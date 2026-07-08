مذكرة تفاهم جديدة تتيح لضيوف الاتحاد للطيران حجز رحلاتهم إلى وجهات داخل زيمبابوي، بما في ذلك هراري وبولاوايو وشلالات فيكتوريا، ضمن تذكرة واحدة

وقعت الاتفاقية في هراري في إطار تعزيز حضور الاتحاد للطيران في أفريقيا، مع إتاحة السفر اعتباراً من 24 أغسطس 2026

هراري، زيمبابوي – وقّعت الاتحاد للطيران وشركة فاست جيت زيمبابوي مذكرة تفاهم لإقامة شراكة انترلاين جديدة بينهما، إلى جانب اتفاقية مشاركة بالرمز، واتفاقية برنامج ولاء المسافرين الدائمين. وسيعزز هذا التعاون الربط الجوي، مما يتيح للمسافرين الوصول إلى الوجهات التي تُسيّر إليها الشركتان رحلاتهما حاليًا، ضمن تذكرة واحدة. وتم توقيع الاتفاقية في هراري بتاريخ 7 يوليو 2026، على أن يبدأ بيع التذاكر اعتباراً من 24 أغسطس 2026.

وبموجب الاتفاقية، سيتمكن ضيوف الاتحاد للطيران المسافرون إلى هراري من مواصلة رحلاتهم على متن رحلات فاست جيت زيمبابوي إلى بولاوايو وشلالات فيكتوريا وجوهانسبرغ، ضمن حجز واحد وتذكرة واحدة تجمع بين الناقلتين.

وتأتي هذه الاتفاقية استكمالاً لإطلاق الاتحاد للطيران رحلاتها المباشرة بين أبوظبي وهراري، اعتباراً من 24 مارس 2027، حيث توسّع الناقلة نطاق خدماتها إلى ما بعد العاصمة الزيمبابوية لتشمل بولاوايو وشلالات فيكتوريا، بما يوفر لضيوفها عبر شبكتها العالمية وسيلة سلسة للوصول إلى هذه الوجهات.



كما تتيح الاتفاقية للمسافرين على متن رحلات فاست جيت زيمبابوي فرصة الوصول إلى أبوظبي والاستفادة من شبكة الاتحاد للطيران الواسعة التي تغطي وجهات في الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا. ويمكن للراغبين في قضاء فترة في العاصمة أبوظبي الاستمتاع بتجاربها المتنوعة، بدء من كورنيش أبوظبي ومتحف اللوفر أبوظبي في جزيرة السعديات، وصولاً إلى الصحراء الهادئة، والاستفادة من إقامة فندقية مجانية لمدة تصل إلى ليلتين ضمن برنامج التوقف في أبوظبي.

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وستصبح شركة فاست جيت زيمبابوي الشريك الثاني والثلاثين لبرنامج ضيف الاتحاد، حيث سيستمتع الضيوف بموجب الاتفاقية من مزايا برنامج المسافر الدائم عبر كلا الشركتين.

وفي هذه المناسبة، قال آريك دي، الرئيس التنفيذي لشؤون الإيرادات والشؤون التجارية في الاتحاد للطيران: "تمثل أفريقيا جزء مهماً من استراتيجية نمو الاتحاد للطيران، وتعد الشراكات مثل هذه الاتفاقية مع فاست جيت زيمبابوي إحدى الوسائل التي نوسّع من خلالها نطاق شبكتنا ونوفر لضيوفنا فرصاً أكبر لاستكشاف المزيد من الوجهات في القارة السمراء. وأصبح بإمكان المسافرين الآن التخطيط لرحلاتهم داخل زيمبابوي، من هراري إلى شلالات فيكتوريا، ضمن تذكرة واحدة، ونتطلع إلى تعزيز هذا التعاون مستقبلاً."

