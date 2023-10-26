- رحلات يومية من أبوظبي إلى العاصمة الكينية ابتداء من 1 مايو 2024

- تمنح هذه الخدمة المسافرين فرصة استكشاف المدينة الحيوية والذهاب في رجلة سفاري شيّقة

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: تستأنف الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، رحلاتها إلى شرق أفريقيا مع خدمات يومية إلى نيروبي ابتداء من 1 مايو 2024.

وتصل الخدمة الجديدة العاصمة الكينية بشبكة وجهات الاتحاد المتنامية وستساعد على تعزيز العلاقات الثقافية والاقتصادية بين دولة الإمارات ومركز القوة في شرق أفريقيا.

في هذه المناسبة، أعلن أنطونوالدو نيفيس، الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران، قائلا "يسّرنا استئناف رحلاتنا إلى نيروبي، المدينة الديناميكية والمثيرة، والتي تعتبر البوابة إلى مغامرات السفاري في كينيا التي يتطلع إليها الكثير من المسافرين فهي تمنح رؤية متنوعة ومذهلة عن الحياة البرية في أفريقيا."

"كما يسعدنا استقبال ضيوفنا من كينيا في إماراتنا الرائعة مع منحهم فرصة السفر إلى مختلف الوجهات على شبكتنا العالمية".

وتعيد هذه الخدمة رحلات المسافرين المباشرة بين المدينتين، وستمّكن الضيوف من كينيا من السفر على رحلات الاتحاد إلى كافة دول الخليج، والولايات المتحدة، أوروبا، الهند وجنوب شرق آسيا.

وتشتهر نيروبي بالحياة الثقافية الغنية وتعتبر مركزاً رئيسياً للموسيقى الأفريقية العصرية. وتعد المدينة نقطة انطلاق للاستمتاع ببلد السفاري الأسطوري في كينيا، مثل محمية ماساي مارا الوطنية المشهورة عالميًا، حيث يمكن للزوار الاستمتاع برؤية "الخمسة الكبار": الفيل الأفريقي، ووحيد القرن، والجاموس، والفهد، وبالطبع الأسد.

بالنسبة للمسافرين من شرق إفريقيا، توّفر الخدمة الجديدة فرصًا محفزة لاستكشاف الجواهر الثقافية في أبوظبي والاستمتاع بضيافتها الشهيرة. فمن مسجد الشيخ زايد الكبير إلى متحف اللوفر أبوظبي، تقدّم المدينة مزيجًا ساحرًا من الحداثة والتقاليد التي تحمل دفء الضيافة الإماراتية.

وستقوم الاتحاد للطيران بتشغيل رحلات يومية إلى نيروبي، على متن طائرة حديثة من طراز إيرباص A320، والتي تضم مقصورات درجة الأعمال والدرجة السياحية بالإضافة إلى خدمات الشركة الحائزة على الجوائز.

تتوفر التذاكر الآن للحجز عبر موقع etihad.com، مما يوفر للمسافرين فرصة تجربة الخدمة العالمية وكرم الضيافة التي تشتهر بها الاتحاد للطيران.

عدد الرحلات عدد الرحلات الوصول الوجهة المغادرة المصدر رقم الرحلة A320 يومية 13:15 نيروبي 9:05 أبوظبي EY 767 A320 يومية 0:20 أبوظبي 18:10 نيروبي EY 768

#بياناتشركات

- انتهى -

