تبدأ طائرة A380 الشهيرة، التي تضم مقصورة الإيوان، مقصورات الدرجة الأولى واستوديوهات الأعمال، في 1 نوفمبر 2024

الشهيرة، التي تضم مقصورة الإيوان، مقصورات الدرجة الأولى واستوديوهات الأعمال، في 1 نوفمبر 2024 تقدّم طائرة بوينغ 787-9 دريملاينر، التي تضم مقصورات الدرجة الأولى والأعمال والدرجة الاقتصادية، سعة إضافية اعتبارًا من 15 يناير 2025

توفّر مواعيد الإقلاع والوصول في الصباح والمساء خيارات سفر سلسة، مما يعزز سبل التواصل السياحي والتجاري

أبوظبي، دولة الإمارات العربية المتحدة – أعلنت الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات، عن توسيع خدماتها إلى باريس، مع رحلتين يوميًا اعتبارًا من 15 يناير 2025. وسيتضمن جدول الرحلات الجديد عودة طائرة الاتحاد إيرباص A380 الشهيرة اعتبارًا من 1 نوفمبر 2024، تليها تشغيل طائرة بوينغ 787-9 دريملاينر الحديثة في الرحلة اليومية الثانية اعتبارًا من 15 يناير 2025.

ستتميز جميع الرحلات بخدمة الاتحاد الشهيرة على ثلاث درجات، بما في ذلك الدرجة الأولى ودرجة الأعمال والدرجة الاقتصادية، مما يضمن تجربة متميزة لكل مسافر. ويعزز تقديم الرحلتين اليوميتين التزام الاتحاد بدفع السياحة إلى أبوظبي.

وقال آريك دي، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية والإيرادات في الاتحاد للطيران: " تجسد باريس الأناقة والرقي، ويسعدنا أن نقدم رحلتين يوميًا لنوّفر لضيوفنا تجربة سفر متميزة. تؤكد عودة طائرة A380 إلى باريس، متبوعة بإضافة طائرة 787-9 دريملاينر ذات الثلاث درجات، التزامنا بتزويد عملائنا بأفضل الخدمات وسبل التواصل والراحة. كما تعزز من سفر العمل والترفيه، وتوفر اتصالاً سلسًا بشبكتنا المتنامية في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي وآسيا وما ورائهما."

وتم تحديد مواعيد الرحلتين اليوميتين بشكل ملائم للمغادرة والوصول في الصباح والمساء، مما يوفر للمسافرين المرونة في اختيار الجدول الزمني الذي يناسبهم بشكل أفضل. ويمنح توقيت الوصول الصباحي إلى باريس السياح ميزة الوصول المبكر في الفندق والمزيد من الوقت لاستكشاف معالم المدينة، بينما يلبي الوصول في المساء أولئك الذين يسعون إلى سفر سلس بعد العمل. بالنسبة لمسافري الأعمال، يسمح جدول الرحلات بالاستفادة من يوم العمل بكل راحة في كلا طرفي الرحلة.

وستسمح طائرة A380 للمسافرين بالاستمتاع بأشهر ميزات الاتحاد للطيران على متن الطائرة، بما في ذلك مقصورة الإيوان، الجناح الوحيد المكون من ثلاث غرف على متن طائرة في العالم، ومقصورات الدرجة الأولى، واستوديوهات درجة الأعمال. كما سيستفيد ركاب الدرجة الاقتصادية من مساحة إضافية للأرجل وخدمة الاتحاد المميزة.

وتكمل طائرة دريملاينر 787-9 التابعة للاتحاد خدمة إيرباص A380، حيث تقدم مقصورات الدرجة الأولى ودرجة الأعمال والدرجة الاقتصادية، مع مسلتزمات سفر متطورة مصممة للراحة والإنتاجية والاسترخاء.

مع الرحلات اليومية المزدوجة، تعمل الاتحاد على تعزيز الاتصال بين أبوظبي وباريس، مما يزيد من دمج العاصمة الفرنسية مع شبكة الاتحاد العالمية. إضافة إلى تعزيز السفر السلس إلى دول مجلس التعاون الخليجي وآسيا وما ورائهما، مما يجعل أبوظبي مركزًا رئيسيًا للسفر الدولي.

وأضاف دي: "تعكس هذه الزيادة في عدد الرحلات الطلب القوي على السفر بين أبوظبي وباريس، وتعزز مكانة أبوظبي كبوابة رئيسية للعالم. سواء كان ضيوفنا يسافرون للعمل أو الترفيه أو لاستكشاف الثقافة الغنية للمدينتين، فإن الرحلات اليومية المزدوجة للاتحاد ستضمن أن تكون رحلتهم سلسة وممتعة قدر الإمكان".

مع هذا التوسع، تؤكد الاتحاد التزامها بدعم النمو الاقتصادي في أبوظبي وتعزيز اتصالها بالأسواق العالمية الرئيسية.

تتوفر تذاكر الرحلات الجديدة للحجز على موقع Etihad.com أو عبر تطبيق Etihad للأجهزة المحمولة.

جدول الرحلات– بالتوقيت المحلي. ابتداء من 1 نوفمبر 2024

عدد الرحلات نوع الطائرة وقت الوصول وقت الإقلاع الوجهة المصدر رقم الرحلة يومية A380 07:30 02:40 باريس أبوظبي EY31 يومية A380 19:25 09:45 أبوظبي باريس EY32

جدول الرحلات– بالتوقيت المحلي. ابتداء من 15 يناير 2025

عدد الرحلات نوع الطائرة وقت الوصول وقت الإقلاع الوجهة المصدر رقم الرحلة يومية 787 19:10 14:20 باريس أبوظبي EY33 يومية 787 6:25 20:45 أبوظبي باريس EY34

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