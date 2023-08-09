• تمكين النمو المستقبلي بإضافة وجهات جديدة وزيادة المسافرين الوافدين إلى أبوظبي

• تعزيز روابط أبوظبي بالعالم مع توفير المزيد من الوجهات ورحلات للمقيمين والزوار

• ربط المناطق الرئيسية والمتنامية بأبو ظبي وما ورائها

أبوظبي ، الإمارات العربية المتحدة - كشفت الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، عن خطة طموحة لتطوير شبكة وجهاتها تفتح لها المجال للتوسع المستدام مع تعزيز روابط أبوظبي بالأسواق العالمية.

وتم تصميم الشبكة الجديدة لدعم السياحة في أبوظبي وتزويد المسافرين بمزيد من الخيارات من خلال:

وجهات جديدة: تسهيل الوصول إلى الوجهات الدولية المرغوبة، وتوفير الفرص للمسافرين لاستكشاف وتجربة ثقافات متنوعة، مع جلب المزيد من الزوار مباشرة إلى أبوظبي.

خيارات إضافية: تزويد الركاب بأوقات رحلات متعددة وأكثر مرونة، مما يضمن رحلات سلسة وخالية من الإجهاد.

زيادة عدد الرحلات إلى الأسواق الدولية الرئيسية: لدعم النمو الاقتصادي والسياحي في أبوظبي، تعمل الاتحاد على زيادة عدد رحلات الطيران إلى الوجهات الدولية الأساسية، لتسهيل إمكانيات الوصول إلى الوجهات المختلفة وتعزيز مكانة الإمارة كمركز للمسافرين الدوليين.

وتم تعديل الجداول الزمنية لبعض الرحلات المغادرة من أبوظبي لتكون في الساعة الثانية من بعد الظهر، ما سيمنح المسافرين والزوار فرصة الاستمتاع بإقامتهم الفندقية وزيارة المعالم السياحية في أبوظبي حتى وقت تسجيل المغادرة. ويعزز هذا النهج تجربة السفر الشاملة مع زيادة الاستمتاع بعروض أبوظبي.

في هذه المناسبة، أعلن أنطونوالدو نيفيس، الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران، بالقول: "بينما نبدأ الفصل التالي من أعمالنا والذي يستهدف النمو، تتيح لنا شبكتنا الطموحة وجدول الرحلات المعدّل خدمة أبوظبي وضيوفنا الكرام بشكل أفضل، وهذا أساس توسعنا المستقبلي مع توفير المرونة والحرية للتكيّف مع الفرص والأسواق الجديدة.”

تابع "من خلال تقديم المزيد من خيارات السفر ورحلات الربط السلسة، نهدف إلى جذب عدد متزايد من الزوار إلى أبوظبي ، ودفع النمو الاقتصادي للإمارة مع إثراء تجربة السفر لمسافرينا".

تحديثات الشبكة

وكانت الاتحاد للطيران قد أعلنت في وقت سابق من العام عن إطلاق تسع وجهات جديدة، وهي مالقة وميكونوس ولشبونة وكولكاتا وسانت بطرسبرغ ودوسلدورف وكوبنهاجن وأوساكا وبوسطن. بالإضافة إلى ذلك، نشرت شركة الطيران هذا الأسبوع خطين جديدين إلى شبه القارة الهندية، كوزيكود وتريفاندرم على أن تبدأ تشغيل الرحلات إليهما في يناير 2024. وتؤكد هذه الوجهات الجديدة التزام الاتحاد للطيران في توسيع شبكة الوجهات وتزويد المسافرين بمزيد من الخيارات على مستوى العالم.

دعماً لهذه التحديثات، أجرت الاتحاد للطيران العديد من التغييرات على الشبكة مع زيادة عدد الرحلات لتعزيز خيارات السفر، منها:

• تحسين أوقات المغادرة: ضمان راحة الركاب مع تعديل أوقات المغادرة للوجهات الأوروبية والآسيوية.

• زيادة عدد الرحلات: توفر الرحلات الإضافية إلى شيناي، اسلام أباد، كوتشي، ميلانو، مدريد، وميونيخ، روما وبوكيت، المزيد من الخيارات للمسافرين مع تحسين خيارات السفر ورحلات الربط.

