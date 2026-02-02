أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة – في خطوة تُرسّخ مكانة العاصمة على خارطة الرياضة العالمية، تم الإعلان عن الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، راعياً رسمياً لسباق كأس أبوظبي الذهبي وشريكاً مقدّماً للسباق الأول، في شراكة استراتيجية مع مضمار أبوظبي للسباق تُجسّد التقاء التميز الرياضي بالإرث العريق والضيافة الراقية، وتؤكد المكانة المتنامية لأبوظبي كوجهة رائدة للفعاليات الدولية النخبوية.

تنطلق منافسات سباق كأس أبوظبي الذهبي يوم السبت الموافق 7 فبراير 2026 على مضمار أبوظبي للسباق، بمسافة ميل واحد وجوائز إجمالية تبلغ مليون دولار أمريكي ، مستقطبةً صفوة الخيول الأصيلة ونخبة الفرسان والمدربين من أبرز دول سباقات الخيل حول العالم.

ينظّم الحدث مضمار أبوظبي للسباق ضمن رؤيته الطموحة لترسيخ مكانة أبوظبي كوجهة عالمية رائدة في سباقات الخيل، تجمع بين التميز الرياضي، والابتكار، وتجارب يوم السباق الاستثنائية، مع الحفاظ على الإرث الإماراتي الأصيل في رياضة الفروسية.

ومن خلال هذه الشراكة، ترحب الاتحاد للطيران بعشاق سباقات الخيل القادمين من مختلف أنحاء العالم إلى العاصمة أبوظبي، في تعاون يجمع مؤسستين تنطلقان من جذور إماراتية راسخة، وتتوحدان في طموحهما لتقديم تجارب عالمية المستوى تعكس أعلى معايير التميز.

وفي هذه المناسبة قال سعادة المهندس علي الشيبه، المدير العام لنادي أبوظبي للفروسية ومضمار أبوظبي للسباق، رئيس اللجنة المنظمة للبطولة: "يسعدنا أن نرحب بـ 'الاتحاد للطيران' كراعٍ رسمي لسباق كأس أبوظبي الذهبي وشريك مقدم للسباق الأول. وباعتبارها الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، تلعب الاتحاد للطيران دوراً محورياً في ربط أبوظبي بالعالم، ويُسهم هذا التعاون في تعزيز حضور الإمارة على ساحة سباقات الخيل الدولية. ومن خلال هذه الشراكة، نُبرز أبوظبي كنقطة التقاء عالمية ووجهة رائدة لرياضة الفروسية، والمنافسات العالمية، والجماهير الدولية."

من جانبه، قال أنطونوالدو نيفيس، الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران:"نفخر بالشراكة مع سباق كأس أبوظبي الذهبي، الحدث الذي يجسّد ذات معايير التميز والطموح التي تميّز الاتحاد للطيران. وكما نربط أبوظبي بالعالم عبر تجارب سفر استثنائية، تتيح لنا هذه الشراكة الترحيب بالمجتمع العالمي لسباقات الخيل في موطننا. ويعكس السباق رؤية أبوظبي في تنظيم فعاليات رياضية عالمية المستوى، وبصفتنا الناقل الوطني، نعتز بدورنا في إيصال هذا الحدث المرموق إلى الجماهير الدولية وإبراز أفضل ما تزخر به الإمارة."

ولا تقتصر تجربة سباق كأس أبوظبي الذهبي على المنافسات الرياضية فحسب، بل تقدم يوماً متكاملاً يجمع بين أعلى مستويات الأداء الرياضي، والضيافة الراقية، وتجارب التذوق الفاخرة، وبرامج الترفيه المنتقاة بعناية، في تجسيد واضح لتطور مضمار أبوظبي للسباق كوجهة متكاملة تمزج بسلاسة بين الرياضة النخبوية وأسلوب الحياة الراقي.

من خلال هذه الشراكة الاستراتيجية، يرسّخ كل من مضمار أبوظبي للسباق والاتحاد للطيران، الناقل الوطني الحائز على جوائز عالمية، مكانة سباق كأس أبوظبي الذهبي كرمز للتقدم والطموح، ويعكس الحدث المكانة المتنامية لأبوظبي على الساحة العالمية لسباقات الخيول الأصيلة، مقدّماً تجارب استثنائية تتلاقى فيها الرياضة والثقافة والإرث، ومُرسياً معايير جديدة لفعاليات السباقات النخبوية.

نبذة عن الاتحاد للطيران

تأسست الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، عام 2003 وسرعان ما أصبحت واحدةً من شركات الطيران الرائدة في العالم. تتولى الاتحاد للطيران، من مقرّها في أبوظبي، تشغيل رحلات ركاب وشحن على امتداد منطقة الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا وأفريقيا وأستراليا وأمريكا الشمالية. وتتيح شبكة وجهات الاتحاد إلى جانب شركائها بالرمز، إمكانية الوصول إلى المئات من الوجهات الدولية. وحصلت الاتحاد في السنوات الأخيرة على العديد من الجوائز نظير خدماتها ومنتجاتها المتفوقة، وعروض الشحن، وبرنامج ولاء المسافرين وغيرها من الخدمات التي تُميّز الشركة. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة etihad.com

لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع:

المسؤول الإعلامي المناوب - مجموعة الاتحاد للطيران

الهاتف: +971 50 818 9596

البريد الإلكتروني: dutymediaofficer@etihad.ae

نبذة عن مضمار أبوظبي للسباق:

تأسس مضمار أبوظبي للسباق في العام 1976 على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه. وقد تحول المضمار على مدار السنوات من مأوى للخيول إلى وجهة رائدة لسباقات الخيول.

وتحت إشراف سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مضمار أبوظبي للسباق، شهد المضمار عملية تجديد شاملة في العام 2023، وبات يضم مضماراً عشبياً للسباقات، ومدرجاً يتسع لـ 10,000 شخص، وأجنحة لكبار الشخصيات، وحديقة ضيافة حديثة.

باعتباره وجهة عالمية لسباقات الخيول الوطنية والدولية، يستضيف مضمار أبوظبي للسباق جدولاً حافلاً بفعاليات السباقات الممتدة من أكتوبر وحتى أبريل، مما يجذب نخبة من المُلّاك والمدربين والفرسان والجماهير من جميع أنحاء العالم. وتشمل أبرز فعاليات الموسم كأس رئيس الدولة المرموق وعدداً من سباقات الفئة الأولى.

لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع:

suha.hamadi@adec.ae

-انتهى-

#بياناتشركات