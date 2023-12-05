الناقلتان الوطنيتان تتحدان لتوفير المزيد من الوجهات والخيارات

تتكامل شبكتا وجهات شركتي الطيران مما يتيح للمسافرين فرص سفر أكثر سلاسة إلى وجهات متعددة في أمريكا الشمالية والجنوبية وأوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط

يعزّز الاتفاق استراتيجية الاتحاد للترحيب بالمزيد من الضيوف إلى أبوظبي

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة – أعلنت الاتحاد للطيران وشركة طيران تاب البرتغالية عن توقيع اتفاقية مشاركة بالرمز، مما يفتح المجال لتعزيز وجهات السفر للمسافرين على متن الشركتين.

وتعتبر هذه الاتفاقية الأحدث في إطار استراتيجية الاتحاد للطيران لدعم النمو الثقافي والاقتصادي لإمارة أبوظبي والترحيب بالمزيد من الضيوف وتوفير المزيد من مزايا السفر والتجارب الرائعة.

وستوفر هذه الشراكة لضيوف الاتحاد وصولاً سلس إلى وجهات جذابة عبر شبكة طيران تاب. وتشمل هذه المدن السياحية الشهيرة مثل ريو دي جانيرو وسان باولو في البرازيل، إضافة إلى سان فرانسيسكو وميامي في الولايات المتحدة الأمريكية.

كما تعد جزيرة سان تومي الإفريقية الساحرة من بين المواقع الخلابة المتاحة من خلال هذه الاتفاقية، ويمكن للضيوف أيضًا السفر إلى ماديرا ومالقة وإشبيلية وفالنسيا في أوروبا، بالإضافة إلى مراكش وداكار في إفريقيا.

وتسهّل اتفاقية المشاركة بالرمز على الضيوف عملية حجز الرحلات من خلال إنهاء إجراءات السفر مع خدمة تسجيل أمتعتهم بسلاسة في معاملة واحدة إلى وجهتهم النهائية.

في هذه المناسبة، قال آريك دي، الرئيس التنفيذي لشؤون الإيرادات في الاتحاد للطيران: "يوفر هذا التعاون لضيوفنا إمكانية السفر بسهولة إلى 26 وجهة ترفيهية ووجهة عمل رائعة على شبكة تاب. كما يعزّز الخيارات المتاحة لعملاء تاب المسافرين من أوروبا إلى أبوظبي، مما يتيح لهم فرصة استكشاف الضيافة الأصيلة والثقافة الغنية لموطننا، والسفر بسلاسة إلى مجموعة من وجهاتنا في دول مجلس التعاون الخليجي والسيشل."

وتابع: "يشكّل توسيع شبكتنا جزءًا مهمًا من نمونا الاستراتيجي. فهو يسمح لنا بدعم النمو الثقافي والاقتصادي لأبوظبي، والترحيب بعدد أكبر من الضيوف في أبوظبي ومنحهم امتيازات سفر وتجارب لا تنسى."

من جهته، تحدّث ماريو كروز، الرئيس التنفيذي للإيرادات في طيران تاب: "تضيف اتفاقية المشاركة بالرمز بين طيران تاب البرتغالية والاتحاد للطيران التنوع والجودة إلى تجربة السفر التي تقدمها الشركتان لعملائهما. تكمّل شبكتا الوجهات الخاصة بالشركتين بعضها البعض من خلال هذه الاتفاقية، والتي تعد جزءًا من استراتيجية النمو والتوسع لشركة تاب. نحن سعداء للغاية بهذه الشراكة مع الاتحاد للطيران."

ويأتي هذا الاتفاق في أعقاب اطلاق رحلات الاتحاد للطيران المباشرة إلى لشبونة في وقت سابق من هذا العام، ويتيح لضيوف الاتحاد للطيران وشركة تاب السفر على شبكتي الشركتين عبر مطاري فرانكفورت ولندن هيثرو.

إلى جانب فتح شبكة الوجهات أمام المسافرين، ستسهل هذه الاتفاقية على الضيوف زيارة أبو ظبي للاستمتاع مجموعة آسرة من النشاطات المثيرة بدء من زيارة متحف اللوفر أبو ظبي الذي يعتبر تحفة معمارية، وانتقالاً إلى المغامرات المليئة بالأدرينالين في عالم فيراري أبو ظبي والحدائق الترفيهية في جزيرة ياس.

ستدخل الاتفاقية حيز التنفيذ في 5 ديسمبر 2023

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