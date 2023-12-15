أبوظبي، الامارات العربية المتحدة - تنشر الاتحاد للطيران في موسم الأعياد بهجة الإحتفالات مع تقديم مأكولات عيد الميلاد التقليدية على ارتفاع 30,000 قدم. وفي الفترة ما بين 23 إلى 25 ديسمبر، ستقدم الاتحاد للطيران قائمة طعام خاصة بعيد الميلاد على متن جميع الدرجات إلى أكثر من 30 رحلة عبر شبكتها وجهاتها.

وخلال فترة العطلة على مدار ثلاث أيام، تتوقع الاتحاد للطيران تقديم أكثر من 50,000 وجبة لعشاء عيد الميلاد على متن رحلاتها. تشمل قوائم الطعام لفائف الديك الرومي المشوي، وحشوة الكستناء والزعتر، وبطاطس التشات بالأعشاب والثوم، والفاصوليا الخضراء، واليقطين مع صلصة التوت البري، تليها كعكة الجبن بالزنجبيل مع التوت مزينة بالشوكولاتة، ومن ضمن قائمة الحلويات أيضا كعكة عيد الميلاد مع جيلي التوت الأحمر، وحلوى البودينج الدافئة مع الكاسترد والتوت. وسيتوفر أيضا مشروب لاتية بالزنجبيل للضيوف الذين يتطلعون لاضافة لمسة من بهجة الأعياد إلى مشروباتهم.

ويضم نظام الترفية على متن الطائرة E-BOX ، قناة خاصة لأفلام موسم الأعياد والتي تحتوي تشكيلة متنوعة للاستمتاع بها على متن الطائرة طوال شهر ديسمبر.وستضم الأفلام المفضلة للعطلات مثل فيلم، "دكتور سوز -كيف سرق غرينش عيد الميلاد"، و"قصة سندريلا: أمنية عيدالميلاد"، و"دليل التعارف في العطلات"، و"ليلة رأس السنة"، من بين مجموعة متنوعة من المئات من الأفلام والبرامج.

وستقدم صالات الانتظار في درجة الأعمال والدرجة الأولى في مبنى المسافرين A في مطار أبوظبي الدولي، قائمة طعام احتفالية بالإضافة إلى مجموعة من المشروبات المعدة خصيصاً احتفاء بالموسم.

مع افتتاح المبنى المسافرين A الجديد في أبوظبي مؤخرًا، أصبح بإمكان ضيوف الاتحاد الاستمتاع بأجواء ترحيبية مع وجود مرافق تسجيل رحبة، بما في ذلك مكاتب تسجيل الحقائب الذاتية بتقنية البصمة، وخدمات مخصصة للمسافرين في درجة الأعمال والدرجة الأولى.

ولتجربة سفر سلسة للعائلات، توفرالاتحاد للطيران مكاتب تسجيل خاصة للعائلات في مبنى المسافرين A. ومن خلال شراكتها مع عالم وارنر براذرز أبوظبي، سيتم الترحيب بالأطفال على متن الرحلات بحقائب تبقيهم مشغولين أثناء سفرهم حول العالم.

ولتجنب الازدحام في المطار، تتوافر خدمات تسجيل الوصول في داخل المدينة وخدمة تسجيل الوصول من المنزل متاحة للضيوف الراغبين في إتمام إجراءات تسجيل الوصول وتسليم أمتعتهم في وقت مبكر. يمكن للضيوف بعد ذلك الوصول إلى المطار بحقائب اليد للمغادرة بسرعة وسهولة.

وفي 31 ديسمبر 2023، ستستقبل الاتحاد للطيران العام الجديد في الأجواء بأناقة من خلال عد تنازلي ومشروبات ومستلزمات احتفالية على جميع الرحلات التي ستحلق في منتصف الليل في السماء.

وقال إدوارد ماتوس، رئيس رعاية العملاء في الاتحاد للطيران: "يعد موسم العطلات ونهاية العام أوقات مميزة، وندعو ضيوفنا للاستمتاع بالاحتفالات أثناء رحلاتهم معنا. ومع سفر حوالي 1.4 مليون شخص معنا في شهر ديسمبر الحالي، نتطلع إلى إعادة ربط الأحباء وتوفير تجارب عطلة لا تُنسى لضيوفنا."

قائمة أماني هدايا عيد الميلاد

تتساءل عن ما الذي يمكن شراؤه للشخص الذي يملك كل شيء؟ أعلنت الاتحاد مؤخرًا عن وجهات سفر جديدة، بما في ذلك بالي وبوسطن ونيروبي، والتي ستبدأ العمل بها في النصف الأول من عام 2024 وستكون وجهات مثالية لهدية عطلة الأحلام. هل يرغب أحدهم برحلة سفاري؟

ومن أجل تجربة استثنائية وهدية مثالية، تقدم طائرة الاتحاد للطيران من طراز A380 أحد أكثر تجارب السفر الاستثنائية، مقصورة "الإيوان"، وهي عبارة عن جناح فريد من نوعه يتألف من ثلاث غرف خاصة. وتربط طائرة A380 بين أبوظبي ومطار لندن هيثرو، وابتداءً من شهر ابريل 2024، سيستمتع الضيوف بمقصورة "الإيوان" عند السفر أيضًا بين أبوظبي ومطار جون إف. كينيدي في نيويورك. قم باضافة رحلة إلى مدينة نيويورك إلى قائمة "أفضل هدية على الإطلاق".

يضم متجر "ضيف الاتحاد" مجموعة مختارة من الهدايا مما يجعل من مهمة العثورعلى الهدية المثالية أمرا سهلاً. ويستطيع أعضاء البرنامج استبدال الأميال مقابل التسوق في موسم العطلات. ويقدم المتجر مجموعة واسعة من الخيارات تتضمن الإلكترونيات، والأزياء، والمجوهرات، ومستحضرات التجميل والعطور، والمفروشات المنزلية، وضروريات السفر لتلبية جمبع الاحتياجات.

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