مدرسة داخلية شاملة لخدمة الأطفال من الحضانة إلى الصف السادس

مركز تدريب مهني لتمكين الشابات

نيروبي، كينيا - أعلنت الاتحاد للطيران اليوم عن خططها لمبادرة تنمية مجتمعية كبيرة في نيروبي، تزامناً مع إطلاق رحلاتها الجديدة بين أبوظبي ونيروبي. ويتمثل حجر الزاوية في هذه المبادرة في إنشاء مركز تنمية المجتمع تابع للاتحاد للطيران يركز على تعليم وتمكين المرأة من خلال شراكة استراتيجية مع مؤسسة تحالف أماهورو. وسوف يدعم المركز الأشخاص من المجتمعات المهمشة والمجتمعات النازحة قسراً.

وستتولى الاتحاد إنشاء مدرسة داخلية تخدم الأطفال من الحضانة إلى الصف السادس وتضم مساكن حديثة، وحضانة، ومكتبة، وغرف دراسية مجهزة تجهيزاً كاملاً، ومرافق صحية شاملة لكل من الطلاب والمعلمين. ويمثل هذا المشروع خطوة مهمة في توفير التعليم الجيد للأطفال المحليين.

في هذه المناسبة، علّقت الدكتورة نادية بستكي، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية والشؤون المؤسسية في الاتحاد للطيران بالقول: "يجسد مركز تنمية المجتمع التزامنا بإحداث تغيير إيجابي دائم في المجتمعات التي نخدمها. ومن خلال توفير المرافق التعليمية الشاملة والتدريب المهني، فإننا نمنح الجيل القادم فرصة للطموح والازدهار".

وستتضمن المبادرة أيضًا تأسيس مركز مخصص للتدريب المهني للشابات، والذي يقدم برامج مصممة لتعزيز القدرة على التوظيف ومهارات ريادة الأعمال. وسوف يقدّم هذا المرفق التدريب العملي وتنمية المهارات، مما يسمح للمشاركين فيه بتوفير سبل عيش مستدامة.

من جهته، قال إسحاق كواكو فوكو جونيور، مؤسس ورئيس مجلس إدارة تحالف أماهورو: "يلتزم تحالف أماهورو، بالتعاون مع الاتحاد للطيران، باتباع نهج متعدد الأطراف لمعالجة بعض التحديات الأكثر إلحاحًا في العالم. ومن خلال التركيز على تمكين المرأة من خلال التعليم ومحو الأمية الرقمية، فإننا لا نعزز المهارات المستدامة فحسب، بل ونمكّن الأفراد من تولي زمام المبادرة في مجتمعاتهم. وتمثل هذه المبادرة تقدمًا كبيرًا في جهودنا لكسر دورات عدم المساواة ودفع النمو المستقبلي. ونحن نقدر شراكتنا مع الاتحاد للطيران، حيث نعمل معًا لتحويل الطموح إلى تأثير عملي".

وخلال الفعالية، التقى ممثلو الاتحاد مع قادة المجتمع المحلي ومسؤولين في قطاع التعليم لتحديد نطاق المشروع ومناقشة خطط التنفيذ. وسوف يكمّل المشروع الموارد التعليمية المتوفرة حالياً في نيروبي مع توسيع نطاق الوصول إلى وسائل التعليم الجيد والتدريب المهني في المنطقة بشكل كبير.

نبذة عن الاتحاد للطيران

تأسست الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، عام 2003 وسرعان ما أصبحت واحدةً من شركات الطيران الرائدة في العالم. تتولى الاتحاد للطيران، من مقرّها في أبوظبي، تشغيل رحلات ركاب وشحن على امتداد منطقة الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا وأفريقيا وأستراليا وأمريكا الشمالية. وتتيح شبكة وجهات الاتحاد إلى جانب شركائها بالرمز، إمكانية الوصول إلى المئات من الوجهات الدولية. وحصلت الاتحاد في السنوات الأخيرة على العديد من الجوائز نظير خدماتها ومنتجاتها المتفوقة، وعروض الشحن، وبرنامج ولاء المسافرين وغيرها من الخدمات التي تُميّز الشركة. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة etihad.com

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