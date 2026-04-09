تعزيز قدرة الشحن عبر ممرات التجارة الرئيسية مع دعم الطلب القوي على السفر التجاري

تعزيز الروابط بين دولة الإمارات وبنغلادش، وخدمة إحدى أكبر الجاليات البنغلادشية في العالم

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة - تُطلق الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات، خدمة موسمية إلى دكا في بنغلاديش، ابتداءً من 26 يونيو 2026، وذلك لتعزيز روابط التجارة والشحن عبر ممر جنوب آسيا، مع تلبية الطلب القوي والمستدام على السفر والخدمات اللوجستية بين الإمارات وبنغلادش.

ستُعزز هذه الخدمة، التي تُسيّر أربع رحلات أسبوعيًا إلى مطار حضرة شاه جلال الدولي، الربط الجوي بين أبوظبي وبنغلادش، دعماً للتوسع المستمر في تدفقات الشحن جنباً إلى جنب مع الطلب على رحلات الركاب عبر شبكة الخطوط الجوية العالمية، حيث تعمل أبو ظبي كبوابة رئيسية للتجارة بين جنوب آسيا والأسواق الدولية.

وستُشغّل هذه الخدمة على متن طائرات بوينغ 777، مع 28 مقعدًا في درجة الأعمال و374 مقعدًا في الدرجة السياحية، مما يوفر سعة كبيرة للشحن على الطائرة العريضة البدن لدعم تدفقات الشحن المتزايدة، إلى جانب طلب الركاب، على طريق بالغ الأهمية للتجارة ورحلات الأعمال وسفر العائلات.

وتُعدّ هذه الخدمة جزء من خطة الاتحاد للطيران التدريجية لإعادة بناء وتوسيع شبكتها، مع توفير السعة بما يتناسب مع الطلب في الأسواق الرئيسية.

في هذه المناسبة، قال أنطونوالدو نيفيس، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للطيران: "تُعتبر دكا سوقًا ذات أهمية استراتيجية، وتشهد طلبًا قويًا ومستدامًا على كلٍ من قطاعي الركاب والشحن. وتتيح لنا هذه الخدمة توفير السعة حيث تشتد الحاجة إليها، مما يُعزز الروابط بين بنغلاديش والإمارات العربية المتحدة والأسواق العالمية الرئيسية."

وتابع: "تتيح لنا هذه الخدمة توجيه طاقاتنا إلى حيث تشتد الحاجة إليها، مما يعزز حركة التجارة بين بنغلادش والإمارات والأسواق العالمية الرئيسية. ويلعب هذا المسار دوراً هاماً في دعم الصناعات الموجهة للتصدير، لا سيما في قطاعات مثل النسيج، مع تعزيز ربط أبوظبي بجنوب آسيا."

وتضم دولة الإمارات إحدى أكبر الجاليات البنغلادشية في العالم، وستوفر الخدمة الجديدة رحلات مباشرة للعائلات، إلى جانب رحلات الربط السلسة عبر أبوظبي.

من جهة أخرى، يشهد اقتصاد بنغلاديش نموًا قويًا، مدعومًا بقطاع الملابس والنسيج ذي الأهمية العالمية. وسيُتيح إدخال طائرات عريضة البدن على هذا الخط نقل البضائع بكفاءة وموثوقية، لا سيما لقطاع الملابس والنسيج، مما يدعم المصدرين من خلال تسهيل وصولهم إلى الأسواق في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأوروبا وأمريكا الشمالية.

كما ستوفر هذه الخدمة الموسمية رحلات ربط للجاليات البنغلادشية الكبيرة في المملكة المتحدة وإيطاليا وأمريكا الشمالية، حيث سيتمكنون من السفر عبر أبوظبي إلى دكا بكل سهولة. وسيخدم هذا الخط المسافرين بين أبوظبي ودكا، بالإضافة إلى المسافرين الذين لديهم رحلات ربط إلى وجهات أخرى.

جدول رحلات دكا ابتداءً من 26 يونيو وحتى 24 أكتوبر 2026 - جميع المواعيد بالتوقيت المحلي

رقم الرحلة مطار المغادرة الاقلاع الوجهة الهبوط الأيام الطائرة EY382 أبوظبي 22:00 دكا 04:50 الاثنين، الأربعاء، الجمعة والسبت B777 EY383 دكا 21:35 أبوظبي 00:40 الثلاثاء، الخميس، السبت والأحد B777

تتوفر التذاكر للبيع الآن ابتداء من 730 درهماً إماراتياً لتذكرة الاتجاه الواحد من أبوظبي. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة etihad.com