ومن جهته، قال دوناهيو كورتيس، الرئيس التنفيذي للأعمال والمدير الإقليمي لفاست جيت زيمبابوي: "يمثل هذا الاتفاق بداية لشراكة نعتقد أنها ستكون ذات أهمية كبيرة. ويسعدنا التعاون مع الاتحاد للطيران، إحدى شركات الطيران الرائدة عالمياً، لاستكشاف فرص تعزيز الربط الجوي، وتوسيع خيارات السفر أمام عملائنا، والمساهمة في تعزيز ربط زيمبابوي بالأسواق الدولية الرئيسية."

وعلّقت فيفيان روايا، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في فاست جيت بالقول: "تفتح هذه الشراكة آفاقاً جديدة أمام عملائنا في زيمبابوي. فمن هراري، أصبح بإمكان المسافرين مواصلة رحلاتهم عبر شبكة الاتحاد للطيران العالمية إلى أبوظبي ووجهات في الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا وغيرها، ضمن تذكرة واحدة. ونفخر بإتاحة وصول أسهل للمسافرين في زيمبابوي إلى عدد أكبر من الوجهات حول العالم."



وستتوفر الرحلات ضمن هذه الشراكة اعتباراً من 24 أغسطس 2026.

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نبذة عن الاتحاد للطيران

تأسست الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، عام 2003 وسرعان ما أصبحت واحدةً من شركات الطيران الرائدة في العالم. تتولى الاتحاد للطيران، من مقرّها في أبوظبي، تشغيل رحلات ركاب وشحن على امتداد منطقة الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا وأفريقيا وأستراليا وأمريكا الشمالية. وتتيح شبكة وجهات الاتحاد إلى جانب شركائها بالرمز، إمكانية الوصول إلى المئات من الوجهات الدولية. وحصلت الاتحاد في السنوات الأخيرة على العديد من الجوائز نظير خدماتها ومنتجاتها المتفوقة، وعروض الشحن، وبرنامج ولاء المسافرين وغيرها من الخدمات التي تُميّز الشركة. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة etihad.com

نبذة عن فاست جيت زيمبابوي

تُعد فاست جيت زيمبابوي شركة طيران أفريقية حائزة على العديد من الجوائز، وبدأت عملياتها التشغيلية في عام 2015. وتربط الشركة حالياً بين ثلاث مدن رئيسية في زيمبابوي عبر رحلاتها بين هراري وفيكتوريا فولز، وبين هراري وبولاوايو. كما تُشغّل رحلات دولية من هراري وبولاوايو وفيكتوريا فولز إلى جوهانسبرغ في جنوب أفريقيا، إضافة إلى رحلات من فيكتوريا فولز إلى مبومبيلا (كروغر) ونيلسبرويت في إقليم كروغر مبومالانغا بجنوب أفريقيا. وحصدت الشركة العديد من الجوائز المرموقة، من بينها جوائز السفر العالمية خلال الأعوام 2016 و2017 و2018 و2019 و2020 و2021 و2022، وجوائز سكاي تراكس العالمية لشركات الطيران في عامي 2017 و2019، كما جاءت ضمن قائمة أفضل عشرة متأهلين للنهائيات في أعوام 2021 و2022 و2023 و2025. ومنذ انطلاق عملياتها، نقلت فاست جيت أكثر من أربعة ملايين مسافر، ورسخت مكانتها كإحدى شركات الطيران الأفريقية الموثوقة، من خلال تقديم مجموعة من الخدمات والمنتجات ذات القيمة المضافة. وفي عام 2024، نجحت فاست جيت زيمبابوي في الحصول على اعتماد تدقيق السلامة التشغيلية (IOSA) الصادر عن الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA)، وهو ما يؤكد التزامها بالامتثال لأعلى معايير السلامة والتشغيل المعتمدة في قطاع الطيران. وفي إطار التزامها بتوفير خيارات سفر أكثر مرونة وقيمة، يستفيد المسافرون من مزايا تشمل أوزان أمتعة مجانية سخية، وخيارات مرنة لتعديل الحجوزات، وتعدد وسائل الدفع، وإمكانية الدخول إلى صالات المطارات على بعض الرحلات، وخدمات مجانية على متن الطائرة، إلى جانب خدمات إضافية مثل استئجار السيارات.



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