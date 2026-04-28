شراكة توسع نطاق الاتحاد للطيران في جنوب شرق آسيا

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة - أطلقت الاتحاد للطيران والخطوط الجوية الكمبودية اتفاقية مشاركة بالرمز، تتيح لضيوف الاتحاد الوصول بسهولة أكبر إلى مجمع معابد أنغكور وات الشهير في كمبوديا، وإحدى أكثر الوجهات سحراً في جنوب شرق آسيا.

وبموجب هذه الشراكة، يمكن لضيوف الاتحاد حجز رحلات من بنوم بنه إلى سيام ريب بتذكرة واحدة، تسمح لهم شحن الأمتعة إلى وجهتهم النهائية. وإلى جانب معابد أنغكور وات العريقة، تشتهر المدينة بأسواقها الليلية النابضة بالحياة، ومأكولات الخمير التقليدية، وتجارب ثقافية غنية تجذب الزوار من جميع أنحاء العالم.

في هذه المناسبة، قال آريك دي، الرئيس التنفيذي لشؤون الإيرادات والشؤون التجارية في الاتحاد للطيران: "لا تزال كمبوديا تجذب اهتمامًا كبيرًا من المسافرين عبر شبكتنا، حيث تُعدّ سيام ريب ومعابد أنغكور وات من بين أكثر الوجهات السياحية رواجًا في جنوب شرق آسيا. تُسهّل هذه الشراكة مع طيران كمبوديا على ضيوفنا السفر إلى هذه المواقع الرائعة، بكل سهولة ويسر من خلال حجز واحد من أبوظبي."

من جهته، علّق إنج مولينا، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في طيران كمبوديا، على الشراكة قائلاً: "تُعزّز هذه الشراكة مع الاتحاد للطيران الروابط بين جنوب شرق آسيا والشرق الأوسط، إذ تسمح لمسافرينا بالوصول المباشر إلى أبوظبي، مركز الأعمال والتجارة والسياحة الهام، بينما يُمكن لضيوف الاتحاد للطيران استكشاف التراث الثقافي الغني لكمبوديا. نتطلع إلى الترحيب بالمزيد من الزوار لاكتشاف عجائب أنغكور وات وما وراءها."

بالإضافة إلى ذلك، يُمكن لضيوف الاتحاد للطيران الوصول إلى شبكة طيران كمبوديا في فيتنام من خلال شراكة الربط بين الشركتين، مما يُتيح لهم خيارات سفر إضافية في جميع أنحاء جنوب شرق آسيا، بما في ذلك إلى مدينة هو تشي منه، ودا نانغ، وفو كوك.

نبذة عن الاتحاد للطيران

تأسست الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، عام 2003 وسرعان ما أصبحت واحدةً من شركات الطيران الرائدة في العالم. تتولى الاتحاد للطيران، من مقرّها في أبوظبي، تشغيل رحلات ركاب وشحن على امتداد منطقة الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا وأفريقيا وأستراليا وأمريكا الشمالية. وتتيح شبكة وجهات الاتحاد إلى جانب شركائها بالرمز، إمكانية الوصول إلى المئات من الوجهات الدولية. وحصلت الاتحاد في السنوات الأخيرة على العديد من الجوائز نظير خدماتها ومنتجاتها المتفوقة، وعروض الشحن، وبرنامج ولاء المسافرين وغيرها من الخدمات التي تُميّز الشركة. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة etihad.com