القاهرة: إضافة خمس رحلات أسبوعية ليصبح عدد الرحلات ثلاث رحلات يومية إلى القاهرة اعتبارًا من 1 يناير ، مما يعزز الروابط بين أبوظبي والعاصمة المصرية.

كولومبو: إضافة سيع رحلات أسبوعية منها ثلاث رحلات اعتبارًا من 1 ديسمبر، وأربع رحلات اعتباراً من 1 يناير، مما يعزز خيارات السفر إلى هذه الوجهة.

جزر المالديف: إضافة 7 رحلات أسبوعية، منها ثلاث رحلات اعتبارًا من 1 ديسمبر، وأربع رحلات اعتباراً من 1 يناير.

وتعتمد الشبكة المحدّثة على الموقع الجغرافي للاتحاد للطيران كميّسر للتبادل الثقافي السلس وتطوير الفرص الاقتصادية على طول شبكة وجهاتها في آسيا وأوروبا.

تعزيز النمو الاقتصادي لإمارة أبوظبي

تكمن أولوية تعزيز شبكة الوجهات في لعب دور حيوي في دعم طموحات أبوظبي للنمو الاقتصادي. فمع زيادة طرق الربط، ستستفيد أبوظبي من الخيارات المحسنة من نقطة إلى نقطة، مما يعزز مكانة الإمارة كمركز بارز للأعمال والسياحة، فضلاً عن كونها بوابة لبقية الإمارات في الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي على العالم.

مع إطلاق شبكتها المحدّثة، تدخل الاتحاد للطيران مرحلة جديدة من النمو والتواصل لتوفير تجارب سفر سلسة ورحلات ربط مريحة ومرونة مطلقة عبر شبكتها العالمية.

ابتداء من عدد الرحلات التحديثات الوجهة 28 سبتمبر 2023 3 رحلات أسبوعية وجهة جديدة دسلدورف 29 سبتمبر 2023 4 رحلات أسبوعية وجهة جديدة كوبنهاغن 1 أكتوبر 2023 5 رحلات أسبوعية وجهة جديدة أوساكا 29 أكتوبر 2023 3 رحلات أسبوعية على مدار العام لشبونة 29 أكتوبر 2023 3 رحلات أسبوعية وجهة جديدة سانت بطرسبورغ 1 يناير 2024 7 رحلات أسبوعية وجهة جديدة كوزيكود 1 يناير 2024 7 رحلات أسبوعية وجهة جديدة تريفاندرم 31 مارس 2024 4 رحلات أسبوعية وجهة جديدة بوسطن 15 سبتمبر 2023 21 رحلة أسبوعية 7 رحلات إضافية تشيناي 29 أكتوبر 2023 11 رحلة أسبوعية 4 رحلات إضافية فرانكفورت 4 نوفمبر 2023 11 رحلة أسبوعية 4 رحلات إضافية روما 21 نوفمبر 2023 7 رحلات أسبوعية تعديل أوقات المغادرة أمستردام 21 نوفمبر 2023 21 رحلة أسبوعية 8 رحلات إضافية كوتشي 21 نوفمبر 2023 10 رحلات أسبوعية 3 رحلات إضافية مدريد 21 نوفمبر 2023 10 رحلات أسبوعية 3 رحلات إضافية ميلان 21 نوفمبر 2023 10 رحلات أسبوعية 3 رحلات إضافية ميونيخ 21 نوفمبر 2023 14 رحلة أسبوعية 7 رحلات إضافية بوكيت 1 ديسمبر 2023 7 رحلات أسبوعية تعديل أوقات المغادرة موسكو 1 يناير 2024 21 رحلة أسبوعية 5 رحلات إضافية القاهرة 1 يناير 2024 7 رحلات أسبوعية 7 رحلات مباشرة أسبوعية كولومبو 1 يناير 2024 14 رحلة أسبوعية رحلتان إضافيتان إسلام أباد 1 يناير 2024 14 رحلة أسبوعية 7 رحلات إضافية المالديف (ماليه)

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