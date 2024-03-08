عروض رائعة على أسعار التذاكر مع الاعلان عن رحلتين يوميتين إلى العاصمة الإيطالية

زيادة الطلب أدى إلى زيادة القدرة الاستيعابية إلى المدينة الخالدة

أبوظبي، الامارات العربية المتحدة – تحتفل الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات، بالاعلان عن رحلتين يوميتين إلى روما مع أسعار مذهلة تبدأ من 880 درهم إماراتي على الدرجة السياحية ومن 15,450 درهم إماراتي على درجة الأعمال (عند حجز التذاكر عبر الموقع الالكتروني etihad.com.

وقررت الاتحاد تعزيز خدماتها بين مطار زايد الدولي في أبوظبي (AUH) وروما (FCO) من 11 رحلة أسبوعية إلى رحلتين أسبوعيتين ابتداء من 1 نوفمبر 2024 لملاقاة الطلب المتزايد على هذه الوجهة.

في هذه المناسبة، قال آريك دي، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية وشؤون الإيرادات في الاتحاد للطيران: "مع توقيت الرحلات عند الفجر وظهراً من أبوظبي وأسعارنا المخفضة، ستوفّر الرحلتان اليوميتان إلى روما خيارين رائعين للمقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة والراغبين في قضاء عطلة في إيطاليا."

وتابع: "كما أن جدول الرحلات الجديد من روما يتيح للمسافرين إلى أبوظبي في رحلات الأعمال أو رحلات الاستجمام المزيد من الخيارات لاستكشاف ما تقدمه المدينة، ويؤكد التزامنا بجلب المزيد من الضيوف للاستمتاع بأبوظبي، فضلاً عن توفير رحلات الربط إلى وجهات مختلفة على شبكتنا العالمية المتنامية."

وستوفّر الاتحاد من خلال الرحلتين اليوميتين حوالي 1000 مقعد أسبوعياً بين أبوظبي وروما، ما يمثل زيادة سنوية بنسبة 22% في القدرة الاستيعابية.

وتجذب روما، العاصمة الأثرية لإيطاليا، الزوار من مختلف أقطاب العالم مع مواقعها الشهيرة منها الكولوسيوم، والبانثيون، ونافورة تريفي المذهلة، والأدراج الإسبانية ومدينة الفاتيكان، والتي تقدّم جميعها مزيجاً من فنون الزمن الكلاسيكي وعصر النهضة، إضافة إلى تفاخرها بثقافتها الغنية وأطباقها اللذيذة.

وتستمر أبوظبي في جذب المسافرين مع مجموعة آسرة من المعالم السياحية منها التحفة المعمارية لمتحف اللوفر - أبو ظبي وعالم فيراري أبو ظبي المليء بالمغامرات.

وسيتم تشغيل هذه الرحلات على متن طائرات بوينغ 787-9 وبوينغ 777-300 من أسطول الاتحاد للطيران الحديث من الطائرات العريضة البدن التي تتميز بالخدمات الحاصلة على الجوائز. ومن خلال خدمة الـ Wi-Fly التي تقدمها الاتحاد للطيران، يمكن لجميع أعضاء برنامج ضيف الاتحاد الاستمتاع بباقات الدردشة المجانية، في حين يمكن لجميع الضيوف اختيار شراء باقة Surf كاملة مع بيانات غير محدودة طوال مدة الرحلة.

المسافرون الدائمون

تسعى الاتحاد للطيران إلى زيادة الرحلات عبر شبكتها المتنامية لجعل السفر أكثر سلاسة وملاءمة لضيوفها.

فإلى جانب توفير رحلات يومية مزدوجة إلى روما، ستقوم الشركة بتعزيز رحلاتها إلى فرانكفورت، لتلبية متطلبات الضيوف في السفر العاصمة المالية الألمانية.

ويعد تعزيز الخدمات إلى روما وفرانكفورت جزءًا من حزمة مثيرة من الرحلات خلال شتاء 2024 والتي سيتم الكشف عنها قريبًا.

جدول الرحلات بين أبوظبي وروما ابتداء من نوفمبر 2024

طراز الطائرة عدد الرحلات وقت الوصول مطار الوصول وقت الاقلاع مطار الاقلاع رقم الرحلة 777-300 يومية 05:45 روما 02:25 أبوظبي EY 0085 777-300 يومية 18:25 أبوظبي 09:20 روما EY 0086 787-9 يومية 18:00 روما 14:40 أبوظبي EY 0083 787-9 يومية 06:40 أبوظبي 21:35 روما EY 0084

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