيران إسبانية وعضو في تحالف "سكاي تيم". تمتلك الشركة أسطولًا مكونًا من 52 طائرة يُعد من بين الأكثر حداثة واستدامة في صناعة الطيران، ويشمل طائرات بوينغ 787 دريملاينر وطائرات بوينغ 737 التي تضمن أعلى مستويات الكفاءة والراحة لركابها. و تسيّر الشركة رحلاتها إلى أكثر من 55 وجهة حول العالم وتتمتع بموقع استراتيجي في مركزها بمطار أدولفو سواريز مدريد - باراخاس، حيث تربط بين أوروبا وأمريكا. تتميز الشركة بالتزامها الراسخ بالاستدامة وتقليص انبعاثات الكربون، بالإضافة إلى التزامها بالابتكار من خلال دمج أحدث التقنيات الرقمية لتحسين وتطوير عملياتها. بالإضافة إلى ذلك، تقدم الشركة لركابها مستوى استثنائيًا من التميز ، وتُصنف بانتظام من بين أكثر شركات الطيران دقة في مواعيدها في أوروبا.

نبذة عن الاتحاد للطيران

تأسست الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، عام 2003 وسرعان ما أصبحت واحدةً من شركات الطيران الرائدة في العالم. تتولى الاتحاد للطيران، من مقرّها في أبوظبي، تشغيل رحلات ركاب وشحن على امتداد منطقة الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا وأفريقيا وأستراليا وأمريكا الشمالية. وتتيح شبكة وجهات الاتحاد إلى جانب شركائها بالرمز، إمكانية الوصول إلى المئات من الوجهات الدولية. وحصلت الاتحاد في السنوات الأخيرة على العديد من الجوائز نظير خدماتها ومنتجاتها المتفوقة، وعروض الشحن، وبرنامج ولاء المسافرين وغيرها من الخدمات التي تُميّز الشركة. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة etihad.com

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