وصول الرحلة الافتتاحية في 29 أكتوبر

تشغل الخدمة على بوينغ 787 دريملاينر، ثلاث مرات في الأسبوع

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة / سانت بطرسبرغ، روسيا - احتفل ضيوف الاتحاد للطيران اليوم بإنطلاق خدمة مباشرة بين أبوظبي (AUH) وسانت بطرسبرغ (LED).

وتم الترحيب بالضيوف الواصلين بحفل استقبال في مطار سانت بطرسبرغ بولكوفو بعد وصول طائرة الاتحاد للطيران من طراز بوينغ 787-9 للمرة الأولى.

وبهذه المناسبة قال أنطونوالدو نيفيس ، الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران: " تلقينا طلب كبير من عملائنا لبدء رحلات مباشرة من ثاني أكبر مدينة في روسيا إلى أبو ظبي، حيث يتوق المسافرين لاستكشاف ما تقدمه أبوظبي من كنوز ثقافية وتجربة ضيافة استثنائية."

"ونظراً للعدد الكبير من الحجوزات التي أتممناها، سنعمل على تشغيل هذه الخدمة على مدار العام، حتى يمكن لضيوفنا السفر عبر شبكة وجهاتنا العالمية بشكل مريح إلى محطاتنا في دول مجلس التعاون الخليجي والهند وجنوب شرق آسيا".

قال أسيات خالفاشي، المدير التجاري للطيران في مطار بولكوفو: "نحن سعداء بالترحيب بالاتحاد للطيران في مطار بولكوفو والذي يعد من المطارات الرائدة وأسرعها نموًا في روسيا، ونسعى على التركيز على توفير مزيد من الوجهات لمسافرينا."

"أبو ظبي هي اختيار مثالي للمسافرين وهي بوابة إلى وجهات عالمية شهيرة. ونتطلع لمزيد من الازدهار لتعاوننا مع الاتحاد للطيران في المستقبل".

تضم طائرة الاتحاد 787-9 على 28 مقعدًا من درجة الأعمال و 262 مقعدًا في الدرجة السياحية. وعلى درجة الأعمال، سيستمتع الضيوف بتجربة لاتضاهى مع شراكة الاتحاد الفريدة مع أرماني/كاسا من خلال مجموعة أواني مائدة جديدة من السيراميك والزجاج وأدوات الطعام، وتتضمن المجموعة أيضاً ملاءات فاخرة تحمل شعار مشترك للبطانية والوسادة ووسادة الدعم التي تتحول إلى مفرش لمقعد الاتحاد الذي يتحول لسرير منبسط.

أما الدرجة السياحية والتي تم تتويجها مؤخراً بلقب بأفضل درجة سياحية في جوائز مجلة Business Traveller Middle East، وتعتمد على أسلوب متفرد في تقديم الوجبات باستخدام أدوات مائدة مبتكرة مصنوعة من مواد مستدامة للارتقاء بتجربة الضيف.

#بياناتشركات

- انتهى -