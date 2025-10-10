كابول هي الوجهة الجديدة الحادية والثلاثين التي تم الإعلان عنها هذا العام

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة - تواصل الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، توسيع شبكتها الإقليمية بإطلاق رحلاتها إلى كابول بأفغانستان، ابتداءً من 18 ديسمبر 2025.

تلبي هذه الخدمة الجديدة الطلب المتزايد على السفر بين الإمارات وأفغانستان، حيث توفر وصولاً مباشراً بين أبوظبي وكابول، مع توفير رحلات ربط سلسة إلى أسواق رئيسية في دول مجلس التعاون الخليجي وأوروبا وأستراليا وأمريكا الشمالية.

ستُسيّر الاتحاد للطيران ثلاث رحلات أسبوعية على متن طائرة إيرباص A320، التي تضم ثمانية مقاعد في درجة الأعمال و150 مقعداً في الدرجة السياحية، لتجمع بين الراحة والسهولة وكرم الضيافة الأصيل الذي تشتهر به الشركة.

تنضم كابول إلى شبكة الاتحاد للطيران سريعة النمو، لتكون الوجهة الجديدة الحادية والثلاثين التي تم الإعلان عنها هذا العام، مما يعكس استثمار الشركة المتواصل في الأسواق الاستراتيجية في منطقة الشرق الأوسط وجنوب آسيا. وستدعم هذه الخدمة التجارة والاستثمار والتبادل الثقافي بين البلدين، مع تسهيل سفر الجالية الأفغانية الكبيرة عبر دول مجلس التعاون الخليجي وأستراليا وأوروبا والولايات المتحدة.

يمتد تاريخ أفغانستان الغني لأكثر من 3000 عام، وهي موطن إحدى أقدم المدن المأهولة بالسكان في العالم. ويعيش أكثر من 6 ملايين أفغاني في جميع أنحاء العالم اليوم، وهم يشكلون جالية عالمية ذات روابط عميقة بالمنطقة وخارجها. وستساعد خدمة الاتحاد الجديدة على ربط هذه المجتمعات، مما يوفر وصولاً أكبر بين أفغانستان وأبوظبي والوجهات الرئيسية عبر شبكة الاتحاد العالمية.

تستضيف الإمارات إحدى أكبر الجاليات الأفغانية في الخليج، حيث يعيش ويعمل حوالي 300 ألف أفغاني في البلاد، وفقًا لمجلس الأعمال الأفغاني. ستعزز الرحلات الجديدة هذه الروابط الاقتصادية والاجتماعية مع تعزيز التواصل عبر أبوظبي.

في هذه المناسبة، قال أنطونوالدو نيفيس، الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران: "تمثل كابول خطوة مهمة أخرى في استراتيجية الاتحاد للطيران لتوسيع خيارات السفر إلى الأسواق التي تقع ضمن نطاق أربع ساعات من أبوظبي، مع تعزيز رحلات الربط إلى الوجهات الرئيسية عبر شبكتنا العالمية. وستلبي هذه الرحلات الطلب القوي على السفر، وتدعم تدفقات التجارة والاستثمار، وتعيد ربط العائلات والمجتمعات. ومن خلال أبوظبي، سيستمتع الضيوف من أفغانستان بوصول سلس إلى شبكة الاتحاد المتوسعة في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي وأوروبا وأستراليا وأمريكا الشمالية."

تعزز الخدمة الجديدة النمو المتسارع لشبكة الاتحاد للطيران هذا العام، مع ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز للتجارة والتنقل. وقد زاد عدد المسافرين بأكثر من 80% منذ عام 2022، وتسير الشركة بثقة نحو تحقيق هدفها بنقل 38 مليون مسافر سنويًا بحلول عام 2030، في ظلّ استمرارها في تعزيز الروابط الاقتصادية والثقافية عبر شبكة وجهاتها المتنامية.

نبذة عن الاتحاد للطيران

تأسست الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، عام 2003 وسرعان ما أصبحت واحدةً من شركات الطيران الرائدة في العالم. تتولى الاتحاد للطيران، من مقرّها في أبوظبي، تشغيل رحلات ركاب وشحن على امتداد منطقة الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا وأفريقيا وأستراليا وأمريكا الشمالية. وتتيح شبكة وجهات الاتحاد إلى جانب شركائها بالرمز، إمكانية الوصول إلى المئات من الوجهات الدولية. وحصلت الاتحاد في السنوات الأخيرة على العديد من الجوائز نظير خدماتها ومنتجاتها المتفوقة، وعروض الشحن، وبرنامج ولاء المسافرين وغيرها من الخدمات التي تُميّز الشركة. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة etihad.com

جدول رحلات الاتحاد للطيران بين أبوظبي وكابول ابتداء من 18 ديسمبر 2025

نوع الطائرة أيام الرحلات موعد الهبوط الوجهة موعد الاقلاع المصدر رقم الرحلة A320 الثلاثاء، الخميس، السبت 18:15 كابول 14:45 أبوظبي EY310 A320 الثلاثاء، الخميس، السبت 22:10 أبوظبي 19:10 كابول EY311

