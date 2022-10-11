أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة- أطلقت الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، أولى رحلاتها المنتظمة إلى غوانزو في جمهورية الصين الشعبية. وانطلقت الرحلة الافتتاحية رقم EY868 من مطار أبوظبي الدولي الليلة الماضية بعد مراسم قطع الشريط والتي حضرها ممثلون عن الحكومتين الإماراتية والصينية، وشركة مطارات أبوظبي وشركة ميرال لإدارة الأصول ومجموعة الاتحاد للطيران.

وحطت الرحلة في مطار غوانزو باجيون الدولي صباح اليوم 10:25 (بالتوقيت المحلي)، لتصبح بذلك الاتحاد أول شركة طيران دولية تُشغّل خدمات للركاب إلى أهم ثلاث وجهات في الصين منذ بدء الجائحة، والتي تشمل بكين وشنغهاي وغوانزو.

وفي هذا الخصوص، تحدّث توني دوغلاس، الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتحاد للطيران، قائلاً: "إننا في غاية السعادة بإطلاق هذه الخدمة الجديدة، فغوانزو تُعدّ أحدث وجهة للاتحاد في الصين منذ إضافة شنغهاي إلى شبكة وجهات الشركة عام 2012. وسيكون لها دور في مواصلة بناء جسر جوي قوي لتعزيز الروابط التجارية والثقافية بين البلدين."

وأضاف: "إننا ممتنون للدعم الكبير الذي حظينا به من قبل الحكومتين الموقرتين وشركاء العمل وفريق عمل الاتحاد، نظرًا لأن الخدمة الجديدة إلى غوانزو ستسهم في ترسيخ حضور الاتحاد في الصين وقطاع الطيران العالمي، إلى جانب تلبية الطلب الهائل على السفر بين الإمارات والصين، وتعزيز العلاقات التجارية والروابط الإنسانية بين البلدين. كما ستقوي من التزام الشركة تجاه خدمة السوق الصينية."

ولتسليط الضوء على شهرة غوانزو بكونها "الموطن الروحي للمطبخ الكانتوني"، واحتفاءً بالتنوّع الثقافي ضمن أسرة الاتحاد للطيران وفريق الضيافة لديها، شمل الحفل تقديم تشكيلة من الأطباق شملت فطائر "ديم سوم" الصينية الشهيرة بأسلوب عربي أبدعها كل من الطاهي موراي ريزن من الاتحاد والطاهي التنفيذي عماد صبح من كابيتال للضيافة. ولمس الضيوف ما يمكن أن تتيحه تجربة المطبخ الجديدة تلك من نكهات مذهلة على متن رحلات الاتحاد للطيران.

مع إضافة رحلة EY868 المنتظمة بين أبوظبي وغوانزو، ترتفع وجهات الاتحاد للطيران لخدمات المسافرين إلى 67 وجهة على امتداد 45 دولة. وستتم خدمة تلك الوجهة والتي ستكون بمعدّل رحلتين في الأسبوع عبر طائرة بوينغ 777 المرتبة وفق نظام الدرجتين.

جدول الرحلات بين أبوظبي وغوانزو اعتبارًا من 10 أكتوبر 2022:

رقم الرحلة مكان المغادرة موعد المغادرة مكان الوصول موعد الوصول أيام الرحلات EY 868 أبوظبي 23:00 غوانزو 10:25 الاثنين/الجمعة EY 869 غوانزو 18:40 أبوظبي 22:40 الأربعاء/ الأحد

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