مع بيشاور، باتت الاتحاد تشغل رحلاتها إلى 83 وجهة عالمية

جميع التذاكر مباعة على الرحلة الافتتاحية من بيشاور إلى أبوظبي تنقل الضيوف إلى العاصمة الإماراتية

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة - احتفلت الاتحاد للطيران اليوم بإطلاق رحلتها الافتتاحية إلى بيشاور (PEW)، لتعزز بذلك شبكتها في باكستان وتوفّر سبل وصول سهلة للمسافرين من باكستان إلى دولة الإمارات ودول الخليج وشبكة الاتحاد الموسّعة.

وتربط هذه الخدمة المباشرة الجديدة أبوظبي ببيشاور، عاصمة إقليم خيبر بختونخوا، والتي تشتهر بتاريخها العريق وتراثها الثقافي، وبدورها كبوابة للتجارة والسياحة. ومن المتوقع أن تُلبي هذه الخدمة طلبًا قويًا من أكثر من 1.5 مليون باكستاني يعيشون ويعملون في الدولة، مع تعزيز إمكانية السفر في الاتجاهين للعمل والترفيه.

تُصبح بيشاور رابع وجهة مباشرة للاتحاد للطيران في باكستان، إلى جانب كراتشي ولاهور وإسلام آباد، مما يُعزز حضور الشركة في جنوب آسيا، ويُتيح لضيوفها خيارات ومرونة أكبر عبر شبكتها المتنامية.

في هذه المناسبة، قال أنطونوالدو نيفيس، الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران: "يعكس إطلاق خط بيشاور التزام الاتحاد بتعزيز شبكة وجهات عالمية قوية. وكون باكستان موطن إحدى أكبر الجاليات الوافدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، يسعدنا إطلاق هذه الخدمات لمنح الضيوف المزيد من المرونة لتلبية طلباتهم في السفر."

وتابع: "مع هذه الخدمة الجديدة، لا نربط العائلات والأصدقاء فحسب، بل نجذب أيضًا المزيد من الزوار من باكستان لاستكشاف أبوظبي كوجهة عالمية لرحلات العمل والترفيه".

وستبدأ الاتحاد بتشغيل 5 رحلات أسبوعية إلى بيشاور، قبل أن تزيدها إلى رحلات يومية ابتداء من 20 نوفمبر. وستُشغل الرحلات على متن طائرة الاتحاد إيرباص A320، التي توفر 8 مقاعد في درجة الأعمال و150 مقعدًا في الدرجة السياحية، مما يضمن الراحة والرفاهية وكرم الضيافة الذي تشتهر به الاتحاد للطيران.

توسّع الاتحاد للطيران

تُطلق الاتحاد للطيران رحلاتها إلى بيشاور في إطار استعداداتها لتوسع كبير في جنوب آسيا خلال الأسابيع المقبلة، مع جزيرة سومطرة (ميدان) في إندونيسيا، وبنوم بنه في كمبوديا، والعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، ووجهة العطلات المثالية كرابي في تايلاند، في أوائل أكتوبر.

وفي أوائل نوفمبر، ستحطّ الاتحاد للطيران لأول مرة في وجهات جديدة في آسيا وشمال أفريقيا، بما في ذلك العاصمة التونسية تونس، وهانوي، عاصمة فيتنام، وشيانغ ماي في شمال تايلاند، ومدينة هونغ كونغ النابضة بالحياة، والجزائر العاصمة على البحر الأبيض المتوسط، والمدينة المنورة في المملكة العربية السعودية.

نبذة عن الاتحاد للطيران

تأسست الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، عام 2003 وسرعان ما أصبحت واحدةً من شركات الطيران الرائدة في العالم. تتولى الاتحاد للطيران، من مقرّها في أبوظبي، تشغيل رحلات ركاب وشحن على امتداد منطقة الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا وأفريقيا وأستراليا وأمريكا الشمالية. وتتيح شبكة وجهات الاتحاد إلى جانب شركائها بالرمز، إمكانية الوصول إلى المئات من الوجهات الدولية. وحصلت الاتحاد في السنوات الأخيرة على العديد من الجوائز نظير خدماتها ومنتجاتها المتفوقة، وعروض الشحن، وبرنامج ولاء المسافرين وغيرها من الخدمات التي تُميّز الشركة. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة etihad.com

