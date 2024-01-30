أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة - الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، ترفع من عدد رحلاتها لتلبية طلب ضيوفها للسفر إلى وجهاتها الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية. وبذلك تقدم الشركة رحلات اضافية تصل إلى ما يقارب 27٪ من الرحلات الأسبوعية الإضافية مقارنة بالصيف الماضي.



وقامت الناقلة بزيادة عدد رحلاتها إلى وجهاتها في جدة والرياض في المملكة العربية السعودية، وعمّان في الأردن، وبيروت في لبنان، بالإضافة إلى كولومبو في سريلانكا، وكولكاتا وبنغالور في الهند.



تعتبر هذه التحسينات جزءًا من الخطة الطموحة في النمو والتوسع من قبل الاتحاد للطيران لتعزيز الربط العالمي بأبوظبي، مما توفر خيارات سفر أكثر مرونة لضيوفها.



وبهذه المناسبة، صرح آريك دي، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية والإيرادات في الاتحاد للطيران : "تأتي زيادة الرحلات هذه في إطاؤ خطتنا في ربط أبوظبي بشبكة وجهاتنا العالمية المتنامية، مما يقدم لضيوفنا المزيد من الفرص للسفر إلى حيث يرغبون في الوقت الذي يناسبهم.



وتوفر أيضًا فرصة الاستمتاع بزيارة أو توقف في أبوظبي، كجزء لا يتجزأ من الرحلة."



التاريخ التحديثات مجموع الرحلات الوجهة

15 مارس 2024 +7 رحلات إضافية 28 رحلة أسبوعية جدة

15 مارس 2024 +7 رحلات إضافية 28 رحلة أسبوعية الرياض

15 يونيو 2024 +4 رحلات إضافية رحلة أسبوعية 11 عمان

15 يونيو 2024 +2 رحلات إضافية 7 رحلات أسبوعية بيروت

15 يونيو 2024 +4 رحلات إضافية 17رحلة أسبوعية كولومبو

15 يونيو 2024 +1 رحلات إضافية 8 رحلات أسبوعيةَ كالكتا

15 يونيو 2024 +3 رحلات إضافية 17رحلة أسبوعية بانغلور

المعلن عنها سابقاً

1 يناير 2024 وجهة جديدة 7 رحلات أسبوعية كوزيكود

1 يناير 2024 وجهة جديدة 7 رحلات أسبوعية ثيروفانثابورام

31 مارس 2024 وجهة جديدة 4 رحلات أسبوعية بوسطن

1 مايو 2024 وجهة جديدة 7 رحلات أسبوعية نيروبي

15 يناير 2024

1 مايو 2024 +3 رحلات إضافية 10 رحلات أسبوعية كولمبو

+4 رحلات إضافية 14 رحلة أسبوعية

22 فبراير 2024 +3 رحلات إضافية 17 رحلة أسبوعية بانكوك

31 مارس 2024 على مدار العام 4 رحلات أسبوعية كوبنهاغن

1 مايو 2024

15 يوليو 2024 +5 رحلات إضافية 12 رحلة أسبوعية أثينا

رحلتان إضافيتان 14 رحلة أسبوعية

2 يونيو 2024 صيف 2024 3 رحلة أسبوعية مالقا

15 يونيو 2024 وجهة جديدة رحلتان أسبوعيا سانتوريني

15 يونيو 2024 وجهة جديدة رحلتان أسبوعيا نيس

17 يونيو 2024 صيف 2024 رحلتان أسبوعيا ميكانوس



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