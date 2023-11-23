أبوظبي، الامارات العربية المتحدة – تستضيف الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الامارات، قمة كابا العاليمة للطيران وحفل جوائز التميز لعام 2023 في أبوظبي. وتعد هذه القمة اجتماع مهم لكبار صنّاع القرار في مجال الطيران والذي سيعقد في 28 وحتى 29 نوفمبر 2023 في فندق كونراد أبوظبي أبراج الاتحاد.

وتجمع هذه القمة نخبة من رواد قطاع الطيران على مستوى العالم للبحث في التغييرات الهامة التي ظهرت خلال العام الماضي، ومناقشة مستقبل الصناعة في عام 2024 وما بعده.

توفر هذه الفعالية منصة لريادة الأفكار، وتوسيع شبكة المعارف، وطرح تفاصيل شاملة حول التوجهات والقضايا الراهنة.

قال آريك دي، الرئيس التنفيذي لشؤون الإيرادات في الاتحاد للطيران: "مع احتفال الاتحاد بمرور 20 عامًا وانطلاق خطتنا الاستراتيجية 2030، نتطلع إلى استقبال قادة قطاع الطيران من جميع أنحاء العالم لتسهيل المناقشات التي ستشكل مستقبل السفر الجوي".

وعلى مدار يومين تناقش القمة عدد من المواضيع الحيوية بما في ذلك ملف الاستدامة والتقدم التكنولوجي، واستراتيجيات استعادة السوق بعد جائحة كوفيد-19، وتطورات اتجاهات المستهلك. وسيشارك في القمة متحدثون وأعضاء لجان من القيادات العليا في شركات الطيران والمطارات والهيئات التنظيمية والهيئات السياحية.

ومن جهتها صرحت كلاوديا كونتيس، مدير الشؤون التجارية في مركز كابا للطيران: "نحن متحمسون للغاية لنقل قمة كابا العالمية للطيران وجوائز التميز إلى أبوظبي. وكجزء من سلسلة كابا للطيران، تعتبر قمة كابا العالمية للطيران الحدث الرائد لصناعة السفر العالمية، حيث تستضيف القمة نخبة من القيادات والرواد وتوفر فرص كبيرة للتواصل، وتبادل رؤى عميقة حول القضايا والتوجهات. وتعد أبوظبي موقع مثالي لقادة الطيران على مستوى العالم للتجمع والتناقش حول التطورات الرئيسية التي برزت خلال العام، بالإضافة إلى مشاركة توقعات القطاع في عام 2024 وما بعده".

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