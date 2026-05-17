يتزامن إطلاق اتفاقية المشاركة بالرمز مع بدء الاتحاد للطيران رحلاتها اليومية الجديدة بين أبوظبي وطشقند في 9 أغسطس 2026

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة - وقّعت الاتحاد للطيران والخطوط الجوية الأوزبكية اتفاقية مشاركة بالرمز تتيح لضيوف الاتحاد من جميع أنحاء العالم الوصول إلى آسيا الوسطى، وتربط ضيوف الخطوط الجوية الأوزبكية برحلات الاتحاد اليومية إلى أبوظبي.

يبدأ سريان الاتفاقية في 15 مايو 2026، مع إتاحة أولى رحلات المشاركة بالرمز للسفر اعتبارًا من 9 أغسطس 2026.

وبموجب هذه الشراكة، يُمكن لضيوف الاتحاد للطيران حجز تذكرة واحدة على رحلات الخطوط الجوية الأوزبكية من طشقند إلى ثماني وجهات في أوزبكستان: سمرقند، أورغنش، نوكوس، ترمذ، فرغانة، نمنغان، أنديجان، وبخارى، بالإضافة إلى العديد من الوجهات الدولية على شبكة الخطوط الجوية الأوزبكية. كما يُمكن لضيوف الخطوط الجوية الأوزبكية الآن الوصول بسهولة إلى أبوظبي عبر طشقند على متن خدمة الاتحاد للطيران اليومية الجديدة التي تبدأ هذا الصيف.

وتعمل الاتحاد للطيران والخطوط الجوية الأوزبكية على تطوير شراكة في برنامج المسافر الدائم بين برنامجي "ضيف الاتحاد" و"أوزبكستان إير بلس"، بهدف توسيع خيارات المكافآت لأعضاء كلا البرنامجين.

وتُعد أوزبكستان واحدة من أسرع أسواق السياحة الوافدة نموًا في آسيا الوسطى، حيث يجذب تراث طريق الحرير في سمرقند وبخارى، وقلعة خيوة التاريخية، والمناظر الطبيعية الشاسعة في كاراكالباكستان، المسافرين. وتتيح هذه الاتفاقية لضيوف الاتحاد للطيران الوصول إلى كل هذه المحطات السياحية عبر رحلة واحدة.

طشقند هي أكبر مدينة في آسيا الوسطى، وتشهد نموًا سريعًا في العلاقات الاقتصادية والثقافية، فتأتي هذه الشراكة الجديدة لتُسهّل على ضيوف الاتحاد للطيران الوصول إلى أوزبكستان، بينما تمنح مسافري الخطوط الجوية الأوزبكية سبل وصول أوسع إلى الأسواق الدولية عبر أبوظبي.

في هذه المناسبة، قال آريك دي، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية وشؤون الإيرادات والتجارة في الاتحاد للطيران: "تُعدّ أوزبكستان من أكثر الأسواق الواعدة في شبكتنا حاليًا، وتُقدّم هذه الاتفاقية لضيوفنا ما كانوا يطلبونه: سهولة الوصول إلى ثماني مدن أوزبكية بتذكرة واحدة، مع توفير رحلات مباشرة إلى مقرّنا الرئيسي في أبوظبي. لقد وجدنا في الخطوط الجوية الأوزبكية شريكًا قويًا، وهي شركة طيران تُوسّع أسطولها ونطاق خدماتها، ونتطلع إلى تعزيز هذه العلاقة في المستقبل."

من جهته، علّق شوخرات يادجاروف، نائب رئيس مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الأوزبكية المساهمة للتجارة والسياحة "يمثل التعاون مع الاتحاد للطيران علامة فارقة استراتيجية أخرى في مسيرة التوسع المستمر لشبكة الخطوط الجوية الأوزبكية الدولية. فمن خلال اتفاقية المشاركة بالرمز هذه، سيتمكن ركاب الناقل الوطني من الوصول إلى وجهة جديدة ضمن شبكة خطوطنا، وهي أبوظبي. وستُكمّل هذه الخدمة الجديدة رحلاتنا اليومية الحالية بين طشقند ودبي، مما يُعزز الربط الجوي بين أوزبكستان ودولة الإمارات."

وتابع: "تجمع هذه الشراكة بين التزام شركتي طيران رائدتين بأعلى معايير السلامة، والتميز في الخدمة، والموثوقية التشغيلية، وكرم الضيافة الأصيل. ونحن على ثقة بأن هذه الاتفاقية ستُشكل جسراً جوياً متيناً بين بلدينا، وستُسهم بشكل كبير في تطوير السياحة والتبادل الثقافي والعلاقات التجارية".

ومع انضمام الخطوط الجوية الأوزبكية، باتت شبكة شركاء الاتحاد للطيران تضم 46 شركة طيران باتفاقية مشاركة بالرمز وأكثر من 130 شركة طيران باتفاقية ربط الرحلات، وهي الأكبر بين شركات الطيران غير المنضمة إلى تحالفات، مما يتيح للمسافرين الوصول إلى أكثر من 350 وجهة حول العالم بتذاكر فردية أو شاملة.

للمزيد من المعلومات أو للحجز، يمكن زيارة موقعي etihad.com و uzairways.com

جدول الرحلات ابتداء من 8/9 أغسطس

نوع الطائرة موعد الهبوط إلى موعد الاقلاع من رقم الرحلة إيرباص A320 1:35 (+1) طشقند 21:10 أبوظبي EY 830 إيرباص A320 6:35 أبوظبي 3:50 طشقند EY 831

-انتهى-

#بياناتشركات

نبذة عن الاتحاد للطيران

تأسست الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، عام 2003 وسرعان ما أصبحت واحدةً من شركات الطيران الرائدة في العالم. تتولى الاتحاد للطيران، من مقرّها في أبوظبي، تشغيل رحلات ركاب وشحن على امتداد منطقة الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا وأفريقيا وأستراليا وأمريكا الشمالية. وتتيح شبكة وجهات الاتحاد إلى جانب شركائها بالرمز، إمكانية الوصول إلى المئات من الوجهات الدولية. وحصلت الاتحاد في السنوات الأخيرة على العديد من الجوائز نظير خدماتها ومنتجاتها المتفوقة، وعروض الشحن، وبرنامج ولاء المسافرين وغيرها من الخدمات التي تُميّز الشركة. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة etihad.com

لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع:

المسؤول الإعلامي المناوب

مجموعة الاتحاد للطيران

البريد الإلكتروني: dutymediaofficer@etihad.ae