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أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة - أعلنت الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات، اليوم عن زيادة رحلاتها إلى أتلانتا لتصبح رحلات يومية ابتداء من 1 نوفمبر، وذلك نظرا للاقبال الكبير على هذه الوجهة التي تبدأ الشركة بالتشغيل إليها في 2 يوليو.

وستوفر الزيادة في الرحلات، وهي الخدمة الوحيدة المباشرة بين مطار زايد الدولي ومطار هارتسفيلد- جاكسون أتلانتا، المزيد من المرونة وتواقيت سلسة للرحلات للضيوف المسافرين.

وسيتم تشغيل هذه الخدمة على متن طائرة إيرباص A350-1000 العصرية، التي تحمل 44 مقعداً على درجة الأعمال و327 مقعداً على الدرجة السياحية، وتقدّم للضيوف تجربة سفر مذهلة وخدمات حائزة على الجوائز العالمية.

وبهذه المناسبة، أعلن جوريان ستيلدر، نائب رئيس لشؤون التحالفات في الاتحاد للطيران: "منذ إعلاننا عن تشغيل رحلات إلى أتلانتا في نوفمبر الماضي، رأينا إقبالاً كبيراً بين الضيوف، لذا من المنطقي الانتقال إلى خدمة يومية على هذه الوجهة المحبوبة.

"إن ربط مطار هارتسفيلد جاكسون أتلانتا الدولي، وهو أكثر مطارات العالم ازدحامًا من حيث حجم الركاب ومركز طيران رئيسي في الولايات المتحدة، بشبكتنا العالمية المتنامية يعني رحلات وصل سلسة من أتلانتا عبر نقطة توقف واحدة إلى بعض الوجهات الأكثر شهرة في جنوب آسيا بما في ذلك بنغالور ونيودلهي وحيدر أباد ومومباي. كما أنها توفر المزيد من الفرص للضيوف لزيارة موطننا الرائع أبوظبي كجزء من استراحة قصيرة أو عطلة أطول."

وتبدأ أسعار التذاكر من أبوظبي إلى أتلانتا من 1,925 درهماً إماراتياً على الدرجة السياحية و10,010 على درجة الأعمال.*

ويمكن للمسافرين الاستفادة من برنامج التوقف من الاتحاد، بالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، واختيار إقامة فندقية مجانية لمدة ليلة أو ليلتين من مجموعة من الفنادق المتميزة في جميع أنحاء العاصمة.

وتعد أتلانتا، عاصمة ولاية جورجيا، مدينة عابقة بالحياة ومركزاً رئيسياً للأعمال والنقل. وتشتهر بضيافتها الجنوبية، ومشهدها التقني المزدهر وفرقها الرياضية المحترفة والمطاعم الشهيرة. كما تعرف ولاية جورجيا ببلداتها الصغيرة الساحرة ومزارعها التاريخية وتراثها الزراعي الغني.

عند السفر مع الاتحاد للطيران إلى الولايات المتحدة الأميركية، يمكن للمسافرين الاستفادة من خدمات مرفق الجمارك وحماية الحدود الأمريكية (CBP) للتخليص المسبق لمعاملات الدخول إلى للولايات المتحدة، مما يتيح الوصول السلس إلى الولايات المتحدة وأخذ الحقائب والانتقال بسهولة إلى وجهتهم التالية.

وتعتبر الانتقال إلى الرحلات اليومية جزء من خطط النمو الأوسع نطاقًا التي تتبناها الاتحاد للطيران والتي تشمل 13 وجهة جديدة تم الإعلان عنها.

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