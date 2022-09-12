تبدأ الخدمة في 10 أكتوبر بمعدّل رحلتين في الأسبوع

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: من المقرر أن تنطلق أولى رحلات الاتحاد للطيران إلى غوانزو، أحدث وجهات الشركة إلى الصين، في الشهر المقبل، لتصبح أول شركة طيران دولية تُسيّر خدمات مسافرين إلى أهم ثلاث وجهات في الصين منذ بداية الجائحة.

وشريطة الحصول على الموافقات التنظيمية، تنطلق الخدمة في العاشر من شهر أكتوبر، بمعدّل رحلتين في الأسبوع وستخدمها مبدئيًا طائرات بوينغ 777 المرتبة وفق نظام الدرجتين.

وبانضمام وجهة غوانزو إلى وجهتي الاتحاد للطيران الحاليتين في الصين، شنغهاي، التي استؤنفت في شهر يوليو 2020، وبكين التي استؤنفت في شهر يونيو 2022، ستتمكّن الاتحاد للطيران من توفير خدمات ملائمة ومريحة للمسافرين.

وفي هذا الخصوص، تحدّث مارتن درو، نائب أول الرئيس لشؤون المبيعات العالمية والشحن في الاتحاد، قائلاً: "إننا فخورون بتوفير خدمة جديدة ثالثة إلى الصين، وإتاحة مزيد من الخيارات أمام ضيوفنا الكرام لزيارة غوانزو المدينة الساحلية الحيوية والتاريخية. فعلاوة على كونها مدينة عصرية متنامية بسرعة، تُعدّ غوانزو أيضًا صلة وصل ممتازة مع منطقة الخليج الكبرى في الصين."

وأضاف: "ستلبي الرحلتان الأسبوعيتان الطلب القوي من قبل المسافرين بين الإمارات العربية المتحدة والصين. كما ستتيح قدرات شحن جديدة وإمكانية فتح فرص أعمال أكير لدعم الشريحة الواسعة من أصحاب الأعمال وتعزيز الروابط بين السوق الإماراتية والصينية."

وانطلاقًا من العاشر من شهر أكتوبر، ستتمكن الاتحاد من تقديم أربع خدمات أسبوعية إلى الصين من بينها رحلتان في الأسبوع بين أبوظبي وغوانزو، ورحلة أسبوعية بين أبوظبي وبكين، وواحدة أسبوعية أيضًا بين أبوظبي وشنغهاي.

يوصى الراغبون في حجز رحلاتهم، بزيارة موقع الاتحاد للطيران etihad.com والبقاء على اطلاع على آخر المستجدات التنظيمية المتعلقة بوجهتهم النهائية.

تتوفر الرحلات أيضًا عبر تطبيق الهاتف المتحرك للاتحاد أو التواصل مع مركز الاتصال التابع للاتحاد للطيران على الرقم +971 600 555 666 (في الإمارات) أو الرقم +86 400 8822 050 (الصين)، وأيضًا عبر وكالات السفر المحلية أو وكالات السفر عبر الإنترنت.

خدمة الرحلات بين أبوظبي وغوانزو اعتبارًا من 10 أكتوبر 2022، بعد الحصول على الموافقات التنظيمية:

رقم الرحلة مكان المغادرة وقت المغادرة مكان الوصول وقت الوصول مواعيد الرحلات EY 868 أبوظبي 23:00 غوانزو 10:25 (+1) الاثنين/الجمعة EY 869 غوانزو 18:40 أبوظبي 22:40 الأربعاء/الأحد

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