أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: تقدّم الاتحاد للطيران والمالديفية هدية خاصة للضيوف بمناسبة موسم الأعياد مع إعلانهما عن إبرام شراكة إنترلاين تتيح لضيوف الاتحاد للطيران الوصول إلى 16 وجهة شهيرة لقضاء العطلات في جزر المالديف انطلاقاً من ماليه.

وتتيح الاتفاقية بين الاتحاد للطيران والخطوط الجوية المالديفية، الناقل الوطني لجزر المالديف، لضيوف الاتحاد المزيد من الخيارات لرحلاتهم إلى المالديف، حيث يمكنهم التنقل في جزر أرخبيل المحيط الهندي بسهولة للاستمتاع بخدمات الشركتين وشبكة وجهاتهما من خلال حجز تذكرة واحدة.

في هذه المناسبة، قال آريك دي، الرئيس التنفيذي لشؤون الإيرادات في الاتحاد للطيران: "ستعزز هذه الشراكة تجربة الضيوف لكامل الرحلة، حيث سيتمكن الضيوف المسافرون إلى المالديف من الوصول إلى وجهتهم السياحية بكل سهولة مع رحلات الوصل السلسة من ماليه مع خدمات الخطوط الجوية المالديفية ليستمتعوا بإجازة رائعة في المنتجعات المحلية المذهلة".

من جانبه قال مدير عام الشؤون التجارية في المالديفية، إبراهيم حمدان محمد، إن «في سعينا إلى توسيع شبكة وجهاتنا، ستقدم هذه الشراكة مع الاتحاد للطيران فرصاً مثيرة لعملائنا للتوااصل والسفر السلس على شبكة وجهاتنا الداخلية القوية عبر جزر المالديف."

وسيتمكن ضيوف الاتحاد من السفر إلى وجهات متعددة على شبكة الخطوط الجوية المالديفية التي تخدم عدة مطارات داخلية ابتداء من مطار فالينا الدولي وهي مطار دارافاندو (DRV)، مطار فارسماثودا (FMT)، مطار فونادهو (FND)، مطار فوفامولاك (FVM)، مطار غان (GAN)، مطار كودو (GKK)، مطار هانيمادهو (HAQ)، مطار كولهودوفوشي (HDK)، مطار هوارافوشي (HRF)، مطار كاديدهدو (KDM)، مطار كادهو (KDO)، مطار ماديفارو (LMV)، مطار مافارو (NMF)، مطار مافارولو (RUL)، مطار ثيمارافوشي (TMF) ومطار إيفورو (IFU).

ومن المخطط أن تزيد الاتحاد للطيران عدد رحلاتها بين أبوظبي والمالديف من 10 إلى 14 رحلات أسبوعية ابتداء من 1 يناير 2024.

كما تتيح الاتفاقية للمسافرين التوقف في إجازة في أبوظبي للاستمتاع بالضيافة العربية الأصيلة واستكشاف المعالم السياحية المثيرة في العاصمة الإماراتية.

وتأتي هذه الاتفاقية في إطار اتفاقيات الاتحاد للطيران المتزايدة مع شراكات طيران عالمية، لتعزيز التواصل والرحلات السلسة مع تواقيت مناسبة للجميع.

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