أبوظبي، دولة الإمارات العربية المتحدة – وقّعت الاتحاد للطيران الناقل الوطني لدولة الإمارات، والخطوط الجوية الفيتنامية، على مذكرة تفاهم للتعاون بينهما والارتقاء بتجربة الضيوف.

وتعكس هذه الاتفاقية تفاني الجهتين لاستكشاف علاقة عمل معززة، حيث تخططان لتطبيق تعاون واسع النطاق يتضمن توسيع الشراكة بالرمز وبرامج الولاء، الشحن، الصيانة، الإصلاح والعمرة والمناولة الأرضية.

وكانت الشركتان قد وقعتا على اتفاقية انترلاين في وقت سابق، ما يسمح للضيوف بالسفر بسلاسة والتنقل بين رحلات الشركتين من دون الحاجة إلى سحب البضائع وتخليص المعاملات مرة ثانية.

في هذه المناسبة، أعلن جوريان ستيلدر، نائب رئيس لشؤون التحالفات في الاتحاد للطيران، قائلاً: "تعتبر هذه الاتفاقية خطوة مهمة في ترسيخ تعاون متبادل طويل الأمد، وفتح الباب أمام الشركتين لاستكشاف فوائد تعاون أوسع.

من جهته، تحدّث نغوين تشاين تانغ، نائب الرئيس التنفيذي في الخطوط الجوية الفيتنامية، عن الشراكة بالقول: "يسرّنا توقيع هذه المذكرة مع الاتحاد للطيران، والتي تعتبر علامة فارقة مهمة في تعزيز الشراكة بيننا. فمن خلال التعاون الشامل، المتمثل بالشراكة بالرمز وبرامج الولاء، وخدمات الشحن والدعم التقني، نؤمن بأننا سنقدّم خدمات استثنائية للمتعاملين مع شركتينا مع تعزيز سبل ربط بين فيتنام والإمارات."

وقد تم التوقيع على مذكرة التفاهم في حفل خاص أقيم في دبي في 28 أكتوبر 2024 بحضور حشد من الشخصيات الرسمية وممثلين عن القطاع في دولة الإمارات وفيتنام.

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