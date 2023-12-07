للمرة الأولى رحلات مباشرة بين أبوظبي وجزيرة بالي

توقيتات رحلات مناسبة من أوروبا ودول الخليج إلى وجهة الأحلام

توقيت الرحلات يسّهل على المسافرين من أوروبا وأميركا الشمالية التوقف لزيارة أبوظبي

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة - أعلنت الاتحاد للطيران عن اطلاق خدماتها المباشرة إلى الوجهة الإندونيسية الاستوائية، بالي، مع أربع رحلات أسبوعية اعتبارًا من 23 أبريل 2024.

وتم تحديد الرحلات إلى بالي في توقيت يتوافق مع الرحلات المنتظمة على شبكة وجهات الاتحاد المتزايدة، حيث سيصل الضيوف إلى مطار نجوراه راي الدولي (DPS) في بالي وهم يشعرون بالراحة والانتعاش وجاهزون للانتقال إلى منتجعهم.

وقال أنطونوالدو نيفيس، الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران: "يسعدنا أن نعلن عن أولى رحلاتنا على الإطلاق إلى بالي. يأتي هذا التطور المثير في أعقاب تحديث جدول رحلاتنا لصيف 2024، ويعزز التزامنا بتوسيع شبكتنا بما يتماشى مع احتياجات ضيوفنا حتى يتمكنوا من السفر إلى وجهاتهم المرغوبة براحة وسلاسة."

وتابع: "إن بالي هي الملاذ الاستوائي المثالي، حيث تسحر المسافرين بمحيطها الأخضر وثقافتها المفعمة بالحيوية وشواطئها الذهبية. من مزارع الأرز الخضراء إلى الرمال البيضاء النقية، توازن الجزيرة بين الجمال الخام والتقاليد العميقة، وتوفر ملاذًا ساحرًا لأولئك الذين يبحثون عن الهدوء والإثارة على حدٍ سواء. نحن بغاية الحماس لاطلاق خدماتنا إلى هذه الوجهة."

ويمكن للضيوف المسافرين من أوروبا وأميركا الشمالية تنظيم رحلاتهم للتوقف في أبوظبي والاستمتاع بالضيافة العربية الأصيلة والمرافق السياحية المذهلة في العاصمة الإماراتية.

وتقوم الاتحاد للطيران بتشغيل رحلاتها الجوية إلى بالي أربع مرات أسبوعيًا أيام الثلاثاء والخميس والسبت والأحد، وذلك على متن طائراتها الحديثة من طراز بوينج 787-9 دريملاينر التي تضم درجة الأعمال والدرجة السياحية، وتمنح الضيوف المزيد من الراحة وتجربة سفر أكثر متعة ورفاهية على مدار العام.

#بياناتشركات

- انتهى -