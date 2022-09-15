أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة - صُنّفت الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، ضمن أكثر شركات الطيران التزامًا بمواعيد الرحلات في الشرق الأوسط والعالم خلال فترة ذروة السفر لموسم الصيف، وذلك بحسب البيانات التي سجلتها مجموعة تحليلات الطيران العالمية OAG. حيث سجّلت الاتحاد للطيران، منذ أبريل من العام الحالي، معدل أداء بنسبة 83% لمواعيد وصول الرحلات ضمن 15 دقيقة من الوقت المحدد.

وأدرجت OAG الاتحاد للطيران منذ أبريل 2022، في تصنيفات لائحة الالتزام بالمواعيد، كواحدة من شركات الطيران القليلة في الشرق الأوسط التي تعمل باستمرار لتحقيق نسبة تصل إلى 80٪ من حيث الدقة في مواعيد وصول الرحلات ولديها أدنى معدّل من ناحية إلغاء الرحلات في العالم.

في هذه المناسبة، تحدّث محمد عبدالله البلوكي، الرئيس التنفيذي للعمليات التشغيلية والتجارية في الاتحاد للطيران، قائلاً: "يُظهر أداء الاتحاد للطيران المستقر خلال موسم الصيف الذي كان مليئاً بالتحديات، التزام الشركة الراسخ بمواعيد وصول رحلاتها في الوقت المحدد وتوفير تجربة عالية الجودة لضيوفها."

وتابع "تبحث الاتحاد للطيران باستمرار عن طرق لتعزيز الكفاءة التشغيلية والخدمة عبر الاستفادة من أحدث التقنيات ووضع الضيوف دائمًا في قمة أولوياتها. وتحرص فرق عمليات الطيران والعمليات الأرضية لدينا على ضمان تشغيل كافة رحلات الاتحاد للطيران بأمان وموثوقية، ومن دون تأخير. ويأتي الالتزام بمواعيد الرحلات في الوقت المحدد ثمرة لهذا التفاني."

وتحدد OAG الالتزام بمواعيد الرحلات بألا يتجاوز وصول أي رحلة 15 دقيقة عن وقتها المحدد، وهو معيار قياسي في صناعة الطيران، مع الأخذ في الاعتبار مجموعة من العوامل المتغيرة التي يمكن أن تؤثر على العمليات التشغيلية.

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