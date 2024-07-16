توفر الشراكة أيضًا إمكانية الوصول إلى الوجهات الشهيرة في هانوي ودا نانغ في فيتنام على أن تتم إضافة هونج كونج وبيرث وميدان في المستقبل القريب.

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: عززت الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات، وشركة باتيك إير الماليزية تعاونهما من خلال إطلاق شراكة بالرمز لدعم خدمات الربط للمسافرين على متن رحلاتهما.

بموجب الاتفاقية، أصبح بإمكان ضيوف الاتحاد للطيران السفر بسلاسة إلى ثمانية مواقع محلية ودولية عبر مطار كوالالمبور الدولي، مقر باتيك إير، والاستمتاع بالخدمات والشبكات المشتركة لكلتا الشركتين من خلال حجز تذكرة واحدة، إضافة إلى خدمة نقل أمتعتهم بسلاسة إلى وجهتهم النهائية.

وتتيح اتفاقية المشاركة بالرمز لضيوف الاتحاد السفر إلى خمس وجهات محلية جديدة في ماليزيا، وهي: جوهور باهرو، لانكاوي، بينانغ، كوتا كينابالو، وتاواو إلى جانب ثلاث نقاط دولية وهي دا نانغ وهانوي في فيتنام، وبيرث في أستراليا.

كما سيتمتع المسافرون الماليزيين القادمين والمغادرين بخيارات أوسع من الرحلات الجوية على شبكتي الشركتين، حيث سيكون من السهل السفر إلى الوجهات التي تشغّل إليها باتيك إير عبر مقرها في كوالالمبور مع رحلتين يوميتين للاتحاد من أبوظبي.

بالحديث عن هذه الاتفاقية، قال آريك دي، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية والإيرادات في الاتحاد للطيران: "يعزز هذا التعاون بشكل كبير شبكة رحلاتنا للمشاركة بالرمز، مما يوفر للمسافرين سفراً سلساً إلى خمس وجهات رئيسية في ماليزيا، بما في ذلك جزيرة لانكاوي الخلابة، ومدينة بينانج الغنية بالثقافة والأطباق الشهية، وكوتا كينابالو، بوابة جبل كينابالو، وهو أعلى قمة في جزيرة بورنيو.

"كما أننا متحمسون للترحيب بالضيوف المسافرين من آسيا لزيارة أبوظبي والاستمتاع بضيافتنا الشهيرة، وأولئك المسافرون عبر أبوظبي على شبكة وجهاتنا المتنامية في الشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا."

من جهته، تحدّث داتوك تشاندران راما موثي، الرئيس التنفيذي لشركة باتيك إير الماليزية: "من خلال هذه الشراكة، نهدف إلى الترحيب بالزوار على مستوى العالم لاستكشاف المعالم السياحية المتنوعة في ماليزيا، إلى جانب الوجهات في جميع أنحاء جنوب شرق آسيا وغيرها."

وأضاف: "نهدف إلى تعزيز موقع مطار كوالالمبور الدولي (KUL) كمركز عبور، مما يحسن من شبكة رحلات الاتحاد للطيران ويضمن تجربة سفر أكثر شمولاً وسلاسة لضيوفها، حيث سيتمكنون من زيارة وجهات مختلفة في ماليزيا وجنوب شرق آسيا وأستراليا وما ورائها بكل سهولة. وستعمل هذه الشراكة على توسيع خيارات السفر للمسافرين الماليزيين لاكتشاف وجهات دولية جديدة ما وراء أبوظبي."

دخلت اتفاقية المشاركة بالرمز الجديدة حيز التنفيذ للرحلات الجوية االمنطلقة في 16 يوليو 2024، لتكون الاتفاقية رقم 38 لرحلات المشاركة بالرمز للاتحاد للطيران.

نبذة عن الاتحاد للطيران

تأسست الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، عام 2003 وسرعان ما أصبحت واحدةً من شركات الطيران الرائدة في العالم. تتولى الاتحاد للطيران، من مقرّها في أبوظبي، تشغيل رحلات ركاب وشحن على امتداد منطقة الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا وأفريقيا وأستراليا وأمريكا الشمالية. وتتيح شبكة وجهات الاتحاد إلى جانب شركائها بالرمز، إمكانية الوصول إلى المئات من الوجهات الدولية. وحصلت الاتحاد في السنوات الأخيرة على العديد من الجوائز نظير خدماتها ومنتجاتها المتفوقة، وعروض الشحن، وبرنامج ولاء المسافرين وغيرها من الخدمات التي تُميّز الشركة. تعتبر الاتحاد للطيران أن معالجة أزمة المناخ هي أهم قضية في عصرنا، وقد حصلت على لقب أفضل شركة طيران بيئية من إيرلاين رايتينغز لتصنيف شركات الطيران لثلاث سنوات على التوالي منذ العام 2022. وقد استثمرت الشركة مبالغ ضخمة في الطائرات الموفّرة للوقود. ومن خلال الشراكات الاستراتيجية مع كبرى العلامات التجارية العالمية للطيران ومصنعي المعدات الأصلية، تواصل الاتحاد للطيران سعيها الدؤوب لإزالة الكربون من القطاع.

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نبذة عن باتيك إير:

باتيك إير هي شركة طيران ماليزية تشهد توسعاً سريعاً، ويقع مركزها الرئيسي في مطار كوالالمبور الدولي، وسط مدينة سيلانجور بماليزيا. انطلقت شركة الطيران إفي مارس 2013 مع رحلات داخلية في ماليزيا، ومنذ ذلك الحين تطورت لتشغل رحلات إلى جميع المطارات الرئيسية عبر آسيا وآسيا الوسطى وأستراليا والشرق الأوسط. حصلت شركة الطيران أيضًا على شهادة تدقيق السلامة التشغيلية (IOSA) من الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA) وهي تمتلك العضوية الكاملة في الاتحاد الدولي للنقل الجوي (أياتا). مع شبكة واسعة من 800 رحلة أسبوعية، توفر باتيك إير رحلات سلسة إلى أكثر من 50 وجهة عبر 19 دولة. وقد بلغ عدد المسافرين مع باتيك إير حوالي 4.5 مليون مسافر في عام 2023.

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