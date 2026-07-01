سعة أكبر وخيارات أوسع للمسافرين من وإلى وعبر أبوظبي

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة - عزّزت الاتحاد للطيران من سعتها عبر شبكتها استجابةً للطلب المتزايد، مع تحويل رحلاتها أبوظبي ودكا من رحلات موسمية إلى رحلات على مدار العام، وزيادة عدد رحلاتها إلى بروكسل وكراكوف، وتوسيع نطاق رحلاتها الموسمية إلى زنجبار وبالما دي مايوركا، في انعكاس واضح للنمو المستمر في الطلب، مع زيادة السعة في المناطق التي شهدت أعلى مستويات الطلب.

فأعلنت الشركة عن تعديل جدول رحلاتها بين أبوظبي ودكا، التي انطلقت في 26 يونيو برحلة افتتاحية كاملة العدد، لتصبح على مدار العام مع أربع رحلات أسبوعية على متن طائرة بوينغ 777، التي تضم 28 مقعداً في درجة الأعمال و374 مقعداً في الدرجة السياحية. وتأتي هذه الخطوة لخدمة الجالية البنغلاديشية الكبيرة المقيمة في الإمارات، ونقل كميات كبيرة من البضائع، مما يدعم التجارة بين البلدين.

وتم تمديد رحلات الاتحاد الموسمية بين أبوظبي وزنجبار حتى 31 مارس 2027، متجاوزةً بذلك موعد انتهائها السابق في سبتمبر، وذلك نظراً للإقبال الكبير على هذه الجزيرة الواقعة في المحيط الهندي. تُعد زنجبار، بشواطئها الفيروزية ومزارع التوابل وأزقة مدينة ستون تاون المدرجة على قائمة اليونسكو للتراث العالمي، واحدة من أكثر الوجهات السياحية رواجاً على شبكة الاتحاد، والتي أصبحت الآن متاحة لفترة أطول.

أما الرحلات بين أبوظبي وبالما إلى مايوركا الموسمية، التي تُشغلها طائرة إيرباص A321LR، فقد تم تمديدها حتى 18 أكتوبر 2026، مما يتيح للمسافرين الاستمتاع بهذه الجزيرة البليارية لفترة أطول من العام. ومن الخلجان الخفية والمياه الصافية لساحلها إلى مدينة بالما القديمة وقرى جبال سيرا دي ترامونتانا، تُعدّ مايوركا وجهةً مفضلةً في البحر الأبيض المتوسط، وهي متاحة الآن حتى أواخر الخريف.

وستزيد الشركة رحلاتها بين أبوظبي وكراكوف إلى أربع رحلات أسبوعياً ابتداءً من 27 يوليو 2026، بعد أن كانت ثلاث رحلات فقط، وذلك استجابةً للطلب القوي على السفر إلى جنوب بولندا. وتُشغّل هذه الرحلات الموسمية على متن طائرات A321LR، وتربط أبوظبي بإحدى أهم المدن الثقافية في أوروبا، من ساحة السوق القديمة التي تعود للعصور الوسطى إلى قلعة فافل المطلة على النهر.

كذلك، سترتفع الرحلات بين أبوظبي وبروكسل من 7 رحلات إلى 11 رحلة أسبوعية ابتداء من 15 ديسمبر، بزيادة أربع رحلات أسبوعية على متن طائرة إيرباص A321LR التي تضم الدرجة الأولى ودرجة الأعمال والدرجة السياحية. وستتيح هذه الريادة للضيوف المسافرين المزيد من الخيارات طيلة الأسبوع.

وتُواصل هذه التحسينات الأخيرة تعزيز شبكة الاتحاد للطيران، مُضيفةً وجهات جديدة ورحلات إضافية مع سعي الشركة لتوسيع أسطولها لتلبية الطلب المتزايد.

تعليقاً على الموضوع، قال آريك دي، الرئيس التنفيذي للشؤون الإيرادات والشؤون التجارية في الاتحاد للطيران: "لقد فاق إقبال ضيوفنا توقعاتنا، مع طلب قوي في أسواق مُختلفة، من بروكسل ودكا إلى كراكوف وزنجبار وبالما، ونحن نستجيب لذلك بزيادة السعة. تُساهم هذه الرحلات الإضافية والخدمات الموسمية المُمتدة في جلب المزيد من الزوار إلى أبوظبي، مع تعزيز الربط عبر شبكتنا العالمية المُتنامية."

تُشكّل هذه التغييرات جزء من النمو المُستمر لشبكة الاتحاد للطيران، حيث تُضيف الشركة سعةً ووجهات استجابةً للطلب المُتزايد على السفر من وإلى وعبر أبوظبي.

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نبذة عن الاتحاد للطيران

تأسست الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، عام 2003 وسرعان ما أصبحت واحدةً من شركات الطيران الرائدة في العالم. تتولى الاتحاد للطيران، من مقرّها في أبوظبي، تشغيل رحلات ركاب وشحن على امتداد منطقة الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا وأفريقيا وأستراليا وأمريكا الشمالية. وتتيح شبكة وجهات الاتحاد إلى جانب شركائها بالرمز، إمكانية الوصول إلى المئات من الوجهات الدولية. وحصلت الاتحاد في السنوات الأخيرة على العديد من الجوائز نظير خدماتها ومنتجاتها المتفوقة، وعروض الشحن، وبرنامج ولاء المسافرين وغيرها من الخدمات التي تُميّز الشركة. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة etihad.com

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